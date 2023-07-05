Поддержал игрока.

Болельщики должны уважать выбор парагвайского полузащитника Хесуса Медины, который перешел из ЦСКА в «Спартак», потому что человек должен быть там, где ему комфортнее, заявил Алексей Еременко, отец экс‑футболиста армейцев и спартаковцев Романа Еременко.

«Спартак» в понедельник объявил о переходе Медины из ЦСКА. Клуб подписал контракт с 26‑летним парагвайским футболистом до 30 июня 2026 года. Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. В его составе футболист стал обладателем Кубка России.

— Как Роман справлялся с давлением в свое время?

— Для Ромы проблемы с давлением… Ну нет. Он оказался в «Спартаке» опытным футболистом: человек играл в «Серии А», в киевском «Динамо», затем в «Рубине» и ЦСКА. В таком возрасте ты через многое проходил, многое слышал и на давление тебе все равно. Он знал на что шел. Игроки, которым платят деньги за работу, должны быть готовы к таким моментам. Не надо детский сад устраивать: «Ой, меня травят». Если травят в соцсетях, ну не открывай, никто тебя не заставляет.

Это выбор человека, и каждый должен уважать этот выбор. Он должен быть там, где ему лучше. Сколько мы видели переходов из «Барселоны» в «Реал». Казалось бы, величайшие клубы, футболисты которых не должны переходить туда‑сюда, но и там такое случается. Здесь никто никого не предал. Он отдал себя на 100% в одном клубе, теперь будет отдаваться на 100% в другом клубе, — сказал Еременко‑старший.

Роман Еременко играл за ЦСКА с 2014 по 2016 год. Первую часть сезона‑2018/19 футболист провел в «Спартаке».

Источник: matchtv.ru