Считает, что систему используют неверно.

Спортивный психолог Вадим Гущин, читающий лекции начинающим футбольным тренерам, объяснил «РБ Спорт», как система ВАР вредит российскому футболу. Он считает, что она используется неправильно, причем с одобрения руководителей РПЛ.

— Использование системы ВАР в российском футболе просто необъяснимо, — говорит Гущин. — Будь РПЛ хоть немного заинтересована в сохранении зрителей на трибунах, она уже обратила бы на это внимание. Получается, ВАР в России используется исключительно для того, чтобы одну команду вытянуть, а другую «потопить».

— Что имеете в виду?

— Ну что, идет игра, вдруг ни с того ни с сего человек, который отвечает за ВАР, начинает привлекать внимание главного судьи. У нас кто вообще главный — тот, кто сидит в ВАР-комнате, или тот, который в поле? Второй, такое впечатление, просто бегает и ждет, что ему скажет видеопомощник? Причем этих помощников никто не видит, никто не знает в момент проведения матча. Их трактовки, тем не менее, влияют на результат. А давайте вообще обсудим этих людей - их решения, поведение, процент верных решений. Кто они вообще такие?

— Люди из Тайной комнаты.

— Ну да. Поэтому три пенальти можно поставить в одном тайме. Выгнать двух игроков одной команды в другом. У нас сейчас судьи подменяют собой футбол. И никто особенно по этому поводу не возмущается, потому что у нас все меньше зрителей на трибунах. Мы скоро футбол перестанем обсуждать, будем обсуждать только судейство и кто, что говорит на эту тему. Такого количества скандалов нет больше ни в одном виде спорта. Это даже не клоунада, не знаю, как назвать. Я вижу то, что РПЛ нашла инструмент влияния на результаты матчей и прекрасно этим пользуется.

— В других видах спорта нет скандалов из-за судейства?

— В других видах спорта запросы на изучение спорного момента делает тренер команды, как в баскетболе, или игрок, как в теннисе. Но никак не судьи. И это правильно, когда «заказчиками» работы являются игроки и тренеры. А в футболе судьи, получается, сами себя проверяют и сами себя корректируют в нужную сторону. Извращен сам принцип. Запрос должен делать капитан команды или тренер. Если ты ошибся и судья прав, твой «челлендж» сгорает — так в теннисе. А если ты прав, то «челлендж» остается. И там были бы видны ошибки арбитров, если бы те подсуживали. В футболе мы даже не понимаем, кто решение принимает — судья на ВАРе или главный арбитр. Еще раз говорю: это способ невидимого воздействия на результаты матчей в таком варианте.

Источник: «РБ Спорт»