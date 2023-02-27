Спартак ТВ
Блог

«Промес — ведущий игрок «Спартака». Орлов высказался о ситуации Квинси

Зенит Зенит
Клубы Клубы
Спартак Спартак
Геннадий Орлов Геннадий Орлов
Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. В Нидерландах Промес обвиняется в нападении с ножом на своего двоюродного брата — футболисту грозит тюремный срок. «Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» — лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», — сказал Орлов.

Кузен Промеса потребовал от игрока €1 млн компенсации за ножевое ранение :: Футбол :: РБК Спорт

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Этот опять о Спартаке )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы и какую меру меряете, такую и вам будет отмеряно..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ага поверил, Орлов настоящий друг 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий