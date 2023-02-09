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Павлюченко по поводу «Уфы»: «Я вам ничего не могу сейчас сказать. Разговаривайте с Шамилем Камилычем»

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко — о возможном возобновлении карьеры, Писарском, Соболеве и Дзюбе.

— Наступила ли окончательная ясность по поводу вас и «Уфы»? Гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов говорил, что все может решиться в конце этой — начале следующей недели.

— Я вам ничего не могу сейчас сказать. Разговаривайте с Шамилем Камилычем. Все зависит от него. Пока я никаких комментариев давать не буду.

— Все зависит от предложения «Уфы»?

— Конечно.

— Недавно вы сказали: «То, что я вижу, как играют наши футболисты — я готов ворваться». Никто из российских нападающих вас не убеждает?

— Я не это имел в виду. Послушайте, речь идет только об одной игре — с «Ахматом». Если дело дойдет до дополнительного времени, понятно, что мне будет тяжело провести на поле все 120 минут. Но если договоримся, то я начну тренироваться. Хотя я и так бегаю, стараюсь держать себя в форме. Но это же официальный матч. Все равно надо находиться в хороших кондициях.

— А если пройдете «Ахмат», продолжите играть в Кубке России?

— Нет смысла сейчас рассуждать в сослагательном наклонении. Пока речь идет лишь об игре с «Ахматом».

— Вы говорили, что хотите забить 200-й гол в карьере. Но если верить «Клубу 100», в вашем активе сейчас 192 мяча.

— Вы немного не досчитали, что-то, возможно, упустили. Знаю, что «Уфа» обращалась в РФС, чтобы там назвали точную цифру. На мой взгляд, я забил 199. Может быть, и я ошибся где-то. Надо просто все конкретно пересчитать.

— Кто, на ваш взгляд, сейчас сильнейший нападающий в РПЛ?

— Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.

— Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.

— Значит, пока они.

— Писарский продолжит так же исправно забивать или это форвард-вспышка на сезон или даже на полсезона?

— Мне сложно загадывать. Лично с ним не знаком. Все зависит от него. Если есть голова на плечах, он и дальше продолжит забивать. От настроя, нацеленности все идет. Если же посчитает, что он уже всего добился и делит первую строчку с Промесом, все может закончиться быстро. Но я не думаю, что он глупый парень. Желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но на протяжении всей карьеры. Пусть забивает! Кто ж против?

— Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

— Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.

— «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?

— Дзюба — опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень. А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат — турнирная ситуация обязывает. Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Сейчас Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче. Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился как следует.

— Сколько голов он забьет за 13 туров?

— Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но как я заметил выше, забивать он не разучился. Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.

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