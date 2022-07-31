ЦСКА впечатлил в переходных фазах, но мог пропустить больше. Матч перевернули Сулейманов, Стоцкий и Милсон

Главное об эпичном камбэке «Пари НН».
Впечатлило, как в первом тайме ЦСКА убегал в контратаки. Команда Федотова искала ошибки «Пари НН», ускорялась в переходных фазах и пользовалась высокой линией защиты:
• Чалов воспользовался ошибкой Александрова и убежал один на один с Нигматуллиным (правда, не попал по воротам);
• Мухин перехватил передачу и вырезал шведой на Чалова – так ЦСКА забил первый гол;
• Карраскаль вывел Медину после серии перехватов от ЦСКА и «Пари НН»;
• Мухин вбегал в штрафную после аута и передачи Чалова;
• Кучаев перебил контрпрессинг гостей, Чалов перевел на другой фланг, но Карраскаль запутался в ногах, хотя остался 1-в-1;
• Обляков исполнил длинную на Чалова («Пари НН» не расставился после своей атаки), а Федор перевел мяч направо под левую ногу Медины;
• Карраскаль идеально нашел Медину после борьбы в центре поля, но Хесус запорол отличный выход.
Правда, ошибочно казалось, что «Пари НН» проигрывает вообще без шансов. Важно учитывать, что хозяева вели по ударам в целом (13:7), не уступали по ударам из штрафной (5:5) и даже сделали на одно касание в штрафной больше (12:11, но половина пришла со стандартов, например, Калинский классно нашел Каккоева).
Главный адепт нижегородской активности – Милсон. Он классно разобрался с защитниками и пробил в Акинфеева, а в конце тайма опасно прострелил – Юлдошев мог добить из штрафной. В этом моменте крылась суть возможного матч-менеджмента: Гоцук остался в штрафной после розыгрыша углового и аута, а затем поборолся с Кротовым, после чего Милсон подхватил мяч и хорошо прострелил. Во втором тайме он дважды идеально распорядился пространством: сначала клонировал атаку ЦСКА (нашел Кротова после борьбы в середине поля), а затем после стандарта вывел Сулейманова один на один с Акинфеевым.
Скриншоты сделаны в InStatScout
Правда, в начале второго тайма изменений в игре «Нижнего» было не так много – ЦСКА не использовал еще несколько хороших отрывов. Но выход Сулейманова изменил игру в штрафной. Плюс ярко проявилась роль латералей – они и в первом тайме (особенно Корнюшин) заполняли штрафную, но активная игра Тимура увеличила количество игроков в штрафной.
Например, в первой голевой атаке ЦСКА не разобрался с его ролью – его никто не передавал, поэтому сначала он принял мяч в середине, а затем после смены фланга вбежал в штрафную (Мухин поздно среагировал).
В следующем опасном эпизоде сказалась роль Стоцкого – Дмитрий дошел до угла вратарской при подаче, а Сулейманов и Берковский открывались между защитниками.
Следующий голевой момент – двойная смелость, когда Каккоев протащил мяч в финальную треть и покатил на Стоцкого, а затем заполнил штрафную (Корнюшин тоже пришел почти во вратарскую).
Как итог – дубль Сулейманова после шикарной подачи Стоцкого и заполнения штрафной от Корнюшина. Это было гораздо смелее, системнее и эффективнее, чем в первом тайме.
Игра показала, что ЦСКА – уже интересная, но все еще сырая команда. Федотов предположил, что дело в концентрации:
«Можно было закончить все в первом тайме. Расточительство при реализации моментов, выход один на один. При счете 2:2 мы имели стопроцентный момент, не попали в ворота. Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы недоиграли подбор и пропустили. В начале второго тайма надо было сыграть чуть проще. Делали обостряющую передачу, которую надо было делать через фланг, заходить, простреливать и реализовывать».
Замены Федотова не усилили игру – Заболотный запорол топ-момент и медленно разбирался при другом перспективном заходе в штрафную.
«Пари НН» становится смелее – высокая линия в первом тайме препятствовала качественной игре из-за постоянных контратак. Но во втором тайме упрощение игры через смелость латералей и выход Сулейманова полностью перевернули матч – ЦСКА мог пропустить еще больше, если бы не Акинфеев.
- Дата проведения
- 31 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 0:1 – 15 Чалов, 0:2 – 22 Кучаев, 1:2 – 60 Сулейманов, 2:2 – 85 Сулейманов.
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Пари НН –
Нигматуллин, Александров, Гоцук, Каккоев, Корнюшин, Калинский, Майга, Юлдошев (Стоцкий, 79), Рыбчинский (Сулейманов, 58), Милсон (Шарипов, 90), Кротов (Берковский, 79).
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Мухин (Яковлев, 85), Кучаев (Здьелар, 77), Обляков, Медина (Ермаков, 66), Чалов (Заболотный, 66), Карраскаль.
- Предупреждения:
- Калинский (21), Сулейманов (65).
ЦСКА упустил уйму моментов в Нижнем: удары по пустым, из вратарской и выходы один на один
Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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