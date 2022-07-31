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ЦСКА впечатлил в переходных фазах, но мог пропустить больше. Матч перевернули Сулейманов, Стоцкий и Милсон

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Милсон Милсон
Федор Чалов Федор Чалов
Тимур Сулейманов Тимур Сулейманов
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Владимир Федотов Владимир Федотов
Пари НН Пари НН
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Главное об эпичном камбэке «Пари НН».

Впечатлило, как в первом тайме ЦСКА убегал в контратаки. Команда Федотова искала ошибки «Пари НН», ускорялась в переходных фазах и пользовалась высокой линией защиты:

• Чалов воспользовался ошибкой Александрова и убежал один на один с Нигматуллиным (правда, не попал по воротам);

• Мухин перехватил передачу и вырезал шведой на Чалова – так ЦСКА забил первый гол;

• Карраскаль вывел Медину после серии перехватов от ЦСКА и «Пари НН»;

• Мухин вбегал в штрафную после аута и передачи Чалова;

• Кучаев перебил контрпрессинг гостей, Чалов перевел на другой фланг, но Карраскаль запутался в ногах, хотя остался 1-в-1;

• Обляков исполнил длинную на Чалова («Пари НН» не расставился после своей атаки), а Федор перевел мяч направо под левую ногу Медины;

• Карраскаль идеально нашел Медину после борьбы в центре поля, но Хесус запорол отличный выход.

Правда, ошибочно казалось, что «Пари НН» проигрывает вообще без шансов. Важно учитывать, что хозяева вели по ударам в целом (13:7), не уступали по ударам из штрафной (5:5) и даже сделали на одно касание в штрафной больше (12:11, но половина пришла со стандартов, например, Калинский классно нашел Каккоева).

Главный адепт нижегородской активности – Милсон. Он классно разобрался с защитниками и пробил в Акинфеева, а в конце тайма опасно прострелил – Юлдошев мог добить из штрафной. В этом моменте крылась суть возможного матч-менеджмента: Гоцук остался в штрафной после розыгрыша углового и аута, а затем поборолся с Кротовым, после чего Милсон подхватил мяч и хорошо прострелил. Во втором тайме он дважды идеально распорядился пространством: сначала клонировал атаку ЦСКА (нашел Кротова после борьбы в середине поля), а затем после стандарта вывел Сулейманова один на один с Акинфеевым.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Правда, в начале второго тайма изменений в игре «Нижнего» было не так много – ЦСКА не использовал еще несколько хороших отрывов. Но выход Сулейманова изменил игру в штрафной. Плюс ярко проявилась роль латералей – они и в первом тайме (особенно Корнюшин) заполняли штрафную, но активная игра Тимура увеличила количество игроков в штрафной.

Например, в первой голевой атаке ЦСКА не разобрался с его ролью – его никто не передавал, поэтому сначала он принял мяч в середине, а затем после смены фланга вбежал в штрафную (Мухин поздно среагировал).

В следующем опасном эпизоде сказалась роль Стоцкого – Дмитрий дошел до угла вратарской при подаче, а Сулейманов и Берковский открывались между защитниками.

Следующий голевой момент – двойная смелость, когда Каккоев протащил мяч в финальную треть и покатил на Стоцкого, а затем заполнил штрафную (Корнюшин тоже пришел почти во вратарскую).

Как итог – дубль Сулейманова после шикарной подачи Стоцкого и заполнения штрафной от Корнюшина. Это было гораздо смелее, системнее и эффективнее, чем в первом тайме.

Игра показала, что ЦСКА – уже интересная, но все еще сырая команда. Федотов предположил, что дело в концентрации:

«Можно было закончить все в первом тайме. Расточительство при реализации моментов, выход один на один. При счете 2:2 мы имели стопроцентный момент, не попали в ворота. Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы недоиграли подбор и пропустили. В начале второго тайма надо было сыграть чуть проще. Делали обостряющую передачу, которую надо было делать через фланг, заходить, простреливать и реализовывать».

Замены Федотова не усилили игру – Заболотный запорол топ-момент и медленно разбирался при другом перспективном заходе в штрафную.

«Пари НН» становится смелее – высокая линия в первом тайме препятствовала качественной игре из-за постоянных контратак. Но во втором тайме упрощение игры через смелость латералей и выход Сулейманова полностью перевернули матч – ЦСКА мог пропустить еще больше, если бы не Акинфеев.

Пари НН – ЦСКА 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
31 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Чалов, 0:2 – 22 Кучаев, 1:2 – 60 Сулейманов, 2:2 – 85 Сулейманов.
Пари НННигматуллин, Александров, Гоцук, Каккоев, Корнюшин, Калинский, Майга, Юлдошев (Стоцкий, 79), Рыбчинский (Сулейманов, 58), Милсон (Шарипов, 90), Кротов (Берковский, 79).
ЦСКААкинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Мухин (Яковлев, 85), Кучаев (Здьелар, 77), Обляков, Медина (Ермаков, 66), Чалов (Заболотный, 66), Карраскаль.
Предупреждения:
Калинский (21), Сулейманов (65).

ЦСКА упустил уйму моментов в Нижнем: удары по пустым, из вратарской и выходы один на один

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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

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