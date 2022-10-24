БЛЮЗ
Блог

«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?

Ибрагим Цаллагов Ибрагим Цаллагов
Артем Макарчук Артем Макарчук
Артем Мещанинов
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Иван Сергеев Иван Сергеев
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Сослан Джанаев Сослан Джанаев
Вадим Гаранин Вадим Гаранин
Сергей Семак Сергей Семак
Клаудиньо Клаудиньо
Малком Малком
Вендел Вендел
Зенит Зенит
Сочи Сочи
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Слабая опорная зона.

«Зенит» разгромил «Сочи» 7:0. Результат был добыт уже к 20-й минуте: 2:0, «Сочи» остался вдесятером из-за прямой красной Мещанинову.

Как это произошло?

«Зенит» и «Сочи» сохранили привычные схемы:

• Сергей Семак полностью дублировал состав матчей против «Пари НН» (3:0) и «Крыльев Советов» (2:1);

• Артур Юсупов заменил Тимофея Шипунова, Жоаозиньо – Владислава Сарвели, Артем Мещанинов – Муссу Сиссако.

В первые две минуты «Зенит» владел мячом 75% и позволил «Сочи» коснуться мяча 9 раз. «Сочи» развели с центра поля, Джанаев выбил вперед (через 15 секунд «Зенит» овладел мячом), затем Маргасов перехватил заброс Ловрена и Жоаозиньо не зацепился за подбор (хозяева снова выиграли владение), далее Юрганов отбил подачу Дугласа на Клаудиньо, а после мяч отскочил от Нобоа к Сергееву – по сути, «Сочи» за 2 минуты обошелся без осознанного и длительного контроля.

В первой атаке интересно выделить взаимодействие Сантоса и Сергеева: Дуглас по ходу матча несколько раз искал его длинными передачами, а Иван неоднократно смещался в глубину.

«Зенит» качественно прессинговал (накрывали тройку защитников и разыгрывающего опорника) и пользовался провалами «Сочи» в опорной зоне. Команда Семака контратаковала с отрывом, перегружала середину и добивала после позиционных атак. Первая быстрая атака – отбор Клаудиньо против Нобоа. «Зенит» неплохо выбегал, но защитник «Сочи» отобрал мяч у Вендела (Малком нашел Сергеева, он отбросил на Вендела), а затем его подобрал Кузяев. В итоге Клаудиньо забрасывал в штрафную, но до удара не дошло. 

Другой опасный эпизод – одновременный заход петербуржцев в опорную зону во время позиционной атаки (там были Малком, Клаудиньо, Кузяев, Вендел, Барриос, подвижный Сергеев), когда «Зенит» запорол выход 1-на-1, а Малком и Караваев могли добивать. Оборона «Сочи» не справилась с перегрузом и добиванием (кажется, есть вопросы к Нобоа и Цаллагову).

Таймер на видео – 2:04.

Атаки с голом Малкома и удалением Мещанинова – практически одинаковые. В первой фазе можно отметить Сергеева и Вендела: Иван отклеился от Дркушича, а Вендел убежал от Цаллагова и воспользовался заминкой защитника при беге (плюс Клаудиньо вытащил Юрганова в глубину).

Дальше Малкому никто не мешал из защитников, а Нобоа и Цаллагов были слишком далеко.

Атака с красной карточкой Мещанинова началась с похожего заброса Сантоса, где Сергеев успешно отыгрался с Клаудиньо. Основное различие – Дркушич доиграл до упора, Юрганов не справился с Клаудом. В итоге Мещанинов остался один против ускорившегося Малкома.

После удаления матч превратился в одностороннее избиение, по итогам которого «Зенит» нанес 21 удар из штрафной «Сочи».

Карта ударов за 90 минут: оранжевые точки – «Зенит», синие – «Сочи»

Дополнительное наблюдение: Вендел – абсолютный топ по обводящим ударам. В этом сезоне он несколько раз реализовывал моменты, когда защитники оставляли пару метров зазора для выстрела в дальний угол: так он забил «Спартаку» в Суперкубке (4:0), дважды «Оренбургу» (8:0), победный «Ростову» (3:1, правда, ситуация чуть отличалась) и теперь классно положил против «Сочи».

В итоге «Зенит» уничтожил «Сочи». В равных составах команда Гаранина сделала несколько навесов в штрафную (1 безуспешное касание), могла убежать в пару контратак, но петербуржцы доминировали в прессинге, реализовали моменты и заработали удаление, после которого конкуренция стала невозможной.

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

Мой телеграм

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?

Зенит – Сочи 7:0 (4:0, 3:0)
Дата проведения
24 октября, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сергеев, 2:0 – 11 Малком, 3:0 – 25 Сергеев, 4:0 – 32 Вендел, 5:0 – 53 Барриос, 6:0 – 74 Малком, 7:0 – 76 Мантуан.
ЗенитКержаков, Караваев (Адамов, 58), Ловрен, Родригао (Чистяков, 73), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос (Мантуан, 58), Вендел (Мостовой, 64), Малком, Сергеев (Бакаев, 64), Клаудиньо.
СочиДжанаев, Юрганов, Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Цаллагов (Кравцов, 62), Нобоа (Шипунов, 77), Макарчук, Жоаозиньо (Сиссако, 26), Юсупов (Ушатов, 77), Джорджевич (Сарвели, 62).
Удаление:
Мещанинов (20).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные