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😮 «Мечтаю, чтобы «Спартак» возглавил Карпин». Григорян сделал неожиданное заявление по поводу тренерской ситуации красно-белых

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Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян оценил перспективы Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Должен ли Абаскаль доработать сезон до конца? До зимней паузы - однозначно. Дальше все будет зависеть от результатов этого этапа. Причем, если результаты будут не ахти, то должна произойти смена.

Я вообще, честно говоря, мечтаю, чтобы «Спартак» возглавил Карпин. Может, моя мечта сбудется когда-нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во-вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», - заявил Александр Григорян.

Напомним, что Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 12 туров москвичи занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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5 комментариев

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Вячеслав Припузов
Нет уж, хочу болеть за Спартак без валерьянки...
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