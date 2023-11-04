Юрий Борзаковский: «Спартак» станет чемпионом. Сейчас только начало сезона, все будет нормально»
Сильно верит в команду.
«Спартак» станет чемпионом Российской премьер‑лиги в этом сезоне, несмотря на не самый уверенный старт чемпионата, заявил олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «красно‑белых» Юрий Борзаковский.
— За РПЛ получается в этом сезоне следить?
— Конечно. И последнюю кубковую игру «Спартака» с «Краснодаром» смотрел. К сожалению, «Спартак» проиграл. Вообще, не только российский чемпионат смотрю, но и испанский и английский. В основном испанский.
— Как думаете, почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут?
— Думаю, только начало сезона. Все еще впереди, и все будет нормально. Уверен, что он еще воспрянет.
— Кто станет чемпионом в этом сезоне?
— Конечно, московский «Спартак», — сказал Борзаковский.
«Спартак» после 13 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Источник: matchtv.ru
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