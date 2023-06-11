Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказал мнение о потенциальных усилениях для московского клуба.

«Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку». В этом деле играет множество факторов. Мы видим, что некоторые игроки были качественными в своих клубах, но при переходе в «Спартак» они не показывают такой же уровень игры. У них просто не получается, но при уходе из московского клуба футболисты снова расцветают.

Если «Зенит» оставит прежний состав, а «Спартак» усилит команду качественным опорником и другими футболистами, то красно-белые смогут на равных бороться с клубом из Питера», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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