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Франко Камоцци: «Надеюсь, Соболев сможет стать лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ»

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Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о главных претендентах на звание лучшего бомбардира РПЛ-2023/2024.

По словам Камоцци, лучшим бомбардиром в новом сезоне может стать нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Кто станет лучшим бомбардиром? Сейчас сложно об этом говорить. Но я очень верю в Сашу Соболева. Надеюсь, в этом сезоне он забьет много мячей и принесет пользу «Спартаку», — сказал Камоцци. Соболев в сезоне-2022/2023 отыграл 26 матчей в РПЛ, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

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2 комментария

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Пользователь Huawei
Не будет дурью маеться и научится держать себя в руках, возможно станет. Почему нет.
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Ленид Вилькин
От Камоцци ждем эмоций и признался нынче нам:Саша Соболь,в кепке с рыбкой лучший мастер по голам!
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