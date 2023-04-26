«Они более опасны, чем Вагнер Лав». Владимир Пономарев считает Азмуна и Промеса сильнее легенды ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» отреагировал на результативность форварда «Спартака» Квинси Промеса, который недавно забил свой 85-й гол в РПЛ, сравнявшись по этому показателю с экс-игроком армейцев Вагнером Лавом и бывшим нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
«Кто сильнее из этой троицы? Азмун и Промес немного разноплановые, Сердар действует на скорости, а Квинси — за счет своего дриблинга и техники. Сердар более агрессивен, поэтому забивал так много, но и Промес очень ценный футболист, ведь он может накоротке накрутить защитников и пробить по воротам, что он и сделал в матче с «Краснодаром».
Это два очень ценных футболиста, а вот сравнивать с Вагнером их будет некорректно, потому что его игра была раньше, когда скорости в РПЛ были другие. Его время уже ушло, ему бы сейчас не дали бы так играть. Азмун и Промес более опасны, чем Вагнер Лав. Но выделить кого-то одного я не могу. Азмун и Промес равноценные игроки, но Квинси не может играть как Сердар, а Сердар не может играть как Квинси, — сказал Пономарев.
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету нидерландского нападающего 21 матч в РПЛ, 16 голов и 6 ассистов.
Промес
Веллитон
Алекс
Самое забавное, что ЦСКА отказался от Вагнера Лава в 2016 году осенью при Слуцком, тот выбрал Траоре, у которого агент был Селюк. Потом зимой пришел Ганчаренко и выгнал это убожество агента Селюка и в дальнейшем хлам от Селюка не брал, правда через его голову купили Гогуа, но Михалыч посадил его в глубокий запас, чем вызвал дикую злобу Селюка, который критиковал постоянно Ганчаренко.
Так вот Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в Кайрат и помог этому клубу стать чемпионом Казахстана, причем забивал решающие голы.
Потом Ганчаренко хотел вернуть Вагнера Лава во время ковида, но РФС почему то запретила этот переход, струсил по всей видимости Зенит, деда Вагнера Лава испугались и пришлось ему уехать обратно в Бразилию и кстати забивает голы кстати.
Что касается Азмуна и Промеса, то это сильные нападающие, но они только в России отличились, в других клубах они не заиграли.
Если честно, то Вагнер Лав слишком любил женщин и возможно в футболе не добился больших успехов, как Месси например, тот семье не изменял.
Халк
Промес
Лав
не болельщик Зенита