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«Это уже ближе к позору». Прудников о поражении «Спартака» от «Акрона»

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Поражение «Спартака» от «Акрона» в матче Кубка России близко к позору, заявил бывший нападающий «красно‑белых» Александр Прудников. 

В среду в Жигулевске «Акрон» победил «Спартак» в матче второго этапа полуфинала плей‑офф Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России — 2:1, москвичи завершили выступление в турнире. — Поражение от «Акрона»? Это уже совсем нехорошо. Даже можно сказать, что это уже ближе к позору. Да, понятно, что это футбол, здесь можно проиграть. Но команда должна выигрывать, если хочет решать задачи, — сказал Прудников.

Источник: matchtv.ru

19 комментариев

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Ленид Вилькин
Точнее не позор ,а довольно серьезный и продолжительный более игровой,чем функциональный спад:в 7 последних играх лишь одна неубедительная победа над ,,Торпедо,, причем все игры не с ,,грандами,,-они впереди....Причины: 1.Скудость игровых идей 2. Провалы в обороне 3.Недостаток мастерства некоторых игроков 4.Безответственное поведение некоторых игроков,приведшее к дисквалификации. 5.Эпидемия травм ведущих игроков и долгая их реабилитация 6.Отсутствие справедливой критики,включая Абаскаля,думавшего больше извините уж последнее время о личном....7.Нежелание или неумение сыграть,,через не могу,, 8.Да что говорить что говорить:даже нескольких стабильных пенальтистов нет,какая уж тут реализация моментов....
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Валерий Салтыков
От Акрона пострадал не только Спартак ,но и локомотив,Динамо но у них почему-то никто не говорит об отставке тренеров. Да у Спартака спад в игре, он был виден уже после локомотива, состав слабоват,молодеж не оправдывает себя. Ну конечно и отсутствие восьми игроков это тоже факт, пусть не оправдание но факт на который не нужно забывать глаза. Хватит истерики, пусть работает тренер молодой на время нужно. А разговоры о смене и слухи о приходе Карпина вообще бред.
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Konstantin Zorin
Ответ Валерий Салтыков
От Акрона пострадал не только Спартак ,но и локомотив,Динамо но у них почему-то никто не говорит об отставке тренеров. Да у Спартака спад в игре, он был виден уже после локомотива, состав слабоват,молодеж не оправдывает себя. Ну конечно и отсутствие восьми игроков это тоже факт, пусть не оправдание но факт на который не нужно забывать глаза. Хватит истерики, пусть работает тренер молодой на время нужно. А разговоры о смене и слухи о приходе Карпина вообще бред.
Так Локомотив только в Кубке и оступился. Локо сильно прибавил после паузы и поражения от Акрона. А Спартак деградирует от игры к игре. Никто не говорит об отставке Абаскаля, но критика быть должна. Болельщики имеют на это право.
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Konstantin Zorin
Ответ Ленид Вилькин
Точнее не позор ,а довольно серьезный и продолжительный более игровой,чем функциональный спад:в 7 последних играх лишь одна неубедительная победа над ,,Торпедо,, причем все игры не с ,,грандами,,-они впереди....Причины: 1.Скудость игровых идей 2. Провалы в обороне 3.Недостаток мастерства некоторых игроков 4.Безответственное поведение некоторых игроков,приведшее к дисквалификации. 5.Эпидемия травм ведущих игроков и долгая их реабилитация 6.Отсутствие справедливой критики,включая Абаскаля,думавшего больше извините уж последнее время о личном....7.Нежелание или неумение сыграть,,через не могу,, 8.Да что говорить что говорить:даже нескольких стабильных пенальтистов нет,какая уж тут реализация моментов....
Это и есть позор! Травмы, удаления, поле, это не причина проигрывать команде первой лиги. Того состава, который вышел, вполне хватало для победы. К поражению привели безыдейность, слабая мотивация, недооценка соперника. И это 100% тренерская вина, как и вообще игра команды после зимней паузы.
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Ленид Вилькин
Ответ Konstantin Zorin
Это и есть позор! Травмы, удаления, поле, это не причина проигрывать команде первой лиги. Того состава, который вышел, вполне хватало для победы. К поражению привели безыдейность, слабая мотивация, недооценка соперника. И это 100% тренерская вина, как и вообще игра команды после зимней паузы.
Спартак ,не ведая идей ,позора вдруг набрался,на грубом поле ф.н.л. в итоге обоср---ся.Болелы в гневе и тоске,затихла вдруг Зарема и чуть поблекла с неудач красивая эмблема.Защита с дырками у нас,есть драчуны руками,и класса нет увы порой,признаюсь между нами.Давай Спартак за ум возьмись и от позора ототрись! 😀
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Konstantin Zorin
Ответ N23
Сравнение было с Локомотивом, я согласен с твоими мыслями, но состав сейчас дно у Спартака, особенно для той игры,которую пытается ставить Абаскаль
Абаскаль вообще не понятно о чем думает. Эти сложные гибридные схемы требуют мастерства и полной отдачи от каждого футболиста. Чтобы такое ставить нужна прежде всего железная дисциплина, которой в Спартаке и близко нет. Да, атмосфера в команде благостная и весёлая, но блин, это не пикник.
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Konstantin Zorin
Ответ N23
Да, потому что Локо усилился, а у Спартака половина основы отсутствует
Вчера играл Бальде плюс ещё три лега, Зиньковский, Зобнин, Пруцев... Какое ещё нужно усиление, чтобы победить Акрон? Ты на Ростов погляди, там усиления вообще нет. Да, может для борьбы с Зенитом этого состава не хватит, но второе место должны были брать. А в итоге, ни кубка, ни второго места и третье под вопросом.
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N23
Ответ Konstantin Zorin
Абаскаль вообще не понятно о чем думает. Эти сложные гибридные схемы требуют мастерства и полной отдачи от каждого футболиста. Чтобы такое ставить нужна прежде всего железная дисциплина, которой в Спартаке и близко нет. Да, атмосфера в команде благостная и весёлая, но блин, это не пикник.
Согласен, Хотя ,еще осенью,эти же игроки, прекрасно играли в пас,забивали...
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Алексей Лепар
Ок , что выиграл Прудников со Спартаком , чтобы говорить позор?
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N23
Ответ Konstantin Zorin
Вчера играл Бальде плюс ещё три лега, Зиньковский, Зобнин, Пруцев... Какое ещё нужно усиление, чтобы победить Акрон? Ты на Ростов погляди, там усиления вообще нет. Да, может для борьбы с Зенитом этого состава не хватит, но второе место должны были брать. А в итоге, ни кубка, ни второго места и третье под вопросом.
Сравнение было с Локомотивом, я согласен с твоими мыслями, но состав сейчас дно у Спартака, особенно для той игры,которую пытается ставить Абаскаль
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N23
Ответ Konstantin Zorin
Так Локомотив только в Кубке и оступился. Локо сильно прибавил после паузы и поражения от Акрона. А Спартак деградирует от игры к игре. Никто не говорит об отставке Абаскаля, но критика быть должна. Болельщики имеют на это право.
Да, потому что Локо усилился, а у Спартака половина основы отсутствует
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Валерий Салтыков
Ответ Konstantin Zorin
Так Локомотив только в Кубке и оступился. Локо сильно прибавил после паузы и поражения от Акрона. А Спартак деградирует от игры к игре. Никто не говорит об отставке Абаскаля, но критика быть должна. Болельщики имеют на это право.
Конечно, игры уже практически нет, самоё интересно, что это происходит при каждом тренере. Начинаем очень хорошо, потом практически резкий спад и безнадёга.
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Александр Стабровский
Ответ Ленид Вилькин
Точнее не позор ,а довольно серьезный и продолжительный более игровой,чем функциональный спад:в 7 последних играх лишь одна неубедительная победа над ,,Торпедо,, причем все игры не с ,,грандами,,-они впереди....Причины: 1.Скудость игровых идей 2. Провалы в обороне 3.Недостаток мастерства некоторых игроков 4.Безответственное поведение некоторых игроков,приведшее к дисквалификации. 5.Эпидемия травм ведущих игроков и долгая их реабилитация 6.Отсутствие справедливой критики,включая Абаскаля,думавшего больше извините уж последнее время о личном....7.Нежелание или неумение сыграть,,через не могу,, 8.Да что говорить что говорить:даже нескольких стабильных пенальтистов нет,какая уж тут реализация моментов....
Как говорил Козьма Прутков:"Зри в корень!!!"Думаю,что дальше будет хуже..Увы...
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Анатолий Юранов
Ответ Ленид Вилькин
Точнее не позор ,а довольно серьезный и продолжительный более игровой,чем функциональный спад:в 7 последних играх лишь одна неубедительная победа над ,,Торпедо,, причем все игры не с ,,грандами,,-они впереди....Причины: 1.Скудость игровых идей 2. Провалы в обороне 3.Недостаток мастерства некоторых игроков 4.Безответственное поведение некоторых игроков,приведшее к дисквалификации. 5.Эпидемия травм ведущих игроков и долгая их реабилитация 6.Отсутствие справедливой критики,включая Абаскаля,думавшего больше извините уж последнее время о личном....7.Нежелание или неумение сыграть,,через не могу,, 8.Да что говорить что говорить:даже нескольких стабильных пенальтистов нет,какая уж тут реализация моментов....
И даже угловые и штрафные никто не умеет бить... Классен-4 подачи за ворота! Мерз.
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Konstantin Zorin
Ответ Ленид Вилькин
Спартак ,не ведая идей ,позора вдруг набрался,на грубом поле ф.н.л. в итоге обоср---ся.Болелы в гневе и тоске,затихла вдруг Зарема и чуть поблекла с неудач красивая эмблема.Защита с дырками у нас,есть драчуны руками,и класса нет увы порой,признаюсь между нами.Давай Спартак за ум возьмись и от позора ототрись! 😀
Могешь! 👍
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Андрей Ткаченко
Ответ Алексей Лепар
Ок , что выиграл Прудников со Спартаком , чтобы говорить позор?
Главное что он не проигрывал 13й команде ФНЛ, каким бы игроком он не был. А сейчас он такой же болельщик, а вот что ты выиграл?
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Ritac Suleymanov
Как же мне нравится, когда бывшие футболисты клуба, которые ничего с ним не добились и сами играли с горем пополам, вдруг резко начинают становиться экспертами (а-ля Мостовой) и осуждать игру нынешних игроков.
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v i
Поддерживаю Прудникова. Позор. Позорище. Столько вложено в Спартак, и сил, и денег. ПОЗОР!!!
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Андрей Ткаченко
Ни о какой смене тренера не может быть и речи, но дисциплина среди игроков должна быть это касается не только Соболя, и надеемся на улучшение реализации..
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