Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» отреагировал на результативность форварда «Спартака» Квинси Промеса, который недавно забил свой 85-й гол в РПЛ, сравнявшись по этому показателю с экс-игроком армейцев Вагнером Лавом и бывшим нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

«Кто сильнее из этой троицы? Азмун и Промес немного разноплановые, Сердар действует на скорости, а Квинси — за счет своего дриблинга и техники. Сердар более агрессивен, поэтому забивал так много, но и Промес очень ценный футболист, ведь он может накоротке накрутить защитников и пробить по воротам, что он и сделал в матче с «Краснодаром».

Это два очень ценных футболиста, а вот сравнивать с Вагнером их будет некорректно, потому что его игра была раньше, когда скорости в РПЛ были другие. Его время уже ушло, ему бы сейчас не дали бы так играть. Азмун и Промес более опасны, чем Вагнер Лав. Но выделить кого-то одного я не могу. Азмун и Промес равноценные игроки, но Квинси не может играть как Сердар, а Сердар не может играть как Квинси, — сказал Пономарев.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету нидерландского нападающего 21 матч в РПЛ, 16 голов и 6 ассистов.

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