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Арас Озбилиз: «Некоторые игроки при переходе в «Спартак» не показывают прежний уровень игры. А после ухода расцветают»

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Арас Озбилиз Арас Озбилиз
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказал мнение о потенциальных усилениях для московского клуба.

«Тяжело сказать, какую позицию стоит усилить «Спартаку». В этом деле играет множество факторов. Мы видим, что некоторые игроки были качественными в своих клубах, но при переходе в «Спартак» они не показывают такой же уровень игры. У них просто не получается, но при уходе из московского клуба футболисты снова расцветают.

Если «Зенит» оставит прежний состав, а «Спартак» усилит команду качественным опорником и другими футболистами, то красно-белые смогут на равных бороться с клубом из Питера», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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1 комментарий

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Leon9
Я что-то не помню такого.После Спартака футболисты пропадают куда-то....
Весь чемпионский состав 2017 года зачем-то продали и больше их не слышно....
+2
0
+2
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