Гибкие 4-3-3 Абаскаля сработали в атаке (в обороне могут быть проблемы). «Локо» снова ужасен в топ-матче

Умяров – центральная фигура в перестроениях.

После победы над «Факелом» в Кубке (3:0) могла создаться иллюзия, что Гильермо Абаскаль готовит полноценный переход на тройку защитников, но состав перед игрой разбил это предположение: казалось, что «Спартак» снова сыграет ромбом, где Промес станет десяткой, а Соболев и Николсон вернутся во времена Паоло Ваноли.

На деле оказалось гораздо интереснее: «Спартак» вернулся к 4-3-3, а Соболев превратился в вингера. В других линиях тоже произошли изменения: Литвинов восстановился после повреждения и сыграл вместе с Джикией, Пруцев вышел восьмеркой, что позволило Денисову вернуться на позицию правого защитника, а Хлусевич заменил Рыбуса слева.

Йозеф Циннбауэр предпочел 4-4-2 с Педриньо и Керком на флангах. В центре нападения вышли Изидор и Камано, а Миранчук и Игнатьев остались в запасе. Ключевое изменение – выход Кузьмичева в центре защиты из-за травмы Едвая. Позицию мог закрыть Магкеев, но Циннбауэр аргументировал выход Ивана хорошей игрой в Кубке против «Краснодара» (2:2).

«Локомотив» снова провалил топ-матч – «Спартак» мог выигрывать крупнее после первого тайма

В этом сезоне «Локомотив» сыграл четыре больших матча: отыгрался в меньшинстве с «Ростовом» (2:2), получил разгром от «Зенита» (0:5), крупно проиграл «Краснодару» (0:3), теперь не смог ничего поделать со «Спартаком» (0:1).

Наиболее равная игра была с «Ростовом» – Комппер и Карпин устроили агрессивную прессинг-дуэль, где главным итогом стала взаимная нейтрализация. Команды мало били по воротам (8-7, 8-4 – из штрафной), а «Локомотив» нанес 6 ударов с игры.

Начало сезона предупреждало об атакующем кризисе: против «Пари НН» (1:1) и «Ростова» «Локомотив» трижды пробил с игры в равных составах и редко заходил в чужую штрафную. Матч в Санкт-Петербурге не стал исключением – «Зенит» доминировал и постоянно разрывал фланги и середину, а главные моменты «Локо» стали результатом стандартов (убежали в контратаку после неудачной подачи хозяев плюс хорошо разыграли угловой при счете 0:0).

Выезд в Краснодар казался не таким ужасным, но поражение все равно было заслуженным – хозяева могли наказывать за хаотичное давление и неудачную игру центральных защитников гораздо раньше.

После поражения от «Спартака» Циннбауэр признал, что матч снова прошел по неудачному сценарию: «В первом тайме наша команда практически выпала. Это касается и игры с мячом, и решений при игре без мяча. Мы действовали слишком просто против хорошего соперника в первом тайме. Своей игрой мы им облегчили задачу. Второй тайм команда сыграла лучше, но, конечно, против такого соперника, как «Спартак», всегда нелегко.

Какие-то решения команда находила. К сожалению, свои моменты мы не смогли воплотить в голы. По итогам второго тайма я могу сказать, что у меня нет упреков к футболистам «Локомотива». Нам стоит обсудить и проанализировать первый тайм. Такая игра не должна происходить ни в коем случае. С таким первым таймом очень сложно выигрывать матчи».

«Спартак» был гораздо опаснее в первом тайме: вел по ударам (12-2, 9-2 – из штрафной), создал несколько моментов (3 удара Николсона плюс гол Соболева), тогда как «Локо» вообще не пользовался спорной схемой хозяев в защите (об этом – ниже). Вторая половина матча получилась чуть ровнее, но «Локомотив» точно не создал больше (моменты Изидора и Игнатьева против ударов Зобнина и Умярова), а в концовке не смог забрать мяч, чтобы устроить хотя бы подобие штурма (0 касаний в штрафной после 85-й минуты).

После матча Абаскаль рассказал, что «Спартак» мог закрывать игру во втором тайме, если бы более прагматично реализовывал шансы, но по факту была возможность добыть комфортный счет еще в первом. В итоге «Спартак» был острее у чужих ворот почти на всех отрезках матча.

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

Как итог: «Локомотив» провел всего один равный топ-матч, тогда как остальные провалил и с трудом создавал креатив:

• 8-7 – удары против «Ростова» (8-4 – из штрафной), 0,95-0,6 – xG без учета пенальти;

• 9-24 – удары в Петербурге (5-15 – из штрафной), 0,9-4,1 – xG;

• 6-18 – удары с «Краснодаром» (4-9 – из штрафной), 0,4-1,1 – xG;

• 7-22 – удары со «Спартаком» (5-12 – из штрафной), 0,6-1,2 – xG.

Умяров – центральная фигура в перестроениях «Спартака». Он отвечал за тройку при начале атак и накрывал Карпукаса

Наиль Умяров провалил старт сезона: грубо ошибся против «Динамо» (0:1), остался в запасе с «Зенитом» (1:2), отдал опорную зону с «Ростовом» (2:4). Сейчас в «Спартаке» проблемы в составе из-за травмы Мартинса – Пруцев дебютировал при Абаскале в основе только сейчас, а Денисов кажется предпочтительнее справа в защите. У тренерского штаба был вариант с переводом Литвинова в опорную зону, но в «Спартаке» решили, что Руслан будет полезнее в высокой линии защиты.

4-3-3 – лишь формальная схема в атаке. Умяров стал важной фигурой в гибкости этой формации – он организовывал тройку с Литвиновым и Джикией при начале владения, чтобы создавать численное преимущество против пары нападающих «Локо».

Наиль обеспечивал несколько опций на мяче: диагонали на фланги, продвижение через середину, позволял Литвинову располагаться шире, что заставляло Денисова подниматься почти на одну линию с нападающими. Плюс подстройка под Изидора и Камано давала Промесу играть глубже – он заполнял середину вместе с Пруцевым и Зобниным.

Умяров органично смотрелся и в нападении. В одном из эпизодов классно подстроился под тройку, которую организовал Пруцев. Сначала открылся под передачу и нашел Соболева короткой передачей.

Затем вписался в алгоритм, который из-за позиции был привычнее Пруцеву – забежал в полуфланге, после чего подобрал мяч и перевел на свободного Промеса.

«Спартак» прессинговал в 4-3-3, где атакующая тройка поджимала центральных защитников плюс Баринова (если он опускался для розыгрыша) и Худякова. Учитывая плавающие позиции «Локо», перемещения полузащитников хозяев становились определяющими – Умяров, Зобнин и Пруцев располагались линией, где восьмерки занимали полуфланги (при передачах на фланг выдвигались на крайних защитников), а Наиль поднимался за Карпукасом.

Часто движение Умярова заставляло Худякова отказываться от коротких розыгрышей. Плюс игра 1-в-1 стала важным фактором моментов «Спартака». В итоге «Локомотив» забрасывал на фланги, куда передвигались восьмерки, чтобы блокировать Ненахова и Тикнизяна.

Голевая атака началась с перехвата Умярова. Наиль сначала перекрывал Карпукаса, затем переключился на Баринова, а Пруцев замкнул давление подбором (в середине тайма создали момент через похожий алгоритм: Умяров перехватил пас Худякова, Пруцев подобрал неудачный вынос Кузьмичева).

Другой момент «Спартака» начался с шикарного единоборства Умярова – полузащитник разобрался с Камано, после чего нашел Промеса, выкатившего на убегающего Николсона.

Правда, не стоит идеализировать игру Умярова: с одной стороны, он помогал своим движением (в топе «Спартака» по отборам) и мог дважды забить (опасно пробил с линии штрафной, был шанс после стандарта), с другой – не переключился на Изидора при агрессивном выбросе Литвинова. Но игра с «Локо» – однозначный прогресс. Умяров полезно сыграл в обороне и помог «Спартаку» гибридно располагаться в начале атак.

Абаскаль подстроился под слабости «Локо»: поставил убегающего Николсона, не привязал Соболева и Промеса к флангам

«Сегодня использовали схему 4-3-3, чтобы уводить соперника, чтобы у Николсона было пространство», – объяснил изменения Абаскаль. «Просто чуть-чуть изменили позицию Соболева. Он оттягивался, больше действовал из глубины», – дополнил Умяров.

Мы уже затронули, что в атаке «Спартак» отказался от привязки к 4-3-3. Например, Промес и Соболев не так часто сваливались на фланги. Квинси регулярно смещался в опорную зону, что дополнительно сужало оборону «Локомотива», а Александр взаимодействовал с Пруцевым и Денисовым (заужал, чтобы освободить фланг для подключений) и все равно боролся с центральными защитниками.

Например, здесь Промес и Хлусевич классно помогли Зобнину: Даниил врывался в штрафную и уводил Ненахова, а Квинси идеально открылся между Бариновым и Керком. Дальше вингер переместился на фланг и еще раз отыгрался с Романом.

Соболев качественно смещался в глубину и помог разогнать несколько атак. Один из моментов «Спартака» – рывок Александра из глубины, когда он подхватил мяч и обыграл Кузьмичева. Чуть позже он сыграл иначе – увел Кузьмичева вглубь штрафной, что освободило пространство для подключения Николсона (пробил головой в падении).

Дополнительная идея – выход Николсона, чтобы пользоваться высокой линией «Локомотива». Классика команды Циннбауэра – провалы центральных защитниках при агрессивном выдергивании на фланг или в середину. Против «Спартака» гости допустили несколько забеганий (два момента Николсона). Формат отката тоже был удобен для хозяев: четверка защитников + двойка опорников группировались почти в одной точке, а остальные не успевали вернуться – это позволяло красно-белым забирать подборы или организовывать второй темп.

Такие 4-3-3 при обороне нельзя использовать против более сильных соперников – даже у «Локо» были шансы наказать «Спартак»

«Локомотив» тотально провалился против «Спартака» – при 137 передачах в атакующей трети всего 13 раз встречались с мячом в чужой штрафной (5 ударов, 8 других касаний). Первый тайм – особенный кошмар, учитывая возможности, которые предоставлял «Спартак» в компактном блоке.

При длительной обороне «Спартак» опускал вингеров в глубину, но в первой фазе Соболев и Промес редко откатывались на свою половину. Периодически схема «Спартака» при обороне напоминала прошлогодний ПСЖ, когда Месси, Мбаппе и Неймар не оборонялись.

У «Локо» были возможности наказывать за недоработки вингеров (судя по всему, так разрешил Абаскаль). Периодически восьмерки «Спартака» успевали переключиться на фланги, но при мгновенных переводах появлялось пространство для подключений.

Здесь ужасно навесил Ненахов.

В этом эпизоде Карпукас выбрал вариант слева, хотя Баринов был свободен (в итоге Соболев вмешался в эпизод, но Промес на левый фланг так и не опустился).

В одной быстрой атаке «Локомотив» все же вышел на прострел, но качество передачи снова было ужасным – Денисов опередил Изидора.

Во втором тайме «Локомотив» создал два опасных момента – каждый раз спасал Селихов. Плюс странный дисконнект Джикии с вратарем способствовал нервозности: в первом случае защитник мог срезать в пустые ворота, во втором – кажется, рассчитывал, что выйдет Селихов, но затем опомнился и выбил мяч из штрафной.

***

Вопросы остались и по стратегии в обороне на последние минуты. После выхода Зиньковского «Спартак» лишь частично стабилизировал схему: Антон опускался, если оказывался на фланге при атаках «Локо» (благодаря этому получались 4-4-1-1/4-4-2), но часто он зависал впереди или опускался с опозданием – по сути, красно-белые по большей части оборонялись семеркой.

Когда вышел Мевля, «Спартак» начал несколько атак ромбом, но постоянной схемы в защите все еще не было. Самое странное – короткое начало атак и передачи крайним защитникам под давление (Миха на старте несколько раз подставил Денисова под прессинг). На одном из последних угловых «Спартак» пошел почти всей командой, оставив Джикию 1-в-1 с Игнатьевым (Денисов был чуть выше).

В итоге атакующая тактика точно сработала: Николсон убегал, Промес и Соболев сыграли гибридных вингеров со своими задачами, Умяров отвечал за переход на тройку при владении и помогал в прессинге. «Спартак» создал гораздо больше моментов и мог все решать еще в первом тайме, но к оборонительной игре остались вопросы – не совсем понятны перестроения в конце встречи, плюс «Спартак» не всегда сможет безболезненно обороняться без участия вингеров.

Фото: spartak.com; кадры трансляции