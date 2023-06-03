Камоцци: «Итоговое место меня не удовлетворяет. Нужно сделать изменения, чтобы приблизиться к «Зениту»
Хотя проиграли не только им.
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:1) в 30-м туре РПЛ.
«Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к «Зениту», — сказал Камоцци.
«Спартак» с 54 очками в сезоне-2022/23 занял третье место. Команда Абаскаля опередила «Ростов» на одно очко и отстала от второго ЦСКА на четыре.
Источник: sport-express.ru
Двоих в защиту по 20 млн, одного в опорную зону за 20 млн,одного под нападающими за 20млн,и одного в нападение за 20млн 🤣🤣🤣🤣
Вот лично у меня нет особой веры в то что Абаскалю удастся второй раз собрать команду, как и год назад, но ведь ему предстоит еще и не дать ей развалится как в этом году, а это уже высшая математика для него, судя по текущей ситуации...Хорошо бы конечно чтобы я ошибся.