«Локомотиву» срочно нужно чинить фланговые атаки. Всего 3 удара с игры в равных составах – большая проблема

Илья Васильев – про обновленный «Локо».

«Локомотив» входит в сезон с одним из сильнейших составов РПЛ, даже несмотря на потери (травмы Рифата Жемалетдинова и Лукаса Фассона, отъезд Алексиса Бека-Бека). Остались легионеры в атаке (прежде всего – Изидор, Камано, Керк), восстановился Антон Миранчук, остался Дмитрий Баринов. В июле мы видели несколько версий команды:

• аккуратные 4-3-3 в товарищеской игре с «Динамо» (3:3), где «Локо» прессинговал на границе средней и финальной третей;

• невнятное владение в равных составах против «Пари НН» (1:1);

• агрессивная прессинг-стратегия против «Ростова» (1:1, механизмы давления отличались от игры с «Динамо»).

В каждой игре у «Локо» возникали проблемы с созданием моментов при длительном владении или при выходе из обороны в атаку. «Локомотив» пока не придумал алгоритм взламывания соперников на флангах или в середине.

В матче с «Динамо» все было не так плохо: «Локо» 10 раз пробил из чужой штрафной, хотя большинство попыток было завязано на контратаках и индивидуальных скиллах Миранчука с Камано (несколько раз элитно разбирались на ограниченном пространстве).

В игре с «Пари НН» ситуация ухудшилась: команда нанесла 3 удара до удаления Тимура Сулейманова (каждый удар – после стандарта), сделала всего 8 касаний в чужой штрафной (2 – после стандартов) и обошлась без перспективных заходов в треть гостей при 66,1% владения мячом.

Активность «Локомотива» в первые 28 минут против «Пари НН», данные Whoscored

Игра с «Ростовом», хоть и отличалась взаимной нейтрализацией, тоже подсветила проблемы в нападении. «Локомотив» вообще не подготовился к компактной обороне. До удаления Бека-Бека хозяева сделали всего 12 касаний в чужой штрафной (1 – фол Керка, 1 – после углового, 1 – пенальти) и нанесли 3 удара с игры (по данным Whoscored – 4, но тогда Керк едва коснулся мяча спиной к воротам).

Возник колоссальный перекос: из-за второго тайма с «Пари НН» в большинстве «Локо» – второй по количеству ударов в РПЛ, хотя в равных составах у него всего 3 удара (плюс заработанный пенальти).

«Локомотив» в первые 65 минут против «Ростова»

Стерильность владения – проблема, которую необходимо решать прямо сейчас, учитывая, что Йозеф Циннбауэр анонсировал смелую игру против «Зенита»: «Локомотив» не будет прятаться, а будет играть в свой футбол. Мы едем в Санкт-Петербург для того, чтобы забрать очки. Нам нужно собрать все свои силы, чтобы показать лучший результат. Положительный исход мы сможем обеспечить, если не позволим сопернику создавать опасные моменты у своих ворот, если будем активно поджимать, прессинговать, быстро выходить из обороны, искать свои шансы впереди и использовать их».

С «Нижним» и «Ростовом» «Локо» практически ничего не придумал для обострения фланговой игры и переходов в середину. Например, роли восьмерок в 1-м туре кардинально отличались: Миранчук обладал свободой (уходил в глубину или на другой фланг), а Баринов врывался на одну линию с Изидором. Но не хватало качественного взаимодействия между защитниками, восьмерками и вингерами – «Пари НН» численно превосходил «Локо» по краям, а в отсутствие привязки Миранчука и Баринова к фланговым игрокам этот эффект лишь усиливался. Итог – «Локо» зарывался на флангах и зачастую просто перекидывал мяч с края на край, когда не видел привлекательных вариантов.

Было несколько эпизодов, когда фланги оставались без поддержки – здесь «Локомотив» проигрывал количественно + не хватало разнообразия в последующих вариантах (в случае с Камано и Тикнизяном нужно обыгрывать 1-в-1, а Живоглядов – либо подает, либо катит назад).

Скриншоты сделаны в InStatScout

«Ростов» пользовался этим недостатком «Локо» через роль Глебова: Данил садился пятым защитником, это позволяло насыщать фланги/полуфланги (крайние защитники, Осипенко и Прохин могли смелее выдвигаться к атакующей группе «Локо»), а Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр ничего задумке Валерия Карпина не противопоставили.

Плюс не было коллективных подстроек – в этом эпизоде Бека-Бека и Миранчук встретились на правом фланге, но вынужденно перевели атаку налево, где Ненахов и Изидор остались против четырех игроков «Ростова» (эпизод закончился передачей назад на Худякова).

Непродуманная структура убила подходы к чужой штрафной: в первые полчаса с «Пари НН» «Локо» сделал 11 передач в штрафную (6 – с игры, 1 – точная с игры, всего 3 подачи – результат флангового давления), а с «Ростовом» сразу 10 передач из 15 пришлись на первые 25 минут.

Как итог – «Локо» организовал всего 3 удара с игры в равных составах за 2 матча (93 минуты в сумме без учета компенсированного):

• Камано после классного прессинга (Глебов заблокировал);

• Миранчуку ассистировал Керк после быстрого выхода в атаку благодаря пасу Едвая;

• классная контратака, когда Песьяков отбил попытку Камано.

Скорее всего, главные тактические интриги матча против «Зенита» связаны с прессингом и стандартами «Локомотива», поэтому проблемы в атаке будут не главными. Но их крайне важно решить на дистанции, потому что «Локомотиву» во многих играх придется владеть мячом.

Циннбауэр обещал смелую игру против «Зенита», но в матчах с «Динамо» и «Ростовом» команда действовала по-разному: аккуратные 4-3-3 с прессингом ближе к своей половине (персональная игра на флангах и в середине) и агрессивные 4-3-3 (вингеры накрывали центральных защитников «Ростова», крайние защитники – Сильянова и Чернова, а Едвай и Фассон могли выброситься в чужую треть). Теперь, после травмы Фассона, структура может стать еще более шаткой – если в единоборствах бразильского новичка заменить еще реально, то с игрой на мяче все гораздо сложнее.

Кажется, «Локо» уже нужны серьезные перемены.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф