19 комментариев

Поражение «Спартака» от «Акрона» в матче Кубка России близко к позору, заявил бывший нападающий «красно‑белых» Александр Прудников.

В среду в Жигулевске «Акрон» победил «Спартак» в матче второго этапа полуфинала плей‑офф Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России — 2:1, москвичи завершили выступление в турнире. — Поражение от «Акрона»? Это уже совсем нехорошо. Даже можно сказать, что это уже ближе к позору. Да, понятно, что это футбол, здесь можно проиграть. Но команда должна выигрывать, если хочет решать задачи, — сказал Прудников.

Источник: matchtv.ru