Спортивный психолог Вадим Гущин: «РПЛ нашла инструмент влияния на результаты матчей и прекрасно этим пользуется»
Считает, что систему используют неверно.
Спортивный психолог Вадим Гущин, читающий лекции начинающим футбольным тренерам, объяснил «РБ Спорт», как система ВАР вредит российскому футболу. Он считает, что она используется неправильно, причем с одобрения руководителей РПЛ.
— Использование системы ВАР в российском футболе просто необъяснимо, — говорит Гущин. — Будь РПЛ хоть немного заинтересована в сохранении зрителей на трибунах, она уже обратила бы на это внимание. Получается, ВАР в России используется исключительно для того, чтобы одну команду вытянуть, а другую «потопить».
— Что имеете в виду?
— Ну что, идет игра, вдруг ни с того ни с сего человек, который отвечает за ВАР, начинает привлекать внимание главного судьи. У нас кто вообще главный — тот, кто сидит в ВАР-комнате, или тот, который в поле? Второй, такое впечатление, просто бегает и ждет, что ему скажет видеопомощник? Причем этих помощников никто не видит, никто не знает в момент проведения матча. Их трактовки, тем не менее, влияют на результат. А давайте вообще обсудим этих людей - их решения, поведение, процент верных решений. Кто они вообще такие?
— Люди из Тайной комнаты.
— Ну да. Поэтому три пенальти можно поставить в одном тайме. Выгнать двух игроков одной команды в другом. У нас сейчас судьи подменяют собой футбол. И никто особенно по этому поводу не возмущается, потому что у нас все меньше зрителей на трибунах. Мы скоро футбол перестанем обсуждать, будем обсуждать только судейство и кто, что говорит на эту тему. Такого количества скандалов нет больше ни в одном виде спорта. Это даже не клоунада, не знаю, как назвать. Я вижу то, что РПЛ нашла инструмент влияния на результаты матчей и прекрасно этим пользуется.
— В других видах спорта нет скандалов из-за судейства?
— В других видах спорта запросы на изучение спорного момента делает тренер команды, как в баскетболе, или игрок, как в теннисе. Но никак не судьи. И это правильно, когда «заказчиками» работы являются игроки и тренеры. А в футболе судьи, получается, сами себя проверяют и сами себя корректируют в нужную сторону. Извращен сам принцип. Запрос должен делать капитан команды или тренер. Если ты ошибся и судья прав, твой «челлендж» сгорает — так в теннисе. А если ты прав, то «челлендж» остается. И там были бы видны ошибки арбитров, если бы те подсуживали. В футболе мы даже не понимаем, кто решение принимает — судья на ВАРе или главный арбитр. Еще раз говорю: это способ невидимого воздействия на результаты матчей в таком варианте.
Источник: «РБ Спорт»
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