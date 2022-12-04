Вокруг Марокко слишком много эмоций. Пришло время поговорить об их тактике
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Сборная Марокко коллекционирует удачные матчи против топ-сборных: добыла ничью с Хорватией (0:0), обыграла Бельгию (2:0), наказала Испанию за бездарное владение (0:0, 3:0 в серии пенальти), а теперь в четвертьфинале выбила Португалию (1:0) и стала первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Как ей все это удалось?
Марокко – шестая сборная в истории ЧМ, пропустившая не более одного гола в пяти матчах
Изначально планировалось, что Вахид Халилходжич повезет сборную Марокко на ЧМ – он выиграл группу в отборе с разницей 20:1 и легко разобрался с ДР Конго в стыках. Но балканский тренер поссорился с Хакимом Зиешем и Нуссаиром Мазрауи, испортил атмосферу в команде и не сошелся с марокканскими чиновниками, из-за чего был уволен. Его заменил Валид Реграги, который еще ни разу не проиграл.
Выступление Марокко на ЧМ в Катаре уникально. Команда Реграри – шестая сборная в истории, пропустившая всего 1 гол за 5 матчей. Успешнее только Италия-1990 под руководством Адзельо Вичини – ее впервые огорчили только в полуфинале.
Марокканцы повторили достижение Франции-1998 (будущие чемпионы пропустили в группе с пенальти), Германии на серебряном ЧМ-2002, Италии и Португалии на ЧМ-2006 (команда Криштиану вообще пропустила в ничего не значащем матче с Мексикой).
Несмотря на автогол, этот результат уже великий – африканцы стали первой сборной за 16 лет, пропустившей всего 1 гол перед полуфиналом.
Реграги выстроил мощную оборону для турнира с короткой дистанцией. Марокко комфортно себя чувствует при 0:0, африканцам еще не приходилось отыгрываться и оставлять пространство за спинами. Сборная все же оверперформит (4,7 xGA), хотя из оставшихся команд меньше допускает только Аргентина.
Марокко приятно удивляет высокой линией обороны: на групповом этапе 8% передач их оппонентов были сделаны на защитной трети поля, а в матче с Испанией они долго не вжимались в штрафную, обороняясь на границе средней и своей трети.
Важная деталь успеха – явные ошибки вратарей соперников. Африканской сборной помогли сразу трое киперов (Бельгия, Канада, Португалия). Это нивелировало недостаток остроты – Марокко всего лишь на 29-м месте по созданной опасности.
Ниже – график от Opta, где вертикальная ось – это скорость продвижения, а горизонтальная – количество передач. Марокко быстро двигает мяч, но это нельзя назвать примитивным футболом с постоянными забросами. Африканская команда умеет играть коротко и обладает классными инструментами: Хакими и Мазруаи – защитники из топ-клубов, Зиеш и Буфаль – сильные и скоростные дриблеры, а полузащитники интересно подключаются вперед (было видно против Португалии).
В первом тайме марокканцы сыграли на равных с Португалией, а Амрабат обеспечивал гибкость схемы (переход с 4-1-4-1 на 4-4-2)
«У нас был четкий план игры, – сказал Реграги после победы в четвертьфинале. – Все должны работать. Думаю, марокканцы никогда не бегали так много. Мы были не так хороши, как в матче с Испанией, но когда вкладываете душу, создаете шансы. Мы становимся командой, которую все любят на этом чемпионате мира. Если проявите страсть и желание, то добьетесь успеха – мои игроки показали это».
Матч с Испанией получился гораздо качественнее четвертьфинала.
В первом тайме Марокко сыграло на равных с Португалией. Благодаря голевой атаке африканцы выбили больше ожидаемых голов (0,8-0,3), но количество подходов совпадало: Феликс дважды опасно бил по воротам (плюс Бруну попал в перекладину), а Аттийят-алла сначала классно выкатил на Амаллу, а затем опасно подключился в конце тайма.
Статистика первого тайма
План на Португалию немного отличался от матча с Испанией. Реграги сохранил схему и принципы, но уже был не так помешан на компактности (идея вернется во втором тайме). В ⅛ защитники и хавбеки оставляли минимальный зазор между линиями, чтобы испанцы не комбинировали в середине, а Эн-Несири играл по Бускетсу. Марокко заблокировало все варианты в центре, успешно перестраивалось на флангах и легко пользовалось стерильным контролем. С Португалией старт был иным: Марокко оставляло гораздо больше пространства, но это почти не ощущалось из-за явной ставки команды Сантуша на забросы и диагонали. В теории фишка со свободными зонами могла сработать – именно из-за этой конфигурации опасно пробивал Феликс.
Марокко практически ничего не допустило после забросов и диагоналей (хороши крайние защитники), но Амрабат – король этой сборной. Он стал главным по компактности и нейтрализации скоростных игроков Португалии. В начале первого тайма Софьян продемонстрировал несколько ролей. Сначала выбросился на Отавио с позиции шестерки:
Затем страховал выдвижение восьмерок в пару к Эн-Несири (и слева, и справа), оказывая давление на ближайших португальцев:
Еще через несколько секунд Амрабат вернулся в глубину и забрал Феликса, а после перехода атаки в более опасную зону снова выдернулся к Отавио (правда, чуть не успел и сбил португальца).
Португалия мощно начала второй тайм и могла отыграться, но Реграги успокоил игру переходом на 5 защитников
В начале второго тайма Марокко вернулось к более компактному блоку 4-1-4-1. Достаточно быстро Сантуш перешел на двух нападающих через выход Роналду – это было неплохим решением. Старт второго тайма – самый опасный отрезок Португалии в матче. До перехода Марокко на трех центральных у португальцев было несколько моментов:
• Рамуш пробивал головой с 11 метров;
• Бруну зарядил выше ворот после отбора партнеров на фланге.
Одна из причин просадки – вынужденный переход на пятерку защитников из-за наполнения штрафной. Обычно Амрабат разрывался между задачами и спускался к партнерам, но при этом оголял опорную зону, в которую приходили португальцы (на втором скрине Бруну отдаст на фланг, а не Феликсу – момент мог быть гораздо опаснее).
После систематического перехода на 5 защитников для Марокко упростился контроль флангов и штрафной (ушло гибридное распределение ролей), а 2 удара Португалии с игры после 65-й минуты – результат дальних попыток (сделали всего 9 касаний в штрафной, 1 – безуспешное, 2 – отборы). При этом команда Сантуша все же выжала топ-момент – Пепе опасно пробил с линии вратарской.
Надежность проявлялась в численном преимуществе – португальцы в штрафной уже не оставались 1-в-1 при большинстве подключений. Кроссы оказались неудачным оружием: страдали подготовка с исполнением (минимум опасности из 20 навесов после перехода Марокко на пятерку защитников), а Роналду сделал всего 2 касания в чужой штрафной (всего 11 действий с мячом за второй тайм).
Марокканцы неплохо контратаковали, а подвижность Зиеша, Хакими и Унаи прекрасна
В первом тайме марокканцы перебили Португалию: вели 7:5 по ударам (5:3 – из штрафной) и активно угрожали в контратаках. Марокко быстро выбиралось вперед в разных ситуациях: вылетали в быстрые прорывы после диагоналей и выходили через короткий пас под прессингом Португалии. Первый вариант подходил для мобильных марокканцев – атакующая структура команды Сантуша слишком плавающая, поэтому африканцы стабильно находили пространство.
Буфаль и Зиеш – отличные дриблеры, но особенно впечатлило взаимодействие вингеров с Хакими и Унаи. Ашраф подключался не только по флангу, но и заходил в середину, и хорошо откликался на передачи марокканской восьмерки – это было очень технично и быстро.
За минуту они дважды разогнали хорошую атаку. Второй случай закончился ударом Зиеша, хотя были варианты получше, но игра Унаи и Хакими – топ. Сначала они разыграли стенку против Отавио (первый скрин), а затем треугольник органично расположился справа у штрафной португальцев: Хакими был выше всех, Унаи – чуть глубже, а Зиеш поддерживал ширину (второй скрин).
Опасный удар Амаллы – очередная комбинация при участии Унаи и Хакими. Латераль «ПСЖ» помог выйти из-под прессинга, а полузащитник «Стандарда» классно открылся под Зиеша. Эпизод закончился отличным наполнением штрафной: Хакими и Зиеш были в опасных позициях, а обе восьмерки оказались внутри (Амалла пробил, но сзади был готов и Ашраф).
В голевой атаке Унаи пошел дальше и помог выйти из-под прессинга: сначала открылся в середине, отыгрался в полуфланге с Зиешем и поддержал атаку на левом фланге.
Здесь прекрасная контратака: Унаи топово открылся под Буфаля, а затем идеально катнул вразрез.
Во втором тайме Марокко продолжило ловить Португалию на контратаках, но качество резко снизилось: Унаи запорол топовый выход кривым ударом, Шеддира не разобрался с Далотом, а самым опасным моментом стал стандарт, когда Диогу Кошта чуть не привез.
***
Сборная Португалии сенсационно вылетела с чемпионата мира после зажигательной победы над Швейцарией. Глобально турнир стал разочарованием: скандалы вокруг Роналду, неброская игра на фоне шикарного потенциала лидеров и антирекорд турнира по голевым ошибкам (Перейра в матче с Ганой, Роналду – с Южной Кореей, Диогу Кошта – в четвертьфинале).
Большой вопрос к заменам Сантуша: он отошел от пары Рамуш-Роналду (хорошо напрягали защитников), перевел Бруну на позицию правого защитника – в конце сумбура становилось все больше.
Несмотря на вопросы, моментов Португалии хватало для перехода в дополнительное время – команда могла выжимать гораздо больше в начале второго тайма, но Валид Реграри классно успокоил сложную игру переходом на пять защитников.
В полуфинале с Францией будет гораздо сложнее из-за травм ключевых игроков обороны: Саисс не доиграл матч с Португалией, Агерд на него и не выходил, Мазрауи тоже с повреждением. Сумеет ли Реграги перестроиться?
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- Дата проведения
- 10 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
- Гол:
- 1:0 – 42 Эн-Несири.
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Марокко –
Буну, Хакими, Саисс (Дари, 57), Эль-Ямик, Аттийят-алла, Амрабат, Амалла (Шеддира, 65), Унаи, Зиеш (Абухляль, 82), Буфаль (Жабран, 82), Эн-Несири (Банун, 65).
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот (Рикарду Орта, 79), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Жоау Канселу, 51), Отавио (Витинья, 69), Бернарду Силва, Рубен Невеш (Роналду, 51), Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш (Рафаэл Леау, 69).
- Удаление:
- Шеддира (90).
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Kienzler, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto
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