Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал «РБ Спорт» наказание за жест Александра Соболева. Он считает, что четыре матча дисквалификации — перебор.

— Надо понимать, что Соболев — не Криштиану Роналду и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему — нет, — говорит Якубко.

— Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и никуда не улетать в эмоциональном плане. Конечно, неприятно, учитывая, что на это смотрят женщины, дети на трибунах, но, повторю, матч был напряженный, это дерби. Соболеву не надо было показывать этот жест, однако такое бывает, когда футболисты заводятся.

Впрочем, я считаю, что четыре матча дисквалификации за это — чересчур. Можно было ограничиться одним матчем, ведь Соболев извинился и сказал, что такое больше не повторится.

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