Уткин: «Может, «Спартак» продлил контракт с Абаскалем, потому что он выиграл Зимний Кубок?»

Принес команде победу в товарищеском турнире.

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.

«Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход. Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагараживает наш чемпионат. Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок?» — сказал Уткин в эфире своего канала.

Источник: Youtube-канал Василия Уткина