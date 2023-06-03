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Камоцци: «Итоговое место меня не удовлетворяет. Нужно сделать изменения, чтобы приблизиться к «Зениту»

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Франко Камоцци
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Хотя проиграли не только им.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

«Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к «Зениту», — сказал Камоцци.

«Спартак» с 54 очками в сезоне-2022/23 занял третье место. Команда Абаскаля опередила «Ростов» на одно очко и отстала от второго ЦСКА на четыре.

Источник: sport-express.ru

6 комментариев

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Фёдор Проценко
Пока не будет адекватных трансферов призовые места нам далее не видать, про чемпионство я вообще молчу
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Leon9
Так тяжело понять что не хватило Спартаку?🤣🤣🤣🤣
Двоих в защиту по 20 млн, одного в опорную зону за 20 млн,одного под нападающими за 20млн,и одного в нападение за 20млн 🤣🤣🤣🤣
+6
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Ленид Вилькин
Ну как тут без эмоций-ведь прав синьор Камоцци!
+3
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+3
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jps
Судя по тому что происходит на поле, мы находимся в той же точке становления команды, в которой были год назад, об этом говорит и статистика: в этом чемпионате весной мы за 13 матчей набрали 18 очков, а в прошлом чемпионате в весенней части за 12 матче набрали 15 очков.
Вот лично у меня нет особой веры в то что Абаскалю удастся второй раз собрать команду, как и год назад, но ведь ему предстоит еще и не дать ей развалится как в этом году, а это уже высшая математика для него, судя по текущей ситуации...Хорошо бы конечно чтобы я ошибся.
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Leon9
Ответ Ленид Вилькин
Ну,если эти суммы в рублях,Лукойл подсуетится и наскребет....😀
А если нет,то тогда?
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