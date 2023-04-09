Спартак ТВ
Блог

Сколько счастья! После московского дерби Селихов подарил свои перчатки болельщику 😍🧤

Александр Селихов Александр Селихов
Спартак Спартак
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Парень не забудет этот день.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов после ничейного результата в матче чемпионата России со столичным «Динамо» подарил болельщику игровые перчатки.

Матч 22‑го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 3:3. Селихов провел на поле всю игру.

По окончании встречи Селихов подошел к трибуне за воротами и передал юному болельщику перчатки. Этот эпизод попал в трансляцию матча на телеканале «Матч ТВ».

Источник

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tulen Tulenev
Парнишка на долго этот день запомнит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Ancient-
Теперь у парня уникальный артефакт -перчатки ступора,дающие минус 50 к решимости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Политов
Селихов повесил перчатки на гвоздь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergA
Сдал пацану не фартовые перчатки! (
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Хороший подарок для болельщика , Селя молодец )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
казбек джиоев
Лучше, чем фальшивые извинения. Хорошо отметил днюху, а игру слил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий