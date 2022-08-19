Зобнин снова в порядке: разрывает в контратаках и склеивает сложную оборону «Спартака»

Абаскаль нашел идеальную роль для Романа.

Последние полтора года у Романа Зобнина – серость и грусть. После классного старта сезона-2020/21 на позиции правого латераля Зобнин вернулся в центр поля и затух. Романа не разбудили ни Доменико Тедеско, ни Руй Витория, ни Паоло Ваноли.

Гильермо Абаскаль перевел «Спартак» на 4-4-2 ромб, в которых Зобнин занял место левой восьмерки. Пока получается удачно: Зобнин оформил 1+1 против «Краснодара» (4:1) и поучаствовал в голевых атаках против «Оренбурга» (4:1) и «Сочи» (3:0).

Почему он снова в порядке?

Абаскаль создал комфортные условия для Зобнина

Зобнин – один из главных универсалов «Спартака» последних лет. Способность играть на нескольких позициях раскрылась в чемпионский сезон-2016/17. Массимо Каррера выпускал Романа слева и справа в полузащите, ставил крайним защитником и двигал в середине поля (опорник, восьмерка, атакующий полузащитник). «Зобнин хотел играть в центре. Рома – отличный парень, который всегда дисциплинированно выполняет любое задание. Наша сделка с Зобниным – его возвращение в середину поля. Зобнин может пробежать около 12 километров за матч, это не так просто. Причем он бегает не только поперек, но и вертикально. В центре поля он больше контролирует игру, потому что чаще встречается с мячом», – рассказывал Тедеско в интервью Sports.ru. Абаскаль ставит на физику Зобнина и его подключения в атаку, а также грамотно объясняет задачи.

Зобнин – точно не десятка и далек от роли разыгрывающего, но после пяти туров он – четвертый в команде по количеству передач за 90 минут. Зобнин готовил подачи в штрафную, сохранял мяч после рывков, освобождал позиции для смещения десятки (Мозес или Игнатов), Промеса и крайнего защитника.

Карта передач Зобнина показывает, что он чаще пасовал коротко и поперек. При правильной атакующей структуре это помогало «Спартаку» контролировать мяч в финальной трети.

Карта передач Зобнина в пяти турах. Данные и графика – xGLab

Александр Соболев рассказывал, что Абаскаль в атаке дает свободу игрокам: «Я иногда смещаюсь во фланги, отсюда и пришли голевые передачи. Гильермо очень четко говорит, в каких моментах куда надо бежать, в какие зоны открываться после определенных перестроений. Например, Промес, Мозес и я не особо привязаны к позициям. Могу оказаться и слева, и справа, и в центре. Меняемся произвольно по ходу матча. Хотя в какие-то моменты, конечно, должны играть по позициям».

Зобнин регулярно оказывается около штрафной, отдает передачи на фланг, навешивает, а также отскакивает под пасы с фланга или катит в середину. Вовлеченность Романа в атаки с ударами сильно возросла: уже почти превзошел прошлый сезон по прямому вкладу в атаки через удары и ключевые передачи (тогда – 6,67 xGChain за 25 матчей, сейчас – 5,16 в 5 турах). Также Зобнин выбил половину косвенного вклада (прошлый сезон – 4,7 xGBuildup, этот – 2,59), по нему после пяти туров он уступает только Промесу и Соболеву.

Зобнин – среди лидеров лиги по передачам под удар благодаря рывкам и подыгрышу

В этом сезоне Зобнин много работает на рывках, подыгрывает и освобождает/заполняет пространство («Спартак» пока не настаивает на контроле).

Работоспособность Зобнина – абсолютный топ. Ярчайший пример – третий гол в ворота «Краснодара» (в протоколе записан как автогол Сергея Бородина).

Мобильность Зобнина способствовала организации коридоров для передач: он уводил соперников, предлагал себя, создавал изоляции для широкой позиции крайнего защитника, а отскоки назад (открывался под игрока) и под короткие передачи (уходил на свободный фланг) помогали при навесах в штрафную.

Включения Зобнина обеспечивают качество при смене флангов: врывается в штрафную через полуфланг, догоняет неточные навесы, открывается в свободные зоны для отыгрыша с партнером или подачи.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Еще один вариант «Спартака» в атаке – взаимодействие Зобнина с Промесом. Движение Романа позволяет Квинси приходить в глубину для разгона атак. Тогда Зобнин поднимается на одну линию с Соболевым или открывается высоко на фланге.

Например, в этом эпизоде Зобнин увел на фланг Сперцяна (ситуация 2-в-2: Зобнин против Сперцяна, Мозес – с Черниковым), а Промес опустился в середину (ситуация 2-в-1).

Похожие ситуации возникают и при длительных атаках. Например, тут Зобнин поднимался в атаку, когда Промес играл ниже. Такие перемещения сохраняли возможность подыгрыша для Соболева (он тоже мог свободнее двигаться).

Важно учитывать, что соперники «Спартака» способствовали контратакам, оставляя свободное пространство. Пока Роман особенно ярок именно в таких условиях. Только Промес и Соболев били из штрафной с игры чаще Зобнина. Роман – лидер РПЛ по передачам под удар с игры (14, делит первое место с Промесом), третий по ожидаемым ассистам, четвертый по прямому вкладу в атаки.Зобнин склеивает оборону при переводах из середины на фланг и топово выбегает в контратаки

При обороне у Зобнин тоже широкая роль. Роман отвечает за несколько зон: страхует Умярова при атаках справа (заужает позицию), обороняется вместе с Хлусевичем/Рыбусем, занимает полуфланг

Пока «Спартак» практически не сталкивался с долгим давлением – только «Сочи» позиционно атаковал в первом тайме. Периодически «Сочи» вскрывал «Спартак» через Игнатова и левый фланг, но Зобнин все равно неплохо защищался: в одном из эпизодов сел пятым в линию и перехватил мяч, в другом – сузил позицию за спиной Умярова, после чего разогнал контратаку.

В матче с «Краснодаром» Зобнин оборонялся против подключений Волкова и Баняца, не оставлял Хлусевича 1-в-2 и периодически садился в штрафную, когда Даниил поднимался, чтобы встретить соперников.

После нескольких оборонительных действий Зобнин доставлял мяч на чужую половину. Например, в матче с «Сочи»Зобнин перехватил передачу Жоаозиньо и разогнал голевую контратаку.

Зобнин склеивал оборону при переводах из середины на фланг и топово выбегал в контратаки

Зобнин обладает широкой ролью при обороне и помогал сохранять компактность при переводах. Он отвечал сразу за несколько зон: страховал Умярова при атаках справа (заужал позицию), оборонялся вместе с Хлусевичем/Рыбусем, занимал полуфланг (усложнял игру между линиями) – то есть соединял «Спартак» в очень хрупкой структуре. Плюс агрессия и подвижность гарантировали большой объем в прессинге и начале переходных фаз, когда Зобнин включался по соперникам или боролся за ничейные мячи.

Пока «Спартак» практически не сталкивался с долгим давлением – только «Сочи» позиционно атаковал в первом тайме (по словам Абаскаля, он планировал отдать мяч). Периодически гости вскрывали хозяев через Игнатова (пользовались тем, что Ангбан был часто свободен) и левый фланг (например, смещения Терехова могли увести Мартинса в штрафную), но Зобнин все равно неплохо защищался: в одном из эпизодов сел пятым в линию и перехватил мяч, в другом – сузил позицию за спиной Умярова, после чего разогнал контратаку.

В матче с «Краснодаром» Зобнин оборонялся против подключений Волкова и Баняца – он не оставлял Хлусевича 1-в-2 и периодически садился в штрафную, когда Даниил поднимался, чтобы встретить соперников.

Некоторые эпизоды удачно пересекались с его атакующими скиллами – он протаскивал мяч на чужую половину и отыгрывался с партнерами. Например, удачное комбо случилось с «Сочи». Сначала Зобнин вернулся назад и заблокировал продвижение Жоаозиньо, затем подкараулил ошибку в середине (помог опустившемуся Умярову), после чего спартаковцы разогнали голевую контратаку.

Третий гол в ворота «Сочи» – быстрый переход из обороны в атаку, который случился благодаря взаимодействию Зобнина и Промеса.

***

Зобнин – один из лучших игроков старта РПЛ.

Роман сильно вовлечен в атаки «Спартака», при этом он сохранил большой объем на своей половине поля. Он упрощает игру Хлусевича и Промеса, освобождая пространство, много открывается и убегает в контратаки.

Роль восьмерки пока маскирует слабые стороны Зобнина (простые пасы в позиционных атаках и минимум креатива) и показывает сильные (объем работы, рывки). Впереди новое испытание – Зобнин должен атаковать против более закрытой структуры .

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Лисицын