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Главный вундеркинд РПЛ: чем впечатлил Пиняев и что ждет его в новом сезоне

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После ухода Зиньковского получит больше времени.

Сергей Пиняев очень ярко ворвался в футбол. 

• в 13 лет приехал в Манчестер на недельную стажировку, сыграл за юношескую команду «МЮ» и забил пять голов в ворота «Бари»;

• через год прилетел еще на две недели. «Ман Юнайтед» хотел продлить стажировку или подписать контракт, но не сделал этого из-за закона ФИФА об ограничении трансферов игроков до 18 лет; 

• в 15 лет дебютировал в ФНЛ за «Чертаново» и уже через 30 секунд сделал ассист;

• в 16 лет и 10 месяцев стал самым молодым ассистентом в РПЛ (статистика ведется с сезона-2009) и дубля в Кубке России;

• через три месяца стал третьим в списке самых молодых авторов голов в чемпионатах России (его опередили Жано Ананидзе и Александр Салугин);

«Чертаново» – одна из слабейших команд ФНЛ-2020/2021 (заняли 21-е место), но Пиняев выделялся даже в ней. Сергей стал третьим по «гол+пас» (2+4), лучшим по созданным голевым моментам, точным ключевым передачам и успешным обводкам. 

Главное, что привлекает в Пиняеве – адекватность в рассуждениях и постепенный перенос качеств на более высокий уровень.

Например, после перехода в «Крылья» Сергей объяснял, почему не подписался с более статусной командой: «Сначала хотелось бы поиграть в клубе РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику. Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ я не способен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне нужно набираться опыта».

В ФНЛ Пиняев создавал моменты с обоих флангов благодаря классному дриблингу и резкости, поэтому был одним из лучших по продвижению мяча на рывках. Похожее происходило и в «Крыльях»: Сергей держал ширину слева и справа, убегал в контратаки, смещался в середину с мячом или обводил в бровку. 

В РПЛ Пиняев оформил 2+2, а ассист против «Зенита» на Матео Барача оказался решающим (1:1).

«У Пиняева есть определенная ориентированность на атаку. В команде должно быть тактическое построение, которое обеспечивало бы Сереже достаточное пространство в своей зоне. Не все так играют – у многих места для Сережи не найдется вообще», – рассказывал ассистент Игоря Осинькина Сергей Булатов.

Главное достижение Пиняева – игра в разных режимах. Во-первых, Осинькин выпускал его на разных флангах плюс он часто менялся краями с другими партнерами (черта Ежова и Зиньковского, к которой адаптировался Пиняев). 

Во-вторых, он помогал команде и при позиционном давлении, и при контратаках. Лучшие матчи Пиняева – против «Нижнего Новгорода» (2:0) и «Динамо» (5:2) когда в конце соперники атаковали и оставляли много пространства. С «Нижним» Сергей создал два топ-момента, поучаствовал в создании еще одного и опасно пробил сам. С «Динамо» было немного меньше действий, но стиль совпадал: убегал за спину и был хорош на мяче (забил плюс попал в штангу).

В-третьих, порадовало разнообразие в дриблинге. Пиняев обыгрывал в бровку и середину. В центр он смещался для улучшения позиции или в поиске партнера, навешивая во вратарскую (в позиционных атаках поддерживал ширину, чтобы получить мяч). 

Ниже – карта успешного дриблинга и точные передачи Пиняева в штрафную. Основная деталь – опасность возникала из разных ситуаций. Пиняев контратаковал и убегал за спины, подавал в штрафную при обороне соперника низким блоком, смещался в середину с мячом, обыгрывал с места.

В итоге Пиняев создавал голевые моменты каждые 23 минуты (Шиманьски – 29, Малком – 31, Захарян – 39).

Верхний скрин – успешные обводки, нижний – точные передачи в штрафную

Осинькин дозировал нагрузку вингера, выпуская его на 10-20 минут (ни разу не вышел в старте). Пиняев сыграл всего 11,37% от возможных минут.

Пиняев – олицетворение статистической истории, когда вклад выходящих на замену в пересчете на 90 минут гораздо выше, чем ожидаемые показатели играющих весь матч. Если не учитывать маленькую дистанцию (сыграл 307 минут), то получится, что Сергей в пересчете на 90 минут (фильтр – 100 минут):

– самый бьющий игрок РПЛ;

– второй по ключевым передачам;

– восьмой по ожидаемым голам;

– лучший по ожидаемым передачам;

– второй по ожидаемым голам и ассистам без учета пенальти;

– третий по вкладу в атаки с ударами, включающему и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар (xGChain).

Очевидно, такой уровень невозможно перенести на весь сезон. При постоянной игре по 90 минут добавляются новые вводные: усталость, провокации соперников, решение разных задач по ходу игры, из-за чего падает эффективность дриблинга и точность передач. В таких условиях Пиняев, скорее всего, проведет уже новый сезон.

«Пиняев сейчас в том возрасте, когда нельзя точно сказать, что он будет футболистом, однако у него есть качества, которых нет у других. Он очень быстрый, особенно на первых шагах, моментально принимает решения. Если прибавит в определенных вещах, в частности в оборонительной работе, сможет стать очень хорошим футболистом.

Хочу, чтобы его оценивали не как перспективного, а как действующего футболиста. Для этого ему надо много работать. Надо ставить себе цель быть по-настоящему лучшим», – говорил Осинькин в октябре 2021-го.

Пиняев успешно перешел из детско-юношеского футбола в ФНЛ, выделявшись в тонущем «Чертаново». В 16-17 лет он заиграл на уровне РПЛ, оформил 2+2 и получил доверие команды. 

Новый сезон – новый шаг в карьере. Если Пиняеву удастся не очень сильно просесть по статистике, ее старт действительно получится уникальным для России. 

Интервью Осинькина: яркий взлет «Крыльев» в РПЛ, связь дриблинга и двора, жизнь при продаже лидеров

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Фото: VK/fckssamara; Instagram/spinyaev09

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