Сколько счастья! После московского дерби Селихов подарил свои перчатки болельщику 😍🧤
Парень не забудет этот день.
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов после ничейного результата в матче чемпионата России со столичным «Динамо» подарил болельщику игровые перчатки.
Матч 22‑го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 3:3. Селихов провел на поле всю игру.
По окончании встречи Селихов подошел к трибуне за воротами и передал юному болельщику перчатки. Этот эпизод попал в трансляцию матча на телеканале «Матч ТВ».
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