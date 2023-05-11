Полузащитник «Химок» Неманья Главчич дал комментарий после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 27-м туре РПЛ. Весь второй тайм подмосковная команда провела в большинстве. В концовке первой половины встречи с поля был удален защитник красно-белых Даниил Денисов.

— Команда находится в тяжелой ситуации, из которой сложно выбраться. Что вам остается делать?

— В матче со «Спартаком» мы должны были взять три очка, но удалось взять только одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со «Спартаком», показывать желание, качество и результат, — сказал Главчич в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

В настоящий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, на 5 очков отставая от идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН», у которого также есть игра в запасе.

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