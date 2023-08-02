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В «Бохуме» отказались комментировать возможный переход Машовича в «Спартак»

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Спортивный директор «Бохума» Марк Леттау высказался о возможном переходе защитника команды Эрхана Машовича в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Машовичу? Ничего не могу вам сказать по этому поводу, мы не комментируем информацию про наших игроков, будь то Машович или кто-то еще», — заявил функционер.

Ранее источник сообщал, что «красно-белые» вряд ли подпишут 24-летнего сербского футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт Машовича с «Бохумом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Источник: euro-football.ru

3 комментария

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Pivas@posal.na.boloto
Значит идет работа . Немцы много не болтают хотят быстро продать пока политика не вмешается !
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Ленид Вилькин
Только хотел заснуть да прочитал с надеждой о защитнике Машовиче и чо информация есть,а защитнике снова нет и спать плохо буду из за дыры в защите.Да возьмите уж кого лиьо,но хорошего!Хоть сон наладится! 😀
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Валерий Глубокий
Спи спокойно , дорогой товарищ ))) КБ ЧЕМПИОНЫ !
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