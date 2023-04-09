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«Локомотив» выдал лучший старт в РПЛ. Что уже изменил Галактионов?

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Илья Васильев – о прогрессе одного из аутсайдеров первой части сезона.

«Локомотив» – единственный клуб с 12 очками в четырех турах весны в РПЛ. Команда Михаила Галактионова провалилась в Кубке России (сначала вылетела от «Спартака» в Пути РПЛ, затем – от «Акрона» в Пути регионов), но уверенно разобралась с «Ростовом» (3:1), вдевятером выстояла в Грозном (1:0), ярко ушла от 0:2 против «Краснодара» (3:2) и разгромила «Пари НН» (4:0). 

«Локомотив» обезопасил себя от прямого вылета (опережали «Химки» на 1 очко, сейчас везут 12) и выглядит явно сильнее преследователей из зоны стыковых матчей. Тем временем Галактионов – лишь седьмой тренер в истории чемпионатов России, кто выиграл первые четыре матча с новой командой.

Что он такого сделал?

Галактионов отказался от 4-3-3 после неудачного дебюта со «Спартаком» – и это помогло в РПЛ

На сборах Галактионов придерживался 4-3-3, но находился в тактическом поиске: пробовал Сергея Пиняева слева и справа, Франсуа Камано и Иван Игнатьев боролись за центр нападения, Максим Глушенков выходил правым вингером, Даниил Куликов, Антон Миранчук, Константин Марадишвили и Вадим Раков конкурировали за позиции восьмерок.

В Кубке против «Спартака» (0:1) Галактионов сохранил 4-3-3, но прессинг не работал, а команда постоянно отбивалась на своей половине. Серию едва не перевернул матч-менеджмент тренера «Локо»: переход на 4-2-3-1 успокоил игру, а свобода Миранчука добавляла жизни впереди. 

Перед ответной игрой (2:4) Галактионов сделал выводы: Наир Тикнизян заменил Максима Ненахова слева (его манера удобнее Пиняеву), Миранчук вышел с первых минут (оформил дубль и творил на чужой трети), Глушенков стартовал справа вместо Камано и залезал в середину, а прессинг дублировал заключительный отрезок прошлого дерби. Игра была достаточно равной, но во втором тайме «Локомотив» подсел и напоролся на топовые контратаки. Зато подобрал оптимальную структуру для нового состава.

После возобновления РПЛ Галактионов не отступал от 4-2-3-1, но использовал разные варианты впереди:

• в Ростове перевел Глушенкова на позицию десятки из-за отсутствия Миранчука (3:1) и сохранил идею против «Ахмата» (1:0);

• с «Краснодаром» (3:2) вернул Миранчука, но в перерыве разменял Антона на восстановившегося Рифата Жемалетдинова;

• против «Пари НН» (4:0) выпустил Марио Митая вместо дисквалифицированного Тикнизяна (тоже оставлял ширину Пиняеву), дал шанс Жемалетдинову и снова использовал Глушенкова справа.

Как итог – «Локомотив», пользуясь уровнем соперников, спокойно выиграл два матча («Ростов» давно буксует в атаке, Валерий Карпин еще и устроил эксперимент; «Пари НН» просто много ошибался), допустил первый топ-момент с «Ахматом» у своих ворот только вдевятером, а невзрачный первый тайм с «Краснодаром» все равно был достаточно равным (6:6 – удары из штрафной, моменты у Тикнизяна и Миранчука плюс пенальти).

Данные: Opta 

«Локомотив» перестал быть безумным. Благодаря высокому классу нападающих извлекается максимум из голевых моментов (и даже больше), а защита не повредила даже с учетом отрезка вдевятером в Грозном и глупой ошибки Хермана Конти с «Краснодаром».

В первой части сезона «Локомотив» допускал более двух явных моментов за игру, сейчас – один за четыре тура (по данным Opta, шанс создал «Краснодар»). Хотя команде Галактионова необходимо прибавлять сзади, если она хочет расти долгосрочно.

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Как Галактионов пересобрал нападение: адаптировался под Пиняева (копия идеи «Крыльев»), Глушенкова и Дзюбу, придумал рывки опорников в штрафную

В начале сезона «Локо» избежал мегаоттока легионеров, но немцы не воспользовались прекрасным выбором. Галактионов выстраивал игру впереди заново, так как Гирано Керк уехал в «Антверпен», Вильзон Изидор чуть не оказался в «Лионе» (теперь восстанавливается от травмы), а Франсуа Камано и Иван Игнатьев провалились на сборах. Тренерский штаб аккуратно вводил в состав Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а потом сразу поставил Артема Дзюбу. Несмотря на ротацию впереди, «Локомотив» уступил весной по забитым мячам только «Краснодару» и создает за игру больше явных моментов, чем осенью (2,75-1,76 – данные Opta).

Первый алгоритм впереди – взаимодействие Пиняева и Тикнизяна. Галактионов адаптировал механизм «Крыльев Советов»: Пиняев играл широко, а левый защитник Юрий Горшков отвечал за середину и полуфланг. Теперь Тикнизян активно врывается в это пространство и подключается даже в центр штрафной, а Пиняев ищет изоляции ради дриблинга и навесов. Идея уже привела к голам «Спартаку», «Ростову» и «Пари НН».

Пиняев провел феноменальный матч против «Краснодара» (3:2): подключил из глубины Тикнизяна (Наир увидел Миранчука, Антон пробил рядом со штангой), трижды затерзал защитников в первой голевой атаке, залез в середину и прокатил в свободную зону на Глушенкова при втором голе, трижды (!) качнул Кайо и затем положил вратаря Агкацева. 

Статистика Пиняева впечатляет: второй в РПЛ по ударам и ключевым передачам после рывков с мячом (уступает только Малкому, хотя пропустил начало сезона) и лучший весной плюс лидер «Локо» по участию в ударных комбинациях (18).

Дриблинг Пиняева за «Крылья Советов» и «Локо», передачи Тикнизяна в финальную треть в 2023-м – все детали от Opta

Вторая тонкость – роль Глушенкова. Против «Ростова» и «Ахмата» Максим стартовал под Дзюбой, но матчи с «Краснодаром» и «Пари НН» провел справа. Пока он второй после Дзюбы по результативности в «Локо» (1+2): в Кубке опасно подключался к Артему, с фланга отдал ассист на Пиняева в Грозном и перевернул игру с «Краснодаром» (1+1). 

В интервью Леониду Слуцкому Галактионов отмечал, что Глушенков раньше удачно играл справа: «Многие знают Глушенкова по его игре за «Крылья», а мы его знаем еще раньше – и Максима задействовали как раз справа в атаке. Его использовали инсайдом и правым атакующим игроком, так как у него есть прекрасные качества, когда он может залезать в середину, использовать левую ногу, подваливаться в зону второго нападающего». 

Особенно ярко получилось против «Краснодара»: Глушенков классно открылся во второй голевой атаке (после разыграл стенку с Дзюбой), сместился с мячом в середину и заметил Пиняева на фланге (привело к опасному удару Жемалетдинова) и забежал справа налево перед победным угловым (в эпизоде не участвовал, но был бы первым на добивании).

Дзюба невероятно важен: весной лидирует по забитым мячам в РПЛ (6), конвертировал 2,7 xG в 6 голов (1,94, если не учитывать пенальти), первый в «Локо» по принятым передачам в штрафной и голевым моментам (по данным DataHub, реализация – 60%) и дает огромный силовой объем на чужой половине.

«Локомотив» не только заточен на Пиняева, Дзюбу и Глушенкова, но еще использовал две структуры по доставке мяча вперед. 

Против «Ростова» Галактионов экспериментировал с ролями Баринова и Ненахова: на мяче Дмитрий эпизодически становился третьим центральным защитником (располагался между Кузьмичевым и Конти плюс уходил на фланг), а Максим с фланга обороны поднимался в опорную зону. «Ростов» прессинговал неорганизованно, поэтому «Локо» легко проходил давление, Баринов часто забрасывал вперед, а Ненахов открывался в середине.

В Нижнем Новгороде «Локо» быстро адаптировался под 5-3-2 «Пари НН»: хозяева оказались уязвимыми на флангах и не покрывали всю ширину, поэтому команда Галактионова атаковала через края.

Одна из адаптаций – роль Ненахова, который чаще подключался по флангу из-за Глушенкова, смещавшегося в середину. В первой голевой атаке «Локо» трижды свободно доставил мяч в штрафную: Магкеев прошел на чужую половину (нападающие ориентировались на Баринова и Карпукаса), Пиняев забросил в штрафную из классической позиции, а Ненахов легко забрал подбор и прострелил.

Другая идея – включения опорных полузащитников в чужую штрафную и взаимная подстраховка. Против «Краснодара» получилось совсем смело: Карпукас подобрал мяч в чужой штрафной, а удар Баринова после прострела Пиняева привел к автоголу.

С «Пари НН» идея была сбалансированнее: если Баринов вбегал в штрафную, Карпукас оставался чуть позади – и наоборот.

Вопросы по обороне: Кузьмичев-Конти не впечатляют в центре, Галактионов не заменил Ненахова и Смольникова на желтых

4-3-3 на зимних сборах сильно удивили: расстановка вынуждала тренера выбирать между капитаном Бариновым и Карпукасом, лучшим оборонительным полузащитником «Локо». Взлет Карпукаса прекрасен: по данным Opta, 20-летний опорник делает в среднем 4,3 отбора за матч в РПЛ – это четвертый результат в истории лиги с сезона-2009 (4,8 – Ян Тигорев за «Томь-2011/12, 4,6 – Андрей Ещенко за «Анжи»/«Локомотив»-2012/13, 4,5 – Игорь Шитов за «Мордовию»-2015/16). 

В первой игре со «Спартаком» Галактионов поставил Карпукаса шестеркой, а Баринова перевел выше, но затем соединил их ради баланса. Цель – подстраховка друг друга (первый поднимается за своей восьмеркой, второй остается глубже) и десятки.

При Галактионове «Локомотив» допускает меньше угрозы: xG за игру снизился с 1,47 до 1,04, но соперники чаще бьют по воротам (16 – тут надо учитывать, что на средние цифры влияет отрезок против «Ахмата» в меньшинстве – 23 удара). 

Правда, передач в штрафную «Локо» стало больше даже без учета выезда в Грозный. Защита обошлась без коллапсов, повлиявших на результат, но игры показали, что пара Кузьмичев-Конти уязвима против больших нападающих, навесов и качественной игры спиной к воротам:

• Кузьмичев легко запустил Комличенко за спину и даже не прыгнул. Мяч отскочил от нападающего к Байрамяну, но Лантратов спас;

• защита не смогла вытеснить Комличенко – Байрамян выбежал и выкатил свободному Щетинину;

• Комличенко забил после аналогичного эпизода – сопротивление было минимальным;

• Кузьмичев и Тикнизян не разобрались с Кордобой: скорее всего, в начале эпизода Наир подсказывал Ивану, центральный защитник начал пятиться, но резко дернулся вперед и с опозданием реагировал на касание колумбийца;

• Конти проиграл Кордобе в скорости и легко отлетел после толчка.

Другая проблема – по разным причинам «Локомотив» постоянно меняет четверку защитников:

• Тикнизян-Кузьмичев-Конти-Ненахов впервые сыграли вместе против «Ростова» – Максим справа заменил Смольникова, провалившегося против «Спартака»;

• Галактионов продублировал четверку с «Ахматом», но удаление Ненахова разбило сочетание и на следующую игру. Главное удивление – отказ тренеров от замены защитника, висевшего на желтой карточке, хотя команда осталась вдесятером, а Смольников был готов к игре;

• с «Краснодаром» справа стартовал Смольников, но Игорь получил вторую желтую за недисциплинированное поведение. Он висел на предупреждении с 22-й минуты. После матча Галактионов рассказывал, что замены Карпукаса и Жемалетдинова связаны с карточками – странно, что тренер не вмешался и в ситуацию Смольникова;

• Кузьмичев и Конти пропускали «Пари НН» из-за повреждений, поэтому Галактионов выбрал Погостнова и Магкеева – после игры тренер был доволен новой парой.

***

«Локомотив» – лучшая команда РПЛ на старте весны как минимум по очкам.

Михаил Галактионов пробует разные варианты в нападении, уже подобрал оптимальные роли для лидеров и разные идеи для игры на мяче. Пока «Локомотив» очень хорошо пользуется классом новичков. Но на дистанции бешеная реализация придет к норме, поэтому «Локомотиву» необходима надежность сзади: команде усложняют жизнь удаления и ошибки центральных защитников.

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Фото: fclm.ru

3 комментария

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Gnider
Старт в РПЛ начался осенью
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AIBOLIT66
Дзюба пришёл. Коротко и ясно. Я бы подождал с аналитикой до Зенита, чтобы конфуза не вышло. Помнится была у них уже буйная весна, а заехали в Питер на 0-6...До вечера.
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Tigranodovar
Очень интересно будет, как Галактионов встроит Изидора в команду.
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