Юрий Борзаковский: «Спартак» станет чемпионом. Сейчас только начало сезона, все будет нормально»

Сильно верит в команду.

«Спартак» станет чемпионом Российской премьер‑лиги в этом сезоне, несмотря на не самый уверенный старт чемпионата, заявил олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «красно‑белых» Юрий Борзаковский.

— За РПЛ получается в этом сезоне следить?

— Конечно. И последнюю кубковую игру «Спартака» с «Краснодаром» смотрел. К сожалению, «Спартак» проиграл. Вообще, не только российский чемпионат смотрю, но и испанский и английский. В основном испанский.

— Как думаете, почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут?

— Думаю, только начало сезона. Все еще впереди, и все будет нормально. Уверен, что он еще воспрянет.

— Кто станет чемпионом в этом сезоне?

— Конечно, московский «Спартак», — сказал Борзаковский.

«Спартак» после 13 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: matchtv.ru