«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?

Слабая опорная зона.

«Зенит» разгромил «Сочи» 7:0. Результат был добыт уже к 20-й минуте: 2:0, «Сочи» остался вдесятером из-за прямой красной Мещанинову.

Как это произошло?

«Зенит» и «Сочи» сохранили привычные схемы:

• Сергей Семак полностью дублировал состав матчей против «Пари НН» (3:0) и «Крыльев Советов» (2:1);

• Артур Юсупов заменил Тимофея Шипунова, Жоаозиньо – Владислава Сарвели, Артем Мещанинов – Муссу Сиссако.

В первые две минуты «Зенит» владел мячом 75% и позволил «Сочи» коснуться мяча 9 раз. «Сочи» развели с центра поля, Джанаев выбил вперед (через 15 секунд «Зенит» овладел мячом), затем Маргасов перехватил заброс Ловрена и Жоаозиньо не зацепился за подбор (хозяева снова выиграли владение), далее Юрганов отбил подачу Дугласа на Клаудиньо, а после мяч отскочил от Нобоа к Сергееву – по сути, «Сочи» за 2 минуты обошелся без осознанного и длительного контроля.

В первой атаке интересно выделить взаимодействие Сантоса и Сергеева: Дуглас по ходу матча несколько раз искал его длинными передачами, а Иван неоднократно смещался в глубину.

«Зенит» качественно прессинговал (накрывали тройку защитников и разыгрывающего опорника) и пользовался провалами «Сочи» в опорной зоне. Команда Семака контратаковала с отрывом, перегружала середину и добивала после позиционных атак. Первая быстрая атака – отбор Клаудиньо против Нобоа. «Зенит» неплохо выбегал, но защитник «Сочи» отобрал мяч у Вендела (Малком нашел Сергеева, он отбросил на Вендела), а затем его подобрал Кузяев. В итоге Клаудиньо забрасывал в штрафную, но до удара не дошло.

Другой опасный эпизод – одновременный заход петербуржцев в опорную зону во время позиционной атаки (там были Малком, Клаудиньо, Кузяев, Вендел, Барриос, подвижный Сергеев), когда «Зенит» запорол выход 1-на-1, а Малком и Караваев могли добивать. Оборона «Сочи» не справилась с перегрузом и добиванием (кажется, есть вопросы к Нобоа и Цаллагову).

Таймер на видео – 2:04.

Атаки с голом Малкома и удалением Мещанинова – практически одинаковые. В первой фазе можно отметить Сергеева и Вендела: Иван отклеился от Дркушича, а Вендел убежал от Цаллагова и воспользовался заминкой защитника при беге (плюс Клаудиньо вытащил Юрганова в глубину).

Дальше Малкому никто не мешал из защитников, а Нобоа и Цаллагов были слишком далеко.

Атака с красной карточкой Мещанинова началась с похожего заброса Сантоса, где Сергеев успешно отыгрался с Клаудиньо. Основное различие – Дркушич доиграл до упора, Юрганов не справился с Клаудом. В итоге Мещанинов остался один против ускорившегося Малкома.

После удаления матч превратился в одностороннее избиение, по итогам которого «Зенит» нанес 21 удар из штрафной «Сочи».

Карта ударов за 90 минут: оранжевые точки – «Зенит», синие – «Сочи»

Дополнительное наблюдение: Вендел – абсолютный топ по обводящим ударам. В этом сезоне он несколько раз реализовывал моменты, когда защитники оставляли пару метров зазора для выстрела в дальний угол: так он забил «Спартаку» в Суперкубке (4:0), дважды «Оренбургу» (8:0), победный «Ростову» (3:1, правда, ситуация чуть отличалась) и теперь классно положил против «Сочи».

В итоге «Зенит» уничтожил «Сочи». В равных составах команда Гаранина сделала несколько навесов в штрафную (1 безуспешное касание), могла убежать в пару контратак, но петербуржцы доминировали в прессинге, реализовали моменты и заработали удаление, после которого конкуренция стала невозможной.

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»