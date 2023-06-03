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Франко Камоцци: «Промес и Соболев – лучшие футболисты «Спартака» в этом сезоне»

Франко Камоцци
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» назвал Квинси Промеса и Александра Соболева лучшими футболистами красно-белых в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне нидерландец забил 20 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах РПЛ. В свою очередь на счету Соболева 13 голов и восемь голевых передач.

«Промес и Соболев – лучшие футболисты «Спартака» в этом сезоне. Они лидеры команды, которые всегда выкладываются на все сто процентов», — сказал Камоцци.

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1 комментарий

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kasdgq76wztv
Зиньковский,Литвинов не хуже,но Промеса конечно можно выделить
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