Павлюченко – об индивидуальных тренировках Промеса: «Футболист такого уровня должен уметь перестраиваться»

Не видит в пропуске предсезонки никаких проблем.

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Думаю, что так можно подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. В «Спартаке» тренерский штаб и тренеры по физической подготовке контролируют Промеса. Единственное, у команды есть товарищеские матчи, нарабатываются какие-то схемы – и Квинси выпадает из этого процесса, это не очень хорошо.

Но футболист такого уровня и с таким мастерством должен уметь перестраиваться. Да, в этой ситуации есть небольшая проблема, но это не значит, что все пропало. Больших трудностей не должно возникнуть. Команда вернется со сборов – он все равно будет с коллективом и проблем не возникнет.

За Промесом же следят, он на виду, есть определенный график, по которому он тренируется», – сказал Павлюченко.

Промес пропустил зимние сборы «Спартака» и готовился самостоятельно.

«Спартак» сыграет первый в году матч против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России. Игра состоится 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: metaratings.ru