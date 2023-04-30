Нужна стабильность.

В «Спартаке» Гильермо Абаскаль уже пережил несколько тактических мини-эпох:

1. Сразу после назначения собирался доминировать и побеждать с помощью владения;

2. Перед первым туром РПЛ говорил о более вертикальном футболе: принуждении соперника к освобождению пространства, рывках в эти зоны, использовании скоростных качеств игроков;

3. Немного позже появился тезис о тактическом хамелеоне, но «Спартак» почти ничего не менял и стал непредсказуемым только после сентябрьских поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4);

4. Дальше был очень вариативен: перешел на 4-3-3, экспериментировал с Соболевым на правом фланге атаки, менял игру в перерыве и стал гораздо стабильнее;

5. На сборах закрепил 4-3-3 и придумал несколько сложных механизмов: смена позиций между центральными полузащитниками и крайними защитниками при владении, узкая тройка впереди с большой свободой перемещений, классный прессинг с очень высокой линией обороны;

6. Весной Абаскаль постоянно меняет «Спартак» на фоне нестабильного старта: использовал 4-3-3, линейные и ромбовые 4-4-2, гибридные 3-5-2, но решает игровые проблемы за счет упрощения и мощных навалов.

«Спартак» сдал на фоне убедительных сборов: седьмой по очкам весной, девятый по ожидаемым пропущенным голам без учета пенальти, делит тринадцатое место по реальным пропущенным (14, хуже «Крылья», «Химки» и «Пари НН»). При этом визуально «Спартак» в порядке в атаке даже на фоне травмы Промеса и постоянной ротации впереди (лидирует по xG, пятый по голам).

Атака «Спартака» – неплохой индикатор командных проблем и метаний Абаскаля. Во второй части сезона «Спартак» в основном разрывает во вторых таймах после перехода на упрощенную игру. В пяти матчах из семи в РПЛ команда Абаскаля резко добавляла в остроте после 60-й минуты, в том числе – против «Ростова» (яркие примеры – матчи с «Факелом», «Оренбургом» и «Краснодаром»).

Против «Ростова» «Спартак» не допускал провалов на оборонительных угловых, как против «Краснодара», довольно качественно прессинговал и не позволял много создавать в контратаках, но и сам стал суперопасным только в конце матча.

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

Во вторых таймах Абаскаль обычно заводит «Спартак» заменами и акцентом на навесы. Например, выпускает Николсона к Соболеву, а также просит Мартинса вбегать в чужую штрафную:

• в середине второго тайма с «Факелом» (3:2) левша Классен поменял Хлусевича, а Мартинс, который прекрасно находит моменты, – Пруцева. Через несколько минут Абаскаль добавил к чужой трети Тавареша. В итоге перед решающим голом Николсон поборолся около штрафной, а Соболев асситировал Мартинсу;

• в Оренбурге (0:2) «Спартак» нанес 7 ударов из штрафной после 60-й минуты, до этого – лишь 1;

• против «Ростова» (1:1) «Спартак» вдавил соперника после выхода Зиньковского и Николсона. Песьяков затащил удар в упор, Соболев опасно бил после подачи справа, Николсон бил из вратарской. На последнем стандарте Соболев все-таки забил.

Разумеется, в упрощении нет ничего плохого при наличии Соболева и классных подающих, но на старте матчей «Спартак» пытается играть по-другому. За несколько месяцев он превратился из тактического хамелеона в очень суетливую команду, в которой часть экспериментов только путает футболистов (плюс из-за травм выбывали Промес и Джикия).

При навале на последних минутах задачи максимально понятны: перевод на фланг, навес, борьба за подбор, агрессия на стандартах. При сложных алгоритмах в 4-3-3 на сборах игра была структурированной, но теперь первые таймы – постоянная постановка новых задач. В апреле однозначные роли получили только Селихов и Соболев, а остальные тонут в огромном количестве перемещений.

Осенью «Спартак» Абаскаля доказал, что умеет быть гибким и эффективным, поэтому Абаскалю нужно стабилизировать идеи перед «Зенитом» и борьбой за второе место.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф