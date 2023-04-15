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Экс-арбитр Федотов: «Если арбитра позвали на VAR, это не значит, что его «унасекомили»

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Все дело в психологии судей.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов обсудил работу судей на VAR на примере матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и назвал причину, мешающую арбитрам улучшить качество судейства.

«В матче «Торпедо» – «Спартак» Левников (арбитр VAR – прим.) не боялся приглашать Шадыханова и звал его каждый раз, когда была очевидная ошибка. Но Бобровский (арбитр VAR – прим.) который работал на матче «Оренбург» – «Локомотив», боялся принимать решения и не звал Казарцева на VAR.

Это боязнь принятия решений. Это давит авторитет судей, и они боятся это делать. Это психология. Департаменту нужно перестраивать работу судей, давая понять, что все арбитры одинаковые. Если позвали арбитра на VAR – это не означает, что его «унасекомили». Это означает, что VAR работает. Чтобы была справедливость, которая должна быть и которую не увидел арбитр во время игры. А они считают: «Если позову его на VAR, то как обо мне подумают другие?» или «Если позову Карасёва на VAR, то Серёжа обидится». Потому что он не может ошибаться что ли? Этого не может быть, ошибаются все. Эту психологию нужно перестраивать.

Когда я судил, был психолог, с которым можно было общаться, если это было нужно. Вроде, сейчас кто-то есть у них, но это немного другое. Психолог должен работать не только с арбитрами, но и с руководством. Чтобы руководство доносило до арбитров, что не нужно бояться и будет одинаковое отношение ко всем. Но такого не будет, пока есть родственные связи, будет конфликт интересов. Если это убрать, станет понятно, что никакой папа, сват, брат не поможет, не вступится и не отмажет», – сказал Федотов.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые использована в российском футболе 3 апреля 2019 года в полуфинальном матче Кубка России между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Арсенал» (Тула). Сезон-2019/20 стал первым, в котором система VAR использовалась в матчах РПЛ постоянно.

Источник: metaratings.ru

6 комментариев

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Экспертный диван
"Великий и могучий" Русский язык... Чего только не услышишь... " Унасекомить"... 🙈
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Павел Ермаков
Я так и не понял,что сказать хотел Федотов.
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Сергей Б
Федотову нужно отдыхать на пенсии,а не лезть в футбол своими советами,мало он куролесил судьей,так ещё и сейчас дичь гонит,кстати пусть объяснит пенальти после вмешательства вар,в матче Урал ЦСКА
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Алексей Маликов
Некоторых судей не мешало бы и уконтропупить, а не только унасекомить.

Но то такое.....
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Виталий
Да как не крути , если судью зовёт видиоассистент к монитору в 90 % случаев что он ошибся , какая тут психология ?
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Fallenstar
Ответ Экспертный диван
"Великий и могучий" Русский язык... Чего только не услышишь... " Унасекомить"... 🙈
Ещё у Маяковского можно было услышать. А так - ёмкое слово, хоть и нечасто используемое.
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