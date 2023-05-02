Не согласен с изменением лимита.

Футбольный агент Алексей Сафонов отметил, что за появление некачественных иностранных игроков ответственны прежде всего клубы, которые их приглашают.

С сезона-2022/23 в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (не более восьми на поле). Ранее бывшие футболисты московского «Спартака» Роман Павлюченко и Денис Бояринцев выступили за ужесточение лимита.

«Нормальный у нас лимит, ничего плохого в нем не вижу. Если к нам и приезжают «дровосеки», как сказал Павлюченко, так это вопрос не к самим «дровосекам», а к тем, кто их находит и приглашает. Легионер легионеру рознь. Такие иностранцы, как Клаудиньо или Малком, украшают наш чемпионат. А Алексис Дуарте из «Спартака» или Николас Маричаль из «Динамо» мне не очень нравятся. Есть также проблема, что не каждый легионер к нам поедет. Если и едут, то не из-за того, что чемпионат в пятерке сильнейших в Европе, а из-за налогообложения. Вопрос еще в том, как удержать качественных иностранцев, пока мы не участвуем в еврокубках, которые для них важны. Помню, что в «Рубине» Янн М'Вила и Алекс Сонг могли на выходных слетать в Марсель на частном самолете, сейчас это труднее»,− сказал Сафонов.