Парень не забудет этот день.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов после ничейного результата в матче чемпионата России со столичным «Динамо» подарил болельщику игровые перчатки.

Матч 22‑го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 3:3. Селихов провел на поле всю игру.

По окончании встречи Селихов подошел к трибуне за воротами и передал юному болельщику перчатки. Этот эпизод попал в трансляцию матча на телеканале «Матч ТВ».

Источник