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😔 «Борьба за чемпионство завершена». Павлюченко считает, что чемпион РПЛ уже известен

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«Спартак» поборется в следующем сезоне.

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о результатах «Спартака».

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 - нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», - сказал Павлюченко.

В текущем сезоне РПЛ после 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. «Спартак» с 42 очками занимает третье место.

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1 комментарий

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Олег Сагайдачный
Всё. Ажиотаж иссяк.
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