ЦСКА станет разнообразнее: Медина и Языджи остры впереди, здоровый Фукс меняет начало атак

Этой зимой в ЦСКА произошло много кадровых изменений:

– Федор Чалов уехал в «Базель», Константин Кучаев оказался в «Рубине», Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» (все были арендованы);

– Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль арендованы с правом выкупа, Жан-Филипп Гбамен – без выкупа, а Хесус Медина пришел свободным агентом;

– Бруно Фукс полностью прошел сборы – за первые полтора года в ЦСКА защитник сыграл 27 минут в РПЛ и 45 – в Кубке России.

ЦСКА провел три сбора в Испании.

Перед завершением первого ЦСКА сыграл против «Дюделанжа» (0:1) – и проиграл из-за потери Игоря Дивеева около штрафной.

Алексей Березуцкий остался доволен тактикой: ЦСКА высоко прессинговал через 4-4-2, Языджи сразу вписался (разгонял атаки, исполнял стандарты), но состав был не совсем оптимальным. Например, Бахтиер Зайнутдинов вышел слева в полузащите (в более важных матчах на сборах играл в середине, о них – ниже), а Федор Чалов и Константин Кучаев сыграли почти весь матч.

На втором сборе ЦСКА провел три товарищеские игры:

– устроил перестрелку с «Виборгом» (3:2) – Медина оформил «гол+пас» и сыграл на двух флангах. Березуцкий сохранил 4-4-2 (но команда прессинговала пассивнее) плюс выпустил Кирилла Набабкина в опорной зоне;

– обыграл «Нордшелланд» (1:0) – армейцы атаковали в 4-1-4-1 (Языджи сыграл восьмерку), а при обороне и прессинге возвращалась к 4-4-2;

– вырвал победу у «Люнгбю» (3:2) благодаря голу Яковлева на 89-й минуте – и снова 4-4-2.

Третий сбор был построен иначе. Алексей Березуцкий рассказал о главном отличии: «В товарищеских матчах будет наигрываться основной состав. Эти футболисты будут играть уже по 75-90 минут. И упор, естественно, будет сделан на тактическую подготовку».

В первой игре с «Мурсией» Алексей Березуцкий перестроил команду на 3-5-2: Яка Бийол, Бруно Фукс и Игорь Дивеев сыграли в центре защиты, на флангах – Иван Обляков и Марио Фернандес, Максим Мухин был нижним опорником, а Хесус Медина и Бахтиер Зайнутдинов – восьмерками, пара нападения – Чидера Эджуке и Антон Заболотный.

Команда использовала гибридную схему. Например, при некоторых розыгрышах от ворот ЦСКА перестраивался на четверку защитников – Игорь Дивеев периодически поддерживал атаки через фланги, а 3-5-2 в прессинге превращались в 3-4-3 из-за выдвижений Медины к Заболотному и Эджуке.

Еще деталь: при давлении латерали располагались в полуфлангах, страхуя центр и перестраиваясь на фланги, если мяч все-таки оказывался там. И последнее – центральные защитники доигрывали открывания из глубины до упора.

Данные и графика – InStat

На видео более наглядный пример (таймкод – 1:00:06): Медина выдвинулся выше, Дзагоев и Зайнутдинов дошли до штрафной, поэтому позиции Облякова, Бийола, Фукса и Дивеева страховали ситуацию (справа заметно, что Марио изначально находился в полупозиции, как и Обляков). Когда «Мурсия» поменяла направление, Иван выбросился на фланг, а его игрока подобрал Бийол – в итоге ЦСКА зажал соперника, вынудив выбить мяч.

Бруно Фукс добавил структуре ЦСКА подвижность. Бразилец классно подключился в эту атаку (таймкод – 29:54): сначала предложил себя Марио, затем открылся между линиями, после чего все же получил мяч – перевел игру на правый фланг, сыграл в стенку с Мединой, запустив его в штрафную, а потом еще и пробил вторым темпом.

Возможно, Фукс станет главным открытием второй части чемпионата. В игре с «Мурсией» Бруно топово начинал атаки: здорово находил Медину в свободных зонах и раскидывал длинные передачи.

После матча Алексей Березуцкий рассказал, что тренеры думали о переводе Бруно Фукса в опорную зону – у защитника классная передача, но он пока не готов так много двигаться.

Показательна игра против «Рубина» – там случился переход на 3-4-3, а Фукса не было (зато можно было оценить влияние Медины, Языджи и перспективы Карраскаля).

Без Фукса ЦСКА хуже начинал атаки. Спасало движение Языджи и Медины: Юсуф открывался под защитников (вышел в опорной зоне в паре с Мухиным), а подвижность Карраскаля и Медины за спинами полузащиты «Рубина» разогнала несколько атак.

Здесь классный пример (таймкод – 11:27): ЦСКА создал четверку (Обляков поднялся, Щенников оказался на фланге), а Языджи спустился и отыгрался с Дивеевым. Дальше помог Медина, увидевший рывок Мухина, – так ЦСКА вышел в неплохую атаку.

Еще одно доказательство подвижности Медины – Хесус открылся под классный пас Карраскаля из опорной зоны, а затем рванул в штрафную под еще одну тонкую передачу Хорхе (таймкод – 22:31).

После перехода в ЦСКА Хесус описал свой стиль: «В последний год я чаще играл правого вингера, до этого – десятку. Пожалуй, на краю поля мне комфортнее, я могу смещаться в центр и бить по воротам или, наоборот, уходить во фланг, пасовать. Лучше чувствую пространство на этой позиции. Сильная нога левая, но правая тоже хорошая, я подаю с нее, могу пробить. Как раз на позиции вингера я улучшил правую ногу, потому что постоянно задействовал ее».

Алексей Березуцкий использовал Медину на разных позициях и адаптировал тактику под него – парагваец таскал мяч на рывках и свободно перемещался по полю (создал 9 голевых моментов и лучший по успешным обводкам).

Впечатляет и разноплановость Языджи. О ней говорил сам Березуцкий: «Это достаточно универсальный футболист, может играть десятого номера, второго нападающего, вингера, то есть буквально на всех позициях группы атаки.

Юсуф очень хорошо чувствует игру. Понятно, что у него будет четкая роль на поле, но он может от нее отклоняться, и мы это уже видели в товарищеских матчах. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера похожа на роль свободного художника. Он может искать зоны, сам выбирать позицию, и это совершенно нормально».

Языджи создавал опасные моменты во всех матчах – он лидер сборов по ключевым передачам (11) и ассистам (4), второй по созданным шансам (8, уступил только Медине).

Потенциальное приобретение Медины и Языджи решит проблемы ЦСКА в атаке – раньше последняя передача была только у Алана Дзагоева. Здоровый Бруну Фукс в состоянии выбивать топовые цифры по продвижению от ворот. На сборах он был хорош во всем: раздавал диагонали, делал забросы, начинал атаки короткими передачами.

Все это дает ЦСКА реальный оптимизм.

Фото: pfc-cska.com