Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. В Нидерландах Промес обвиняется в нападении с ножом на своего двоюродного брата — футболисту грозит тюремный срок. «Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» — лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», — сказал Орлов.

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