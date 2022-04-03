«Локо» и «Спартак» выдали один из самых тусклых матчей сезона. Герой – Худяков (вовремя выходил и сделал несколько сэйвов)

За драйв отвечал снегопад.

После дерби тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели схожие итоги:

•‎ «Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол – мысль стала просматриваться. Вы видели поле, снег – борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля», – высказался Дмитрий Лоськов.

•‎ «В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше», – рассказывал Паоло Ваноли.

Лоськов и Ваноли идеально охарактеризовали ход матча: команды забрасывали вперед и постоянно боролись (особенно в первом тайме). Погода заставила тотально упростить игру – это повлияло на стиль в каждой трети поля.

В сезоне-2021/22 Гильерме и Даниил Худяков в среднем отдавали 13,36 пасов за игру, 51% приходился на длинные передачи. Средняя точность всех попыток – 69,5% (данные – Opta). При Маркусе Гиздоле и Марвине Комппере «Локомотив» стремился к вертикальным автоматизмам: вратарь разыгрывал мяч от ворот с центральными защитниками (выманивали соперника в прессинг), а затем они забрасывали вперед или на фланги.

В игре против «Спартака» все кардинально изменилось: при розыгрышах от ворот вратарь «Локомотива» выбивал вперед, полностью отказываясь от коротких передач. Несколько раз Худяков ловил «Спартак» на встречном движении, когда вводил мяч рукой на небольшие расстояния, но первая короткая передача ногами прошла только на 65-й минуте. В итоге Худяков сделал 20 передач (точность – 40%), 18 из них – забросы на чужую половину.

Александр Максименко попал в аналогичную ситуацию. Спартаковские вратари в среднем делали 56,2% длинных передач, а общая точность равнялась 68,9%. Ваноли ориентировался по погоде (плюс центр поля Зобнин-Мартинс явно не для коротких розыгрышей – Умяров испытывал дискомфорт), поэтому Максименко тоже предпочитал длинные закидушки (12 из 17, всего 3 заброса оказались точными) – все 5 розыгрышей через ближнего произошли после 55-й минуты.

Погодные условия превратили матч в постоянную борьбу (особенно первый тайм). В сезоне-2021/22 «Спартак» вступал в отборы 12 раз за игру, но в субботу параметр подскочил до 22 (после первого тайма было 17 попыток). Ниже – карта единоборств «Локо» и «Спартака». В первой половине дерби команды боролись гораздо больше, чем за 45 минут ноябрьского матча (96-69).

Данные и графика – InStat

Вынужденное упрощение повлияло на креатив впереди. Например, количество передач за матч у обеих команд снизилось почти в полтора раза, а точность – с 78% до 58% (точность при билдапе: 58,7% – 57,7%). Правда, вертикализация никак не воздействовала на «Локо»: команда Комппера в среднем выполняла 60 длинных передач за игру, а вчера сделала 66. Погодные условия отразились и на средней длительности контроля: обычно одно владение мячом длилось 15 секунд, но в дерби показатель снизился до 10 секунд (разумеется, худший результат тура).

Ключевая деталь – создаваемая опасность. Команды редко проникали в штрафную – на двоих сделали 26 касаний внутри нее (например, «Спартак» по сезону в среднем касался 25 раз, «Локо» – 22). Дерби вошло в топ-5 самых тухлых матчей сезона (7:7 по ударам, 2:3 – из штрафной), только «Ростов» и «Нижний Новгород» били реже (13 ударов).

Но «Спартак» был острее в первой половине. После матча Паоло Ваноли рассказывал, что команда была хорошо готова тактически и в первом тайме стремилась к вертикальности. Ставка на забросы казалась логичной. Дело не только в погоде, но и в специфике «Локо»: линия защиты хозяев располагалась очень высоко, поэтому красно-белые использовали забросы.

Главным героем отрезка стал Даниил Худяков – молодой вратарь классно подчищал за защитниками и несколько раз реально спас:

•‎ успешно сыграл на выходе, опередив единоборство Николсона и Живоглядова уже на 2-й минуте;

•‎ отбил удар Бакаева головой;

•‎ остановил Мозеса на углу штрафной;

•‎ разобрался после несогласованности Мампасси и Тикнизяна – предотвратил опасный выход Хлусевича, после чего забрал удар Бакаева;

•‎ вовремя вышел из ворот на 60-й минуте – в момент заброса Литвинова уже был готов к игре на линии штрафной.

Первым поменялся Ваноли: с выходом Соболева «Спартак» перешел на 3-5-2 (Промес сыграл десятку). Сначала задумка неплохо работала: Квинси открывался за спинами центральных полузащитников и разогнал момент с опасным прострелом Хлусевича (Худяков выбил) плюс поучаствовал в супершансе Соболева (Живоглядов вынес с ленточки).

«Локомотив» создал первый голевой момент благодаря прессингу: подкараулили передачу Литвинова, после чего разогнали контратаку с прострелом Живоглядова на Кухту – Ян не реализовал топ-шанс.

Гол Изидора пришел после удачного аута: Мозес неловко обработал мяч, упустив его за боковую, а Бека-Бека открылся в свободную зону и нашел Изидора. Дополнительная деталь – рывок Рыбуса. Мачей отвлек на себя Хлусевича – ему пришлось следить не только за Вильзоном, но и за забеганием поляка (ни Игнатов, ни Кофрие не помогли Даниилу).

Изидор – уже третий бомбардир «Локомотива» в этом сезоне (4+1). Впереди лишь Смолов (7 голов, перешел в «Динамо» и Жемалетдинов с 6 забитыми). После возобновления РПЛ только Языджи из ЦСКА результативнее Вильзона (6+0).

Изидор поражает эффективностью: все 7 ударов из штрафной пришлись в створ, у него стопроцентная реализация голевых моментов при 1,14 xG, он классно смещался под правую, сравнял счет в игре с «Ахматом» (3:2) и забил победный «Спартаку».

«Локо» и «Спартак» создали равное количество моментов (удар Бакаева головой и шанс Соболева против непопадания Кухты и гола Изидора), но красно-белые были чуть опаснее в подходах (попытка Бакаева после выноса Худякова, попадание Промеса в офсайд, удар Кофрие, пара хороших прострелов).

Погодные условия больше соответствовали тактике «Локомотива». Зимой команда Марвина Комппера готовилась к быстрому и вертикальному футболу, заточенному на подборы и единоборства. «Спартак» выбрал правильную точку для давления – «Локо» уже не раз наказывали за высокую линию защиты, но Худяков был прекрасен на выходах. Он забрал несколько лонгболлов и сделал важный сэйв – именно Худяков главный герой матча.

Фото: fclm.ru; РИА Новости/Александр Вильф