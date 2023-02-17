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Уткин: «Может, «Спартак» продлил контракт с Абаскалем, потому что он выиграл Зимний Кубок?»

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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Принес команде победу в товарищеском турнире.

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.

«Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход. Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагараживает наш чемпионат. Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок?» — сказал Уткин в эфире своего канала.

Источник: Youtube-канал Василия Уткина

1 комментарий

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Юлиан Кокарев
Может потому что ты достал лезть в дела Спартака? С Тобой г...вно хорошо кушать, фиг достанется!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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