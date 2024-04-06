Валерий Кечинов: «Соболеву пора взвалить на себя роль лидера «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от дерби красно-белых против «Динамо». Напомним, матч состоится в воскресенье, 7 апреля, на ВТБ Арене и начнется в 19:30.

— Ничья в этом матче не нужна ни «Спартаку», ни «Динамо», поэтому обе команды будут рисковать и играть на победу. Так что, я думаю, нас ожидает такой бескомпромиссный, атакующий, скорее всего, зрелищный футбол, где обязательно будут забитые мячи.

— За счет настроя на дерби красно-белые смогут компенсировать откровенные недочеты в своей игре?

— Первый тайм матча с «Зенитом» показал, что при должном настрое можно играть и с такими командами, и переигрывать их. Но его нужно держать на протяжении всего матча, а не только первый тайм. И если такой настрой и концентрация, как в первые 45 минут кубкового матча, будут и против «Динамо», бело-голубых можно обыграть. В принципе, то же самое можно сказать и про «Динамо»: у них тоже будет серьезный настрой, они борются вообще за золотые медали. Так что кто из игроков в отдельных эпизодах проявит свое индивидуальное мастерство, та команда, наверное, и выиграет.

— Каких-то сюрпризов от состава «Спартака» ждете?

— Я не жду, но что-то, наверное, будет, потому что Абаскаль нас всегда удивляет по-разному. Чем на этот раз – даже не знаю. Пока в чемпионате не даются голы, моменты есть, но когда тяжело, в отсутствие Промеса никто не может взять на себя инициативу. Отсутствие голов давит на игроков, а Промес с этим давлением справлялся, решал за счет индивидуального мастерства тот или иной эпизод. Пока такого же игрока в составе «Спартака» нет. Но вот Угальде забил «Зенит», может быть, его прорвет, он забьет и «Динамо», и в последующих играх будет лидером атаки. Соболеву пора уже взвалить на себя роль лидера. Да и у других хорошие шансы на эту роль — Зиньковский, Бонгонда, Игнатов… Миша вроде все умеет, но пока он как будто неполноценный игрок основного состава, — сказал Кечинов.

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