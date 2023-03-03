Ездил на «Горбушку».

Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о зарплате в академии московского «Спартака».

— Игорь Киреев говорил, что в «Спартаке» платить начали только с 14 лет и где-то по 500 рублей: «У меня не такая богатая семья, так что было обидно. У москвичей есть все, а у меня ничего».

— Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки и газировку.

— Телефон тогда не мог себе позволить?

— Помню, как ездил за ним на «Горбушку»: нокию взял. И за бутсами туда же гонял. Тогда еще у метро были барыги; у них дешевле было, чем в магазине.

Воспитанник «Спартака» Пуцко играл за красно-белых до 2017 года.

В этом сезоне 30-летний футболист провел за «Балтику» 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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