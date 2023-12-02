Юрий Дарвин: «Смущает отчисление Абубакара из «Бешикташа». Клубу нужен игрок уровня Вендела»

Не знаком с игроком.

Экс-тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин поделился мнением по информации об интересе красно-белых к форварду сборной Камеруна и «Бешикташа» Венсану Абубакару.

− Нужен ли «Спартаку» Абубакар? Честно говоря, об этом нападающем ничего не знаю, не слышал. И не в моей компетенции решать, какие футболисты нужны «Спартаку». Для этого у клуба есть специальный отдел, который занимается такими вопросами. Я тут не могу ни да, ни нет сказать. Это внутренние дела команды, и что там у них творится, я не знаю.

Но, повторюсь, об этом товарище не слышал ничего, не видел его на поле. Был отчислен из «Бешикташа» за плохую игру? Такая характеристика смущает, конечно. И возраст у игрока уже, 31 год. Если бы был футболист из Испании или Бразилии, то, может быть, можно брать. А об Абубакаре не слышал. Может быть, он и хороший игрок, но не видел его в деле. Сейчас у нас о зарубежных чемпионатах стало меньше информации.

− В принципе в линию нападения «Спартаку» игрок нужен?

− Хороший игрок уровня Вендела, конечно, не помешал бы. Такой футболист, который решал бы вопросы. Тут в принципе трудно говорить. Взяли Бонгонда: провел пару матчей - говорим, что усиление. А потом его не видно и не слышно. В общем, тренер решает, каким составом играть, какая тактика.

Источник: rusfootball.info