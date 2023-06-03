Хотя проиграли не только им.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

«Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к «Зениту», — сказал Камоцци.

«Спартак» с 54 очками в сезоне-2022/23 занял третье место. Команда Абаскаля опередила «Ростов» на одно очко и отстала от второго ЦСКА на четыре.

Источник: sport-express.ru