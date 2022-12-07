Гризманн проводит великий ЧМ. Тащит на обеих половинах, тогда как магия Месси и Мбаппе строится на отказе от обороны

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Выбираем лучшего игрока турнира.

Лионель Месси, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе – главные звезды ЧМ-2022 и основные претенденты на приз лучшему игроку турнира. Разумно проговорить, почему каждый из них максимально хорош и объяснить разную степень влияния на игру.

Месси и Мбаппе – гении эпизодов. Оба максимально влиятельны на чужой половине. Лео и Килиан вместе лидируют по созданным моментам с игры и результативности, но при этом освобождены от оборонительных обязанностей, из-за чего Дидье Дешам и Лионель Скалони просят отрабатывать других футболистов.

Гризманн – тактический клей Франции на обеих половинах. Антуан созидает на уровне Месси и Мбаппе, опережает их по ассистам и придуманным явным моментам. Он сочетает креатив с оборонительными ролями шестерки и восьмерки – структура Франции невероятно зависима от прессинга и подстраховок Антуана, благодаря чему Килиан может быть сильнее заточен на контратаки.

Кого в итоге выберут лучшим игроком ЧМ?

Аргентина научилась страховать Месси в защите, а он компенсирует оборонительную пассивность атакующим вкладом

В Катаре Месси побил множество личных и мировых рекордов: стал первым футболистом, оформившим гол+пас в трех матчах на одном турнире (статистика доступна с 1966 года), после победы над Хорватией – лидер по гол+пас за всю историю ЧМ (11+9), обновил свой же рекорд по голевым передачам в плей-офф (было 5, стало 6), догнал Роналдо по матчам с голами или ассистами (13), а в финале превзойдет Маттеуса по играм на ЧМ (станет 26).

Манеру игры Месси лучше всех описал Вирджил ван Дейк: «Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля. Это самое сложное в игре против него. Игроки сборной Аргентины постоянно ищут его, чтобы попытаться организовать контратаку».

Sports.ru уже подробно говорил о феномене Месси на этом ЧМ. Лео не так часто ускоряется, долго ищет мяч и включается лишь эпизодами (при этом в топ-3 Аргентины по действиям с мячом в матчах с Нидерландами и Хорватией), зато эти вспышки максимально опасны и определяют результат:

• против Мексики Аргентина отвратительно атаковала, но затем Лео подошел к Ди Марии, обратил внимание на свободное пространство перед штрафной из-за глубокой позиции защитников и попросил искать его там – уже через минуту Месси забил решающий гол первым ударом с игры (2:0);

• в игре с Польшей Месси запорол пенальти, но провел великий креативный штурм – его забросы тотально разрывали левый фланг (2:0);

• с Австралией Аргентина смотрелась невзрачно, но Лео забил после первой же попытки, а в контратаках сделал все для пары голов Лаутаро. Интересно, что первый гол начался с редкого оборонительного ускорения Месси: он запрессинговал Бехича (закончилось аутом), а после Аргентина заработала голевой штрафной (2:1);

• первый тайм с Нидерландами складывался в похожем стиле. Месси воспользовался малейшей оплошностью Аке (один из первых быстрых отрывов), реализовал пенальти в игре и первым пробил в серии (2:2, 4:3 по пенальти);

• в полуфинале главным героем стал Альварес (прессинговал, заработал пенальти и оформил дубль), но Месси компенсировал активность уверенно реализованным пенальти и фантастической раскруткой Гвардиола (3:0).

Месси влияет на структуру сзади – Скалони придумывал разные сочетания, чтобы освободить его от оборонительной работы. Аргентина защищалась в 4-4-2 против Саудовской Аравии, но уже против Мексики Лео стал единственным нападающим при откате. Скалони в 4-3-3 и 5-3-2 перестраивал партнеров для компенсации пассивности Месси: Альварес играл по Брозовичу с Хорватией и выполнял огромную часть работы против Нидерландов, а Мак Аллистер и де Пауль прессинговали вместо Месси. Аргентина хочет отрабатывать за Лео и спокойно терпит его пассивность в обороне.

Нужно учитывать и специфику соперников, так как никто из шести сборных на турнире не отличался качественной игрой на чужой трети, но команда Скалони – лучшая по допущенной опасности (всего 1 момент у ворот Мартинеса) и в топ-3 ЧМ по разнице между созданным и ожидаемым xG в пересчете на 90 минут (лучше только вылетевшие Бразилия и Германия).

Мбаппе решает после 60-й минуты. Его оборонительным пробелом пользовались Англия и Марокко (именно оттуда атакует Месси)

Дешам тоже намеренно освободил Мбаппе от работы на своей половине. Периодически Килиан все же приходил на свой фланг, но скорее мешал – часто через пару секунд выключался и отпускал игрока. Хотя однажды поддержал прессинг Рабьо и Гризманна против Австралии (так забили победный гол). В подавляющем большинстве эпизодов Мбаппе ждал, когда сборная вернет мяч и запустит его в контратаку.

Франция использовала несколько подстроек для Килиана:

• подобие ромба, когда Гризманн оставался на позиции десятки (обычно с заданием перекрывать опорника), Рабьо смещался левее, Тчуамени оставался шестеркой, а Дембеле спускался в полуфланг;

• против Марокко Дешам просил обороняться и Жиру – он персоналил Амрабата;

• линейные 4-4-2, где Рабьо становился левым полузащитником, а Гризманн переходил в опорную зону и дорабатывал даже до вратарской.

В плей-офф Англия и Марокко давили через фланг Мбаппе. Соперники учитывали, что там располагался Тео Эрнандес, который открыто говорил, что он не самый сильный защитник. Англия умышленно разменяла Мбаппе на Уокера (Кайл почти не атаковал) и разыгрывала фланговые комбинации: Хендерсон и Сака стабильно искали мяч между линиями, а подвижность Фодена, Беллингема и Кейна радикализировала ситуацию справа в атаке. Именно оттуда пришел топ-момент Кейна и пенальти, который заработал Сака.

Марокко тоже атаковало через правый фланг. По ходу турнира Унаи, Зиеш и Хакими нашли шикарное взаимопонимание для быстрых прорывов, а под Францию Валид Реграги придумал еще и смещения левого вингера Буфаля направо. Марокканцы заставили французов отбиваться, а Дешам перестроился с 4-4-2 на 4-5-1 при обороне (Мбаппе ушел в центр нападения, слева отрабатывал Тюрам), чтобы успокоить игру.

Обычно Месси обостряет именно из этой зоны: он принимает мяч справа, откуда заходит в середину. Против Нидерландов Лео показал, что прекрасно видит и правую зону, а в 1/4 разобрался с Гвардиолом на фланге. Учитывая разнообразие Лео и слабость Тео в защите (плюс Мбаппе не отрабатывает сзади), Дешаму необходимы подстройки для нейтрализации правого фланга Аргентины.

Карта передач Франции и Марокко на финальной трети с 45-й по 60-ю минуту. Данные – StatsBomb

Суперсила Мбаппе – скорость. Месси сравнивал Килиана со зверем из-за его силы, взрывного бега и игры 1-в-1. Франция стремится максимизировать качества Мбаппе: он экономит силы при обороне, а благодаря сохраненной энергии везде атакует и разрывает в концовках.

Мбаппе был ярок против Австралии в течение всей игры (4:1), но против Дании распределение влияния изменилось – Мбаппе доминировал во втором тайме (2:1). С Польшей он решил эпизод перед перерывом , а затем прибил соперников в быстрой атаке после выноса Гризманна (3:1). Уокер сдержал Килиана – от него опасность практически не исходила (2:1), но уже в следующей игре французы дважды забили Марокко после заблокированных ударов вингера.

Мбаппе напрямую поучаствовал в 10 голах Франции (5+2, 2 добивания после ударов против Марокко, предголевая против Австралии), но основная ударная вовлеченность связана с активностью в последние полчаса – на этом отрезке Мбаппе нанес 11 ударов и забил 4 гола.

Гризманн – самый разнообразный. Он начинает атаки, связывает тройку нападения (одинаково хорош слева и справа) и успевает отрабатывать сзади

«Антуан очень хорош. Он из тех игроков, которые способны менять лицо команды. Он дает большой объем и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. У него характер великого игрока: он всегда рядом, когда в нем нуждаются», – рассказал Дешам перед полуфиналом против Марокко.

Гризманн – главный тактический двигатель сборной Франции. После травм Погба, Канте и Бензема Дешам нуждался в умном и опытном игроке, который способен компенсировать отсутствие лидеров. Скорее всего, при наличии Канте и Погба Гризманну бы досталась другая роль: Нголо выжигал бы середину, а Поль за сборную всегда мотивирован и прекрасен в созидании.

В итоге Гризманн многое взял на себя: он атакует, чтобы Мбаппе, Жиру и Дембеле было удобно (правда, Усман тоже многим жертвует), а затем откатывается назад, чтобы Оливье и Килиан экономили силы. При обороне действия зависят от задания Дешама: Гризманн может прессинговать, персоналить соперника, помогать Дембеле или вообще садиться опорным полузащитником. Гризманн в полном порядке и в переходных фазах: прекрасно читает ситуации для контрпрессинга и при необходимости с готовностью несется назад – он среди лидеров по пробегу и вообще не отдыхает.

«Я прошу Гризманна о разных вещах. Он будет забивать меньше голов, но Антуан настолько полезен и умен, что сбалансирует нашу атакующую группу. Я бы мог поставить его на правый фланг вместо Дембеле, но это не то место, где он будет наиболее полезен», – объяснил Дешам после победы над Данией.

Гризманн – лидер сборной Франции по созданным моментам, главный по явным шансам, побил национальный рекорд по ключевым передачам в XXI веке и лучший ассистент ЧМ. Он учитывает особенности левого фланга (классно включает Тео, отыгрывается с Мбаппе) и использует изоляции справа от Дембеле (явный пример – первый гол марокканцам). Антуан много контролирует мяч в опорной зоне, а уникальность перфоманса в том, что француз вместе с Брозовичем лидирует по началу атак, которые закончились ударом (8), и уступает только Месси и Мбаппе по вовлеченности в ударные комбинации с игры.

Продуктивность впереди никак не мешает оборонительным задачам: Гризманн – третий в сборной Франции по отборам, четвертый по перехватам, лучший по возвратам владения на чужой трети (второй на всем турнире по этому показателю).

Гризманн настолько работоспособен, что добегает до своей штрафной и даже вратарской (может страховать центральных защитников и занимать их место), и это помогает Франции в компактном блоке, так как Дембеле может превратиться в латераля без смещений, а Рабьо и Фофана – уйти на левый край, чтобы закрыть фланг Мбаппе. Без Гризманна Тчуамени оставался бы один в опорной зоне, тогда защитники выдергивались бы в середину ради подстраховки, тем самым разрушая оборонительную структуру.

Распределение оборонительных действий Гризманна, Мбаппе и Месси (ворота соперников – справа)

По сути, Гризманн оформил гораздо больше, чем 0+3:

• начал прессинг против сборной Австралии в победной голевой атаке (4:1);

• прервал забег Эриксена по левому флангу и поборолся за спорный мяч перед отрывом, где Мбаппе и Тео забили первый гол датчанам (2:1);

• ассистировал Мбаппе на победный гол с Данией (2:1);

• вынес на Жиру в победной голевой атаке против Польши (3:1);

• оформил 0+2 против Англии (2:1);

• открылся под Варана в матче с Марокко (покатил на Мбаппе, после заблокированного удара Килиана забил Тео, 2:0).

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Многое зависит от логики ФИФА. Возможно, приз лучшему игроку станет утешительной наградой – тогда все зависит от исхода финала. Если ориентироваться только на яркость, Месси и Мбаппе – оптимальные кандидаты. Лео определяет всю игру Аргентины, и пока подстройки Скалони в обороне смотрятся очень разумно. Килиан тоже выжигает в своих эпизодах, но Марокко и Англия использовали его фланг для опасных атак. Оба раза давление могло преобразоваться в голы, а Аргентина обладает топовым ресурсом для взлома этой зоны – то есть на дистанции турнира алгоритм более уязвим, чем у южноамериканцев.

Гризманну очень не повезло, что Месси и Мбаппе настолько яркие, но он проводит великий турнир. Если учитывать абсолютное влияние на игру, то лучшим должен стать именно Антуан. На этом турнире он прекрасен в любом амплуа: помогает сиять Тео, Мбаппе и Жиру впереди, отдает важнейшие голевые (передача против Дании вывела из группы, а навес с Англией обеспечил полуфинал), пашет в середине, работает в своей опорной зоне и даже штрафной – он системообразующий игрок Франции в каждой трети поля и заслуживает признание.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Richard Heathcote