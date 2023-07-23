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«Мне кажется несправедливым, что деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России нет». Камоцци осудил слова директора «Сассуоло»

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци объяснил срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак».

Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что клуб отказался оформлять переход по этическим причинам.

«Я не разделяю это решение «Сассуоло». Это неправильно. Мне кажется несправедливым, что деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России нет. Однако это их решение», - заявил Камоцци.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

2 комментария

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Pivas@posal.na.boloto
Бесплатно через год возьмем
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БRAYZ
Да пошли они, все-равно в след году заберём бесплатно)
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