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😏 «Ребята просто поговорили». Гендиректор «Ахмата» отрицает драку со «Спартаком» в подтрибунном помещении

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал потасовку между игроками и персоналом команд во время матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

По некоторой информации, в ситуацию вмешался президент грозненцев Магомед Даудов, который в подтрибунном помещении урегулировал конфликт.

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и все. Футболисты эмоционально пообщались, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки. Ничего более там не было», - заявил Айдамиров.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Квинси Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.

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