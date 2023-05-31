Спартак ТВ
Блог

Александр Жуков описал сезон «Спартака» одним словом. Похоже, что он рассчитывал на большее 😖

Спартак Спартак
Александр Жуков Александр Жуков
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков подвел итоги сезона для красно-белых.

«Явное преимущество «Зенита». По сути, во второй части сезона команды боролись за второе-третье место, но «Спартак» удачно начал чемпионат, неплохо играл до перерыва. Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для «Спартака»? Средненько», - заявил Александр Жуков.

Красно-белые с 54 очками заняли третье место в турнирной таблице сезона-2022/23. В последнем туре «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» 0:1, а ЦСКА, ставший вторым, победил «Ростов» 4:1.

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий