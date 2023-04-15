12 комментариев

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Мостовой пришел на интервью испанскому Relevo. Ох, выговорился

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Легенда «Сельты» и сборной России Александр Мостовой пришел на интервью испанскому изданию Relevo. — Кем вы работаете? – Всего понемногу. Много времени работаю в качестве комментатора и эксперта на ТВ, хотя в последнее время хожу туда чуть меньше, потому что вы и так знаете, как живется в России. Но я занимаюсь с детьми, тренирую 2-3 команды, езжу на турниры. — Почему вы не выбрали профессию тренера или спортивного директора? – Мне ни разу не позвонили, жизнь такая. Есть много бывших игроков, которые сейчас без работы, в том числе и в Испании. Ничего страшного, жизнь такая.

— Как вы думаете, вы заслужили шанс? — Конечно. Есть много людей, которые никогда не играли и сейчас тренируют. Это странно, очень странно, но надо принять это. — Что сделал Мостовой за последние 20 лет? — Первые 10 лет я был в Испании, с детьми, жил обычной жизнью. Когда они выросли, вернулся в Россию. Думал, буду заниматься футболом, но здесь это сложно сделать – нужно подчиняться, а я этого не делаю.

— Нравится ли вам ваша нынешняя жизнь, или вы думаете, что заслуживаете другого после большой спортивной карьеры? – Я заслуживаю большего, это точно. Я бы хотел заниматься футболом, но мне не дают. Однажды я обязательно это сделаю. • Мостовой не мог не вспомнить Карпина: «Мой бывший одноклубник стал тренером? Да, так получилось, но заметьте: когда он был игроком, он никогда не говорил о желании стать тренером. Он попробовал, ему понравилось, и он продолжает этим заниматься, но как тренер он не выиграл ни одного трофея за более чем десять лет. Есть ли у меня с ним какие-то взаимоотношения? Нет, давно нет никаких отношений. Такова жизнь. Когда ты наверху, все они твои друзья, но когда они поднимаются выше, они уже заняты и не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения. У меня подобное не только с ним, у нас в России это обычное дело».

• О политике: «Какова сейчас жизнь в России? Сложная. К примеру, в спорте мы выступаем только внутри страны, и это сложно. Хуже всего неопределенность, потому что мы не знаем, что будет дальше, через какое-то время. Я живу в Москве и вижу, что есть люди, которым совсем нехорошо живется, они в тревоге, в страхе… Уже нельзя жить как раньше, как было 10 лет назад, потому что людям страшно. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился».

12 комментариев

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Георгий Кузьмин
Ответ Ленид Вилькин
Александр живёт в свое удовольствие,психологически защищается лёгкой иронией,не обижается с виду на шутки,оригинален, с харизмой,импозантен,здраво рассуждает как телеэксперт,зарабатывая на жизнь.Поигрывает за интерес в футбол,где ранее достиг солидных вершин.Занимается с детьми,если возьмёт И.П.может организовать свою школу,а если получит даже любое даже минимальное образование,может постоянно работать тренером.Короче,жизнь удалась,а завистников у как у любого талантливого человека полно...Удалить бы с его пути чуток лени,достиг бы максимума!
Ты забыл добавить самое главное про Мостового...
Он постоянно ноет)
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Konstantin Zorin
- Кем работаете?
- Всего по-немногу... Комментатором, экспертом, тренерую 2-3 команды.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Царь никогда не врёт, он просто фантазирует.
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Ленид Вилькин
Александр живёт в свое удовольствие,психологически защищается лёгкой иронией,не обижается с виду на шутки,оригинален, с харизмой,импозантен,здраво рассуждает как телеэксперт,зарабатывая на жизнь.Поигрывает за интерес в футбол,где ранее достиг солидных вершин.Занимается с детьми,если возьмёт И.П.может организовать свою школу,а если получит даже любое даже минимальное образование,может постоянно работать тренером.Короче,жизнь удалась,а завистников у как у любого талантливого человека полно...Удалить бы с его пути чуток лени,достиг бы максимума!
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baytygan
на волне популярности мог стать в Сельте не только тренером, но и президентом, но он гедонист и работать не любит...
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Mr.Fish-ka
"Промолчи, за умного сойдёшь..." русская народная мудрость
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Aleksej Mysov
Кто нибудь знает, ему одному не дают футболом заниматься?... Или всем с фамилией Мостовой....
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Хуан Карос
Такова жизнь
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Виталий
Ну какой же 🤡
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Владимир Дмитриев
Какой же он "белый и пушистый", и хотел бы, да не дают! Кто тебе не даёт? Что бы в лотерею выиграть, надо, для начала, билет купить! Только ноет. "Когда нибудь он займётся футболом", да никогда ты им не займешься!!! В принципе, это же готовый предатель родины. Коснись чего, продаст сразу же, не задумываясь!
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Павел Ермаков
Впечатление,что сам проплатил интервью.Сам состряпал вопросы.Интересно,кому же страшно живётся в России?))Чудило патлатое.
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Ильдар Фарукшин
Смешной. Из царя в шута 😊 превратился
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ablexs
Бедненький, не зовут маку.
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