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Дмитрий Градиленко: «Не вижу смысла следить за сборной России»

Дмитрий Градиленко
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко поделился мнением насчет сборной России.

23 марта сборная России сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеском матче, который состоялся в Тегеране. 26 числа российская команда проведет игру против сборной Ирака.

— Я не смотрел игру нашей сборной, — отметил Градиленко. — Знаю результат 1:1 с Ираном и то, что будут играть с Ираком.

— Вы вообще не следите за сборной?

— Я не вижу в этом смысла. Ради чего?

— Почему не следите?

— Я не понимаю, для чего мы играем. Поэтому мне неинтересно.

— Сборная не должна играть матчи?

— Я не понимаю, для чего. Может быть, она должна играть матчи — может, не должна. Мое мнение: должны быть какие-то четкие, понятные задачи. Может быть, эта задача – смотреть игроков на перспективу, которые, возможно, будут играть через год, два, три, пять лет. Но через пять лет, может быть, их уже не будет. Поэтому пока сборная России для меня неинтересна, потому что я не вижу целей и задач.

Источник: «РБ Спорт»

2 комментария

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Konstantin Zorin
Если Градилегко не интересуется сборной, это не значит, что сборной не должно быть.
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Виталий
Я товарники тоже не смотрю , потому что в них ничего не решается и тд . Но для сборной очень важно собираться и играть эти самые товарники , потому что нужно смотреть игроков , отрабатывать различные игровые схемы , чтобы быть готовыми , рано или поздно нас вернут .
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