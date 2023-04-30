БЛЮЗ
Блог

Весной «Спартак» хорош только при навалах в конце матчей. Первые таймы – бесконечный поиск Абаскаля

Томаш Тавареш Томаш Тавареш
Роман Зобнин Роман Зобнин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Даниил Денисов Даниил Денисов
Александр Соболев Александр Соболев
Георгий Джикия Георгий Джикия
Алексис Дуарте
Александр Селихов Александр Селихов
Футбол Футбол

Нужна стабильность.

В «Спартаке» Гильермо Абаскаль уже пережил несколько тактических мини-эпох:

1. Сразу после назначения собирался доминировать и побеждать с помощью владения;

2. Перед первым туром РПЛ говорил о более вертикальном футболе: принуждении соперника к освобождению пространства, рывках в эти зоны, использовании скоростных качеств игроков;

3. Немного позже появился тезис о тактическом хамелеоне, но «Спартак» почти ничего не менял и стал непредсказуемым только после сентябрьских поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4);

4. Дальше был очень вариативен: перешел на 4-3-3, экспериментировал с Соболевым на правом фланге атаки, менял игру в перерыве и стал гораздо стабильнее;

5. На сборах закрепил 4-3-3 и придумал несколько сложных механизмов: смена позиций между центральными полузащитниками и крайними защитниками при владении, узкая тройка впереди с большой свободой перемещений, классный прессинг с очень высокой линией обороны;

6. Весной Абаскаль постоянно меняет «Спартак» на фоне нестабильного старта: использовал 4-3-3, линейные и ромбовые 4-4-2, гибридные 3-5-2, но решает игровые проблемы за счет упрощения и мощных навалов.

«Спартак» сдал на фоне убедительных сборов: седьмой по очкам весной, девятый по ожидаемым пропущенным голам без учета пенальти, делит тринадцатое место по реальным пропущенным (14, хуже «Крылья», «Химки» и «Пари НН»). При этом визуально «Спартак» в порядке в атаке даже на фоне травмы Промеса и постоянной ротации впереди (лидирует по xG, пятый по голам).

Атака «Спартака» – неплохой индикатор командных проблем и метаний Абаскаля. Во второй части сезона  «Спартак» в основном разрывает во вторых таймах после перехода на упрощенную игру. В пяти матчах из семи в РПЛ команда Абаскаля резко добавляла в остроте после 60-й минуты, в том числе – против «Ростова» (яркие примеры – матчи с «Факелом», «Оренбургом» и «Краснодаром»). 

Против «Ростова» «Спартак» не допускал провалов на оборонительных угловых, как против «Краснодара», довольно качественно прессинговал и не позволял много создавать в контратаках, но и сам стал суперопасным только в конце матча.  

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

Во вторых таймах Абаскаль обычно заводит «Спартак» заменами и акцентом на навесы. Например, выпускает Николсона к Соболеву, а также просит Мартинса вбегать в чужую штрафную:

• в середине второго тайма с «Факелом» (3:2) левша Классен поменял  Хлусевича, а Мартинс, который прекрасно находит моменты, – Пруцева. Через несколько минут Абаскаль добавил к чужой трети Тавареша. В итоге перед решающим голом Николсон поборолся около штрафной, а Соболев асситировал Мартинсу;

• в Оренбурге (0:2) «Спартак» нанес 7 ударов из штрафной после 60-й минуты, до этого – лишь 1;

• против «Ростова» (1:1) «Спартак» вдавил соперника после выхода Зиньковского и Николсона. Песьяков затащил удар в упор, Соболев опасно бил после подачи справа, Николсон бил из вратарской. На последнем стандарте Соболев все-таки забил.

Разумеется, в упрощении нет ничего плохого при наличии Соболева и классных подающих, но на старте матчей «Спартак» пытается играть по-другому. За несколько месяцев он превратился из тактического хамелеона в очень суетливую команду, в которой часть экспериментов только путает футболистов (плюс из-за травм выбывали Промес и Джикия).

При навале на последних минутах задачи максимально понятны: перевод на фланг, навес, борьба за подбор, агрессия на стандартах. При сложных алгоритмах в 4-3-3 на сборах игра была структурированной, но теперь первые таймы – постоянная постановка новых задач. В апреле однозначные роли получили только Селихов и Соболев, а остальные тонут в огромном количестве перемещений. 

Осенью «Спартак» Абаскаля доказал, что умеет быть гибким и эффективным, поэтому Абаскалю нужно стабилизировать идеи перед «Зенитом» и борьбой за второе место.

Мой телеграм

«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась

Кажется, «Спартаку» вредят бесконечные смены схемы и усложнения Абаскаля

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
У Спартака юбилей уже прошел. 7 мая в Питере может вообще случиться фиаско. Кажется, очень много внимания одной из самых нестабильных команд РПЛ, играющей в навальный футбол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lumberjack
Весной Спартак хорош, только когда свистун активно включается в игру, а так обычный ЦИКЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus388
Спартак начинает "разрывать" во вторых таймах, когда меняют Игнатова, тактический хамелеон -- это как раз про него, видимо. Настолько умело он сливается с газоном и окружающей обстановкой, что его вообще не замечаешь, от Мартинса или Тавареша опасности больше.
Может для начала перестать его выпускать в старте, чтоб бедолага не тонул в большом кол-ве мнимых перемещений и не тащил за собой всю остальную атаку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Меня больше впечатлило тактическое изобретение Ростова. Матчи Ростова я не смотрю, но, полагаю, это и в остальных матчах так.
Я бы назвал эту тактическую роль "центральный напАдающий (ударение на второй слог)". Сколько видел совершенно разных игроков с разным функционалом, но такое вижу впервые. Комличенко глубоко плевать где там мяч, где ворота - его задача на матч это добежать до штрафной и упасть. Причём даже если его снесут в центре поля, он всё равно добежит до штрафной и уже там упадёт. Это выглядит настолько же жалко, насколько смешно. По крайней мере, теперь понял, откуда берётся их тысяча пенальти за сезон.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий