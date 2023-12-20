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Гравийон, с которым ведёт переговоры «Спартак», не сможет расторгнуть контракт с «Аданой»

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Свободным агентом не станет.

Турецкая команда «Адана Демирспор» полностью закрыла вопрос долгов перед защитником Эндрю Гравийоном. Теперь 25-летний защитник сборной Гваделупы не сможет расторгнуть контракт со своим клубом. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что Гравийон, не получавший зарплату несколько месяцев, через своих агентов направил запрос в клуб о досрочном расторжении контракта в одностороннем порядке. Однако «Адана» на днях выплатила Гравийону всю сумму по задолженности, а также добавила сверху в качестве штрафа за просрочку.

Контракт Гравийона с турецкой командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее агент футболиста сообщил, что ведёт переговоры о переходе своего клиента с московским «Спартаком».

Источник: championat.com

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