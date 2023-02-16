Иранский журналист: «Матч с Россией будет обычной игрой для сборной Ирана. Сейчас нас заботит другое»

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими высказался о договоренности по проведению товарищескогом матча между сборными Ирана и России. Игра должна пройти в конце марта в Тегеране. «Для сборной Ирана это будет обычный матч. Тем более у нашей команды нет главного тренера и не составлен надлежащий план. Что касается времени товарищеского матча между Ираном и Россией — это праздник Новруз. Подробных новостей об условиях игры пока не публиковалось, но ожидается, что игра, возможно, пройдет без присутствия женщин. Важнейшей заботой сборной Ирана на данный момент является не эта товарищеская игра, а выбор нового главного тренера для участия в Кубке азиатских наций. Сейчас ходят слухи, что главный тренер «Голгохара» Амир Галенуи спустя много лет снова возглавит нашу сборную. Может, и в матче со сборной России. Я не знаю всех идей РФС, но проведение товарищеского матча между Россией и Ираном — это отличное решение, которое прежде всего хорошо для России. Российский футбол уже долгое время отвергнут футбольным сообществом из-за разных политических проблем, но несмотря на это, в вашей стране ищут решения и играют международные товарищеские матчи», — заявил Карими.

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