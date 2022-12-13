Ловрен на ЧМ в огромном порядке. Удивлены? Здесь – полный разбор его игры в Катаре

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Помогает Гвардиолу, поучаствовал в двух важных голах.

За несколько дней до финала ЧМ-2018 Деян Ловрен заявил, что считает себя одним из лучших защитников мира. Логика предельно проста: он дошел с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов-2017/18, а Хорватия боролась за золотые медали ЧМ. Кажется, сейчас Ловрен близок к новому эмоциональному интервью: он прекрасен в Катаре и помогает новой хорватской звезде Йошко Гвардиолу раскрыться максимально.

Чем хорош Ловрен?

Ловрена все-таки сделали основным из-за опыта, а он кайфует от лидерства и подтягивает Гвардиола

На следующий день после матча с Бельгией (0:0) главный тренер сборной Хорватии Златко Далич согласился с тем, что Гвардиол уже один из лучших защитников мира, но через 15 минут после пресс-конференции опомнился и перезвонил журналисту Томиславу Юрановичу: «Пожалуйста, подчеркните, что ему очень полезно играть рядом с Ловреном. Опыт Деяна положительно влияет на Гвардиола. Я вижу это на тренировках и в матчах. Еще у нас есть Домагой Вида – его советы и присутствие на вес золота. Сочетание опыта и молодости помогает Йошко выйти на пик формы».

Ловрен приехал в сборную на фоне хорошего отрезка за «Зенит»: он ошибался меньше обычного и подходил Сергею Семаку сильнее Дмитрия Чистякова (Деян агрессивнее и хорошо выдергивается). Но даже в таких обстоятельствах появление Ловрена с основном составе на ЧМ – одно из самых спорных решений Далича.

Деян вернулся в сборную после 10 месяцев паузы: после решающей игры против России (1:0) он пропустил первую половину 2022-го (хотя тренер вызвал его на мартовский сбор даже с травмой), не играл в июньской Лиге наций и вернулся только осенью.

«Мы сделали выбор в пользу опыта», – объяснил Далич после Марокко (0:0).

Ловрен и сам кайфует от такого статуса. Например, рассказывал, что важно наслаждаться последним танцем, а перед матчем с Бразилией рассказал об отношениях с Гвардиолом: «Я в роли более опытного игрока. В молодости я наблюдал за опытными центральными защитниками и впитывал, что они мне объясняли, а теперь стараюсь говорить с Йошко как можно больше. Он слушает, хотя он гораздо сильнее, чем я в 20 лет».

Артем Денисов уже рассказывал , что Гвардиол – среди лучших центральных защитников мира прямо сейчас, а редакция включила Йошко в символическую сборную ЧМ-2022 среди полуфиналистов. Но совершенно неправильно говорить, что Гвардиол тащит Хорватию в обороне один. Ловрен тоже проводит качественный турнир, сочетая несколько оборонительных ролей.

Да, хорватская оборона не идеальна (21-я по допущенному xG в пересчете на 90 минут, но она сыграла уже 5 матчей – у многих команд цифры лучше из-за меньшей выборки), но реально плохих отрезков только два – второй тайм против Бельгии (Лукаку наиграл на 4 явных момента) и середина второго тайма с Бразилией. При этом в обороне Хорватия была в полном порядке против Марокко (0:0, 0,4 xGA), Канады (4:1, единственный удар из штрафной – гол Дэвиса) и Японии (1:1, допустили всего 5 ударов из штрафной, 3 из которых – после стандартов).

Ловрен не так активен в созидании, как Гвардиол (передачи Йошко острее и смелее), но его агрессия хорошо сочетается с тактикой Далича: Деян много подчищает за активным правым защитником Юрановичем, классно выдергивается при забросах, страхует опорников, Гвардиола и крайних защитников в компактном блоке (много крутит головой для оценки ситуации).

Чем хорош Ловрен на ЧМ-2022: покрывает большое пространство из-за подстраховки и прерывает контратаки

Ловрен стал лучшим игроком в сложнейшем матче с Марокко (0:0). Африканская сборная сыграла с одним центральным нападающим, но структура оказалась непростой: форвард Эн-Несири много двигался и забегал между центральными защитниками (Ловрену приходилось не только контролировать свою спину, но и ориентироваться на Гвардиола), максимальной подвижностью хорватов дергали и восьмерки Марокко, а еще приходилось реагировать на прекрасного дриблера Бумаля.

Ловрен классно провел первый тайм и затащил во втором. После 60-й минуты Хорватия не откатывалась глубже, защитники все еще играли агрессивно, а цена ошибки возрастала. Здесь Ловрен топово отреагировал на разрыв между линиями (Брозович отпустил марокканскую восьмерку) и прервал опасное подключение Сабири (сначала подхватил его, а затем доиграл до упора и подкатился).

Через несколько минут Деян грамотно откатился и вынес мяч в сложной ситуации, когда марокканец забежал за спину Гвардиолу.

В конце матча Ловрен дважды прервал опасную атаку: подстраховал Юрановича (Ээ Абде врывался за спину), а затем после потери защитника доиграл эпизод справа и разобрался с марокканцем 1-в-1.

Канада могла создать больше моментов (0,32 xG при 1,2 xThteat) и шла рядом с Хорватией по ожидаемой опасности передач. Канада забрасывала на фланги или отдавала вертикальные передачи, но большинство атак было прервано после единоборств и ускорений. При этом Канада играла совсем не как Марокко – в два форварда, один из которых фактически становился десяткой, и тогда зону нагружал вингер Дэвис. Хорватская оборонительная четверка сыграла надежно: прервала много скоростных забегов и качественно оборонялась на своей трети.

Агрессия Ловрена на чужой половине помогла перед первым голом. Он высоко подстраховал партнеров, и Хорватия создала момент, который привел к результативному угловому. Разумеется, действие Деяна – одна из косвенных причин гола (разница между эпизодами более минуты), но его стиль помог запереть Канаду на ее половине в момент, когда она могла выброситься в опасную контратаку.

В первом тайме против Бельгии Ловрен часто играл против Мертенса и Троссарда: он доминировал в воздухе благодаря габаритам и успешно поднимался за ними на чужую половину. Бельгия все же создала топ-момент в контратаке, но там большая вина на Юрановиче, который упустил Мертенса.

Второй тайм – самый спорный на турнире из-за выхода Лукаку. В одном из эпизодов он выиграл позицию у Ловрена, а в другом – Хорватия очевидно нервничала (Ливакович не подстраховал защитников, затем не прервал прострел Торгана Азара, а Ловрен не попал по мячу).

Против Японии агрессия Ловрена и Гвардиола приносила больше пользы, чем вреда. С одной стороны, они не разобрались с японцем на угловом в начале матча – Танигути опасно пробил по воротам.

Но при этом Ловрен стабильно страховал партнеров. В этом эпизоде Хорватия мощно обрезалась, а затем Юранович пустил за спину Камаду. Сначала Ловрен грамотно сблизился (вынудил сбросить скорость тем, что плассировался и не бросался) и не позволил себя обыграть.

Затем Ловрен переключился на Нагатомо: не пустил его для подачи правой ногой и вынудил уйти в глубину, где японец оказался против Деяна и Крамарича. В итоге Нагатомо неудачно развернулся и отдал мяч хорватам.

А здесь пример комплексной подстраховки Гвардиола: Йошко чуть опоздал с рывком вперед (позволил продвинуть мяч), но Ловрен сначала сместился в его зону (поддавил соперника), а затем доиграл по его позиции и прервал прострел (в касание точно отдал на Ковачича).

Ловрен поучаствовал в голах Хорватии: ассистировал Перишичу и начал голевую контратаку против Бразилии

Гвардиол – главный по продвижению среди защитников сборной Хорватии. Он смело двигает мяч на рывках, отлично находит тройку полузащитников и делает разнообразные длинные передачи. Ловрен играет чуть проще: отдает Гвардиолу, ближнему опорнику и подключает Юрановича справа. Но периодически и Деян вспоминает про атакующие скиллы: если есть возможность покатить вразрез на Юрановича или выдать диагональ, то он это делает. При этом в матче с Японией он ассистировал иначе: классно подключился справа и идеально навесил на Перишича.

В четвертьфинале против Бразилии Ловрен сыграл в привычном стиле. Правда, именно в этой игре вскрылись позиционные недочеты Хорватии: команда Тите огромными силами прорывалась через центральную зону, а помощь защитникам приходила не всегда. Часто подходы возникали из-за пространства между центром и флангом: обычно Гвардиол и Ловрен страховали Юрановича и Сосу, но не всегда это работало в обратном направлении.

Например, в двух опасных моментах Ловрен оставался один против двоих бразильцев, в том числе в голевой атаке. Возможно, Деяну стоило сыграть чуть выше по ассистировавшему Пакета, но правее на картинке видно, что был разрыв между Сосой и центральными защитниками (Неймар вбежал именно там).

Тем не менее манера Ловрена оставалась полезной. Он поддерживал прессинг и успешно выскакивал за Неймаром и Ришарлисоном – даже если не следовал отбор, Деян все равно тормозил атаки Бразилии. В моменте на втором скриншоте он топово выдавил Неймара под отбор Ковачича.

Дополнительное время с Бразилией – мастер-класс от Ловрена по подстраховке. В этом эпизоде он вынес мяч, когда заузил позицию после маневра Гвардиола. Сначала прервал подачу, а затем среагировал на отскок.

Здесь Ловрен остался против Неймара и Педро в контратаке. Изначально он играл по центральному нападающему (не оставался в полупозиции), а после передачи на Нея перестроился и воспользовался заминкой в обработке – в итоге четко отобрал мяч и катнул на Модрича, запустившего в прорыв Петковича (Брозович не реализовал отличный момент после его передачи).

Перед голевой атакой Ловрен идеально подстраховал Гвардиола: среагировал на борьбу Йошко с Фредом, а затем выдал точную передачу на Перишича.

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Ловрен на ЧМ-2022 максимально полезен: бьется в каждом эпизоде и помогает партнерам. Во-первых, он регулярно страхует агрессию Гвардиола и иногда готов подняться сам. Во-вторых, он неоднократно прерывал контратаки, которые развивались за спиной крайнего защитника Юрановича, и часто отдавал ему хорошие передачи вперед. В-третьих, Ловрен в коннекте с опорной зоной и контролирует включения атакующих полузащитников. Да, в некоторых эпизодах против Бельгии Деян сыграл неоптимально, осталась пара вопросов и против Бразилии, но сейчас он не менее полезен, чем яркий Гвардиол.

Впереди – полуфинал против Аргентины со сложно передаваемым Лео Месси. Бразилия уже показала, что Хорватия не всегда хорошо обороняет пространство между центральными и крайними защитниками – Златко Даличу необходимо настроить этот момент, чтобы упростить работу Ловрену и Гвардиолу.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Carl Recine