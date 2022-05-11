Как дела у Черчесова в Венгрии? Уже выиграл чемпионат, сегодня сыграет в финале Кубка

Главное о работе тренера в «Ференцвароше».

Уже полгода Станислав Черчесов работает в венгерском «Ференцвароше». Полторы недели назад он взял титул, впереди – матч за кубковый трофей.

Илья Васильев разбирается, в какую команду Черчесов пришел в декабре и что он в ней изменил.

«Ференцварош» трижды подряд выигрывал чемпионат с Сергеем Ребровым. В начале этого сезона тренировал Петер Штегер – принес Черчесову преимущество в одно очко

«Ференцварош» – самый титулованный клуб Венгрии, последние три сезона команда побеждала в чемпионате под руководством Сергея Реброва. В прошлом году «Ференцварош» вынес всех соперников, привезя второму месту 20 очков. После этого Реброва заменил Петер Штегер.

Такой выбор сильно удивил: в «Кельне»-2017/18 Штегер набрал три очка в 14 турах, через три недели после отставки оказался в Дортмунде, где совсем не справился с раздевалкой. «Учитывая, как себя ведет Штегер в последнее время, мы ждем назначения нового тренера на следующий сезон», – говорил полузащитник Себастьян Роде.

Работа Штегера не устроила и руководство «Ференцвароша»: в Венгрии вышли в лидеры только к 13 туру (к приходу Черчесова опережали «Кишварду» на одно очко), проиграли «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов, без шансов вылетели из Лиги Европы (три очка в группе с «Реал Сосьедадом», «Байером» и «Селтиком»).

«Цель – выиграть чемпионат Венгрии и Кубок, снова выйти в групповой этап еврокубка, желательно Лиги чемпионов», – комментировал назначение Черчесова управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош.

Перед возобновлением сезона Черчесов провел контрольный матч, но полноценной подготовки не получилось из-за вспышки ковида и Кубка Африки.

В третьем матче в Венгрии Черчесов получил 0:3 от «Пакша» (сегодня сыграет с ним в финале Кубка) – ссылался как раз на кадровые проблемы: «Трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой».

Постепенно Черчесов разобрался с трудностями – «Ференцварош» не проигрывал и набрал 24 очка в 10 матчах (7 побед и 3 ничьих). Конкуренты шли гораздо хуже: «Академия Пушкаша» набрала 18 очков в 12 матчах, «Кишварда» – 15, «Фехервар» – 11.

С главным конкурентами «Ференцварош» был неплох: 2:2 в игре с «Академией» (плюс уступил 0:1 в дебютной игре Черчесова), 2:0 с «Фехерваром» 2:0 и 2:1 с «Кишвардой».

Черчесов не улучшил показатели Штегера, но экспериментирует с тактикой: использует разные схемы и прессингует соперников на флангах

В составе «Ференцвароша» есть несколько известных игроков:

– Роберт Мак участвовал в двух чемпионатах Европы и выигрывал титул с «Зенитом»;

– Марко Марин – бывшая звезда «Вердера», брал Лигу Европы с «Севильей» и «Челси», бронзовый призер ЧМ-2010;

– Александр Зубков – четвертьфиналист Евро-2020, оформил 19+19 по гол+пас во всех турнирах за последние три сезона.

Но при Черчесове очки добывали другие игроки. Риан Ммаэ – главный актив, лучший бомбардир и ассистент (19+10). Ему помогает Токмак Нген (12+8), играющий вингера или второго форварда.

При Черчесове Ммаэ оформил 5+1 в чемпионате (принес 7 очков), а Нген – 5+5 (забил три победных гола и сравнял счет в чемпионском матче).

«Ференцварош» четыре раза вырывал очки в конце матчей (и несколько раз добивал соперников на последних минутах), а также одержал шесть побед из десяти с минимальным счетом.

Из-за кадровых проблем «Ференцварош» статистически очень просел – это совпало с началом работы Черчесова. Спустя несколько недель команда вернулась к осенним цифрам. При Черчесове «Ференцварош» не добрал голов из-за плохой реализации, зато стал агрессивнее в давлении и немного чаще подходил к чужим воротам.

Мощнейший козырь «Ференцвароша» – реализация аутов и разворотов после них. Так забили шесть голов.

Главный алгоритм – разворот атаки после приема, когда один из игроков перебрасывал мяч в середину или на другой фланг (пять аутов «Ференцвароша» + один перехваченный аут у чужих ворот). Была похожая история с разыгранным штрафным в середине поля – мгновенно вернулись в игру, перевели атаку на другой фланг и забили после подачи.

Главная часть прессинг-стратегии – фланговая агрессия. Черчесов использовал 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 и 3-5-2. «Ференцварош» позволял соперникам доводить мяч на края (перекрывал варианты в середине), после чего встречал там соперника (разбирал опции для коротких передач).

При атаках «Ференцварош» придерживалась гибкой структуры. Например, при 4-4-2 правый защитник создавал тройку для розыгрыша, левый защитник и правый вингер обеспечивали ширину, а остальные заполняли середину и полуфланги.

Так Черчесов освобождал фланговых игроков от прямой опеки. Против «Академии Пушкаша» сработал именно такой розыгрыш: правый защитник остался в глубине, а вингер Ауски и левый защитник Чивич открывались на одной линии с нападением.

Бешич нашел Зубкова в середине (при обороне становился левым полузащитником), который перевел атаку на свободный фланг. Латераль сделал проникающий пас, после чего партнер набежал под удар.

В чемпионском матче с «Уйпештом» сработала другая задумка Черчесова – тренер задействовал алгоритмы между крайними защитниками, вингерами и восьмерками.

Он вышел на «Уйпешт» в 4-3-3. Во всех схемах «Ференцварош» время от времени переходил на тройку при начале атак (через крайнего защитника в 4-4-2 и через опорника в 4-2-3-1 и 4-3-3), но в чемпионской игре добавились еще механизмы между вингерами и восьмерками плюс забегания крайних защитников (пример из голевой атаки – ниже).

Было не идеально, но в некоторых ситуациях получалось опасно. Например, в этом эпизоде видна структура: высокая позиция крайнего защитника, вингер располагался параллельно штрафной, восьмерка отскакивала под потенциальную передачу назад.

Чемпионский гол – результат прессинга. Сначала «Ференцварош» перекрыл направления для передач, а после паса назад надавил на ближайшие варианты для розыгрыша – в итоге защитник ошибся, и команда Черчесова перехватила мяч.

Окончание ответной атаки – подключение восьмерки из глубины. «Ференцварош» направил атаку правее, но она застопорилась, поэтому последовал перевод налево: левый защитник ворвался в штрафную, а Вечеи доиграл из глубины.

Внутри подвижной структуры есть базовые принципы: прессинг и забегания вперед/рывки в глубину под длинные передачи. «Ференцварош» создал много моментов после забросов или отхода второго форварда в глубину. В таком стиле Токмак забил победный гол «Мезекевешду» (1:0) – после розыгрыша от ворот.

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Черчесов существенно не улучшил «Ференцварош», но идеально воспользовался шансами, которые соперники дарили для досрочного чемпионства. Огромный плюс этого отрезка – штаб Черчесова справился с отсутствием игроков и потерял минимум очков, вырывая победы в конце матчей.

«Ференцварош» напоминает сборную России Черчесова: есть идеи под выход в атаку, но чаще используются средние-длинные передачи, а у штрафной соперника – навесы. Как и в сборной, Черчесов пробует разные схемы и подстройки под соперника внутри них, вдавливает оппонента с мячом во фланги.

Вероятно, титул получился не очень ярким, но в среду можно вписать себя в историю: «Ференцварош» уже шесть лет не оформлял золотой дубль.

Главная – впереди.

Полноценная работа Черчесова и его помощников будет видна уже в квалификации еврокубков.

Фото: Gettyimages.ru/Laszlo Szirtesi / Contributor ; twitter.com/Fradi_HU