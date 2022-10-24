«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?
Слабая опорная зона.
«Зенит» разгромил «Сочи» 7:0. Результат был добыт уже к 20-й минуте: 2:0, «Сочи» остался вдесятером из-за прямой красной Мещанинову.
Как это произошло?
«Зенит» и «Сочи» сохранили привычные схемы:
• Сергей Семак полностью дублировал состав матчей против «Пари НН» (3:0) и «Крыльев Советов» (2:1);
• Артур Юсупов заменил Тимофея Шипунова, Жоаозиньо – Владислава Сарвели, Артем Мещанинов – Муссу Сиссако.
В первые две минуты «Зенит» владел мячом 75% и позволил «Сочи» коснуться мяча 9 раз. «Сочи» развели с центра поля, Джанаев выбил вперед (через 15 секунд «Зенит» овладел мячом), затем Маргасов перехватил заброс Ловрена и Жоаозиньо не зацепился за подбор (хозяева снова выиграли владение), далее Юрганов отбил подачу Дугласа на Клаудиньо, а после мяч отскочил от Нобоа к Сергееву – по сути, «Сочи» за 2 минуты обошелся без осознанного и длительного контроля.
В первой атаке интересно выделить взаимодействие Сантоса и Сергеева: Дуглас по ходу матча несколько раз искал его длинными передачами, а Иван неоднократно смещался в глубину.
«Зенит» качественно прессинговал (накрывали тройку защитников и разыгрывающего опорника) и пользовался провалами «Сочи» в опорной зоне. Команда Семака контратаковала с отрывом, перегружала середину и добивала после позиционных атак. Первая быстрая атака – отбор Клаудиньо против Нобоа. «Зенит» неплохо выбегал, но защитник «Сочи» отобрал мяч у Вендела (Малком нашел Сергеева, он отбросил на Вендела), а затем его подобрал Кузяев. В итоге Клаудиньо забрасывал в штрафную, но до удара не дошло.
Другой опасный эпизод – одновременный заход петербуржцев в опорную зону во время позиционной атаки (там были Малком, Клаудиньо, Кузяев, Вендел, Барриос, подвижный Сергеев), когда «Зенит» запорол выход 1-на-1, а Малком и Караваев могли добивать. Оборона «Сочи» не справилась с перегрузом и добиванием (кажется, есть вопросы к Нобоа и Цаллагову).
Таймер на видео – 2:04.
Атаки с голом Малкома и удалением Мещанинова – практически одинаковые. В первой фазе можно отметить Сергеева и Вендела: Иван отклеился от Дркушича, а Вендел убежал от Цаллагова и воспользовался заминкой защитника при беге (плюс Клаудиньо вытащил Юрганова в глубину).
Дальше Малкому никто не мешал из защитников, а Нобоа и Цаллагов были слишком далеко.
Атака с красной карточкой Мещанинова началась с похожего заброса Сантоса, где Сергеев успешно отыгрался с Клаудиньо. Основное различие – Дркушич доиграл до упора, Юрганов не справился с Клаудом. В итоге Мещанинов остался один против ускорившегося Малкома.
После удаления матч превратился в одностороннее избиение, по итогам которого «Зенит» нанес 21 удар из штрафной «Сочи».
Карта ударов за 90 минут: оранжевые точки – «Зенит», синие – «Сочи»
Дополнительное наблюдение: Вендел – абсолютный топ по обводящим ударам. В этом сезоне он несколько раз реализовывал моменты, когда защитники оставляли пару метров зазора для выстрела в дальний угол: так он забил «Спартаку» в Суперкубке (4:0), дважды «Оренбургу» (8:0), победный «Ростову» (3:1, правда, ситуация чуть отличалась) и теперь классно положил против «Сочи».
В итоге «Зенит» уничтожил «Сочи». В равных составах команда Гаранина сделала несколько навесов в штрафную (1 безуспешное касание), могла убежать в пару контратак, но петербуржцы доминировали в прессинге, реализовали моменты и заработали удаление, после которого конкуренция стала невозможной.
Данные – телеграм-канал «Opta Sports»
Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 2 Сергеев, 2:0 – 11 Малком, 3:0 – 25 Сергеев, 4:0 – 32 Вендел, 5:0 – 53 Барриос, 6:0 – 74 Малком, 7:0 – 76 Мантуан.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Адамов, 58), Ловрен, Родригао (Чистяков, 73), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос (Мантуан, 58), Вендел (Мостовой, 64), Малком, Сергеев (Бакаев, 64), Клаудиньо.
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Сочи –
Джанаев, Юрганов, Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Цаллагов (Кравцов, 62), Нобоа (Шипунов, 77), Макарчук, Жоаозиньо (Сиссако, 26), Юсупов (Ушатов, 77), Джорджевич (Сарвели, 62).
- Удаление:
- Мещанинов (20).
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»
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