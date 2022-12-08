Рейтинг матчей ЧМ: финал на первом месте, а на втором вас ждет сюрприз (или не удивитесь?)

Там не Аргентина – Нидерланды.

Мы никогда не забудем этот чемпионат мира. Зимний турнир без нормальной подготовки повлиял на качество футбола, но финал Аргентина – Франция затмил прагматику многих предыдущих матчей. Несмотря на общую серость группового этапа, в Катаре хватало захватывающих и эмоциональных сюжетов. Ниже – рейтинг лучших матчей ЧМ-2022. Мы ни в коем случае не настаиваем именно на таком ранжировании, поэтому ждем и ваши варианты в комментариях.