Вокруг Марокко слишком много эмоций. Пришло время поговорить об их тактике

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Сборная Марокко коллекционирует удачные матчи против топ-сборных: добыла ничью с Хорватией (0:0), обыграла Бельгию (2:0), наказала Испанию за бездарное владение (0:0, 3:0 в серии пенальти), а теперь в четвертьфинале выбила Португалию (1:0) и стала первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Как ей все это удалось?

Марокко – шестая сборная в истории ЧМ, пропустившая не более одного гола в пяти матчах

Изначально планировалось, что Вахид Халилходжич повезет сборную Марокко на ЧМ – он выиграл группу в отборе с разницей 20:1 и легко разобрался с ДР Конго в стыках. Но балканский тренер поссорился с Хакимом Зиешем и Нуссаиром Мазрауи, испортил атмосферу в команде и не сошелся с марокканскими чиновниками, из-за чего был уволен. Его заменил Валид Реграги, который еще ни разу не проиграл.

Выступление Марокко на ЧМ в Катаре уникально. Команда Реграри – шестая сборная в истории, пропустившая всего 1 гол за 5 матчей. Успешнее только Италия-1990 под руководством Адзельо Вичини – ее впервые огорчили только в полуфинале.

Марокканцы повторили достижение Франции-1998 (будущие чемпионы пропустили в группе с пенальти), Германии на серебряном ЧМ-2002, Италии и Португалии на ЧМ-2006 (команда Криштиану вообще пропустила в ничего не значащем матче с Мексикой).

Несмотря на автогол, этот результат уже великий – африканцы стали первой сборной за 16 лет, пропустившей всего 1 гол перед полуфиналом.

Реграги выстроил мощную оборону для турнира с короткой дистанцией. Марокко комфортно себя чувствует при 0:0, африканцам еще не приходилось отыгрываться и оставлять пространство за спинами. Сборная все же оверперформит (4,7 xGA), хотя из оставшихся команд меньше допускает только Аргентина.

Марокко приятно удивляет высокой линией обороны : на групповом этапе 8% передач их оппонентов были сделаны на защитной трети поля, а в матче с Испанией они долго не вжимались в штрафную, обороняясь на границе средней и своей трети.

Важная деталь успеха – явные ошибки вратарей соперников. Африканской сборной помогли сразу трое киперов (Бельгия, Канада, Португалия). Это нивелировало недостаток остроты – Марокко всего лишь на 29-м месте по созданной опасности.

Ниже – график от Opta, где вертикальная ось – это скорость продвижения, а горизонтальная – количество передач. Марокко быстро двигает мяч, но это нельзя назвать примитивным футболом с постоянными забросами. Африканская команда умеет играть коротко и обладает классными инструментами: Хакими и Мазруаи – защитники из топ-клубов, Зиеш и Буфаль – сильные и скоростные дриблеры, а полузащитники интересно подключаются вперед (было видно против Португалии).

В первом тайме марокканцы сыграли на равных с Португалией, а Амрабат обеспечивал гибкость схемы (переход с 4-1-4-1 на 4-4-2)

«У нас был четкий план игры, – сказал Реграги после победы в четвертьфинале. – Все должны работать. Думаю, марокканцы никогда не бегали так много. Мы были не так хороши, как в матче с Испанией, но когда вкладываете душу, создаете шансы. Мы становимся командой, которую все любят на этом чемпионате мира. Если проявите страсть и желание, то добьетесь успеха – мои игроки показали это».

Матч с Испанией получился гораздо качественнее четвертьфинала.

В первом тайме Марокко сыграло на равных с Португалией. Благодаря голевой атаке африканцы выбили больше ожидаемых голов (0,8-0,3), но количество подходов совпадало: Феликс дважды опасно бил по воротам (плюс Бруну попал в перекладину), а Аттийят-алла сначала классно выкатил на Амаллу, а затем опасно подключился в конце тайма.

Статистика первого тайма

План на Португалию немного отличался от матча с Испанией. Реграги сохранил схему и принципы, но уже был не так помешан на компактности (идея вернется во втором тайме). В ⅛ защитники и хавбеки оставляли минимальный зазор между линиями, чтобы испанцы не комбинировали в середине, а Эн-Несири играл по Бускетсу. Марокко заблокировало все варианты в центре, успешно перестраивалось на флангах и легко пользовалось стерильным контролем. С Португалией старт был иным: Марокко оставляло гораздо больше пространства, но это почти не ощущалось из-за явной ставки команды Сантуша на забросы и диагонали. В теории фишка со свободными зонами могла сработать – именно из-за этой конфигурации опасно пробивал Феликс.

Марокко практически ничего не допустило после забросов и диагоналей (хороши крайние защитники), но Амрабат – король этой сборной . Он стал главным по компактности и нейтрализации скоростных игроков Португалии. В начале первого тайма Софьян продемонстрировал несколько ролей. Сначала выбросился на Отавио с позиции шестерки:

Затем страховал выдвижение восьмерок в пару к Эн-Несири (и слева, и справа), оказывая давление на ближайших португальцев:

Еще через несколько секунд Амрабат вернулся в глубину и забрал Феликса, а после перехода атаки в более опасную зону снова выдернулся к Отавио (правда, чуть не успел и сбил португальца).

Португалия мощно начала второй тайм и могла отыграться, но Реграги успокоил игру переходом на 5 защитников

В начале второго тайма Марокко вернулось к более компактному блоку 4-1-4-1. Достаточно быстро Сантуш перешел на двух нападающих через выход Роналду – это было неплохим решением. Старт второго тайма – самый опасный отрезок Португалии в матче. До перехода Марокко на трех центральных у португальцев было несколько моментов:

• Рамуш пробивал головой с 11 метров;

• Бруну зарядил выше ворот после отбора партнеров на фланге.

Данные – «Футбол в цифрах»

Одна из причин просадки – вынужденный переход на пятерку защитников из-за наполнения штрафной. Обычно Амрабат разрывался между задачами и спускался к партнерам, но при этом оголял опорную зону, в которую приходили португальцы (на втором скрине Бруну отдаст на фланг, а не Феликсу – момент мог быть гораздо опаснее).

После систематического перехода на 5 защитников для Марокко упростился контроль флангов и штрафной (ушло гибридное распределение ролей), а 2 удара Португалии с игры после 65-й минуты – результат дальних попыток (сделали всего 9 касаний в штрафной, 1 – безуспешное, 2 – отборы). При этом команда Сантуша все же выжала топ-момент – Пепе опасно пробил с линии вратарской.

Надежность проявлялась в численном преимуществе – португальцы в штрафной уже не оставались 1-в-1 при большинстве подключений. Кроссы оказались неудачным оружием: страдали подготовка с исполнением (минимум опасности из 20 навесов после перехода Марокко на пятерку защитников), а Роналду сделал всего 2 касания в чужой штрафной (всего 11 действий с мячом за второй тайм).

Марокканцы неплохо контратаковали, а подвижность Зиеша, Хакими и Унаи прекрасна

В первом тайме марокканцы перебили Португалию: вели 7:5 по ударам (5:3 – из штрафной) и активно угрожали в контратаках. Марокко быстро выбиралось вперед в разных ситуациях: вылетали в быстрые прорывы после диагоналей и выходили через короткий пас под прессингом Португалии. Первый вариант подходил для мобильных марокканцев – атакующая структура команды Сантуша слишком плавающая, поэтому африканцы стабильно находили пространство.

Буфаль и Зиеш – отличные дриблеры, но особенно впечатлило взаимодействие вингеров с Хакими и Унаи . Ашраф подключался не только по флангу, но и заходил в середину, и хорошо откликался на передачи марокканской восьмерки – это было очень технично и быстро.

За минуту они дважды разогнали хорошую атаку. Второй случай закончился ударом Зиеша, хотя были варианты получше, но игра Унаи и Хакими – топ. Сначала они разыграли стенку против Отавио (первый скрин), а затем треугольник органично расположился справа у штрафной португальцев: Хакими был выше всех, Унаи – чуть глубже, а Зиеш поддерживал ширину (второй скрин).

Опасный удар Амаллы – очередная комбинация при участии Унаи и Хакими. Латераль «ПСЖ» помог выйти из-под прессинга, а полузащитник «Стандарда» классно открылся под Зиеша. Эпизод закончился отличным наполнением штрафной: Хакими и Зиеш были в опасных позициях, а обе восьмерки оказались внутри (Амалла пробил, но сзади был готов и Ашраф).

В голевой атаке Унаи пошел дальше и помог выйти из-под прессинга: сначала открылся в середине, отыгрался в полуфланге с Зиешем и поддержал атаку на левом фланге.

Здесь прекрасная контратака: Унаи топово открылся под Буфаля, а затем идеально катнул вразрез.

Во втором тайме Марокко продолжило ловить Португалию на контратаках, но качество резко снизилось: Унаи запорол топовый выход кривым ударом, Шеддира не разобрался с Далотом, а самым опасным моментом стал стандарт, когда Диогу Кошта чуть не привез.

***

Сборная Португалии сенсационно вылетела с чемпионата мира после зажигательной победы над Швейцарией. Глобально турнир стал разочарованием: скандалы вокруг Роналду, неброская игра на фоне шикарного потенциала лидеров и антирекорд турнира по голевым ошибкам (Перейра в матче с Ганой, Роналду – с Южной Кореей, Диогу Кошта – в четвертьфинале).

Большой вопрос к заменам Сантуша: он отошел от пары Рамуш-Роналду (хорошо напрягали защитников), перевел Бруну на позицию правого защитника – в конце сумбура становилось все больше.

Несмотря на вопросы, моментов Португалии хватало для перехода в дополнительное время – команда могла выжимать гораздо больше в начале второго тайма, но Валид Реграри классно успокоил сложную игру переходом на пять защитников.

В полуфинале с Францией будет гораздо сложнее из-за травм ключевых игроков обороны: Саисс не доиграл матч с Португалией, Агерд на него и не выходил, Мазрауи тоже с повреждением. Сумеет ли Реграги перестроиться?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Kienzler, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto