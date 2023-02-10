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Игорь Шалимов: «У «Спартака» организованный бардачок «отдал — открылся», это напоминает футбол Романцева»

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Алексис Дуарте
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о главных темах зимних сборов.

О сборах за границей. Вопрос того, где работать на сборах — это вопрос альтернативы. Нельзя сравнивать нынешнюю ситуацию со временами СССР, когда мы со «Спартаком» готовились в манеже. Команды тогда готовились и на юге страны — там были базы, но условия нельзя сравнить с теми, что есть сейчас в Турции и Эмиратах.

Говорят о Сочи и Крыме, но это вопрос качества подготовки — поля, отели, сервис. Я не против того, чтобы готовиться дома, но пока мы слышим только идеи, а не технологию решения проблемы. Турция с чего-то начинала, а сейчас имеем хорошую инфраструктуру. Значит, надо просто заняться этим — пригласить матч-агентов, которые делают сборы для клубов РПЛ и воспользоваться их опытом. Через несколько лет мы, возможно, и придем к тому, чтобы работать в России. Но если мы хотим сборы у себя в стране, к организации инфраструктуры надо приступать сейчас.

О турнире в Эмиратах. Надо напоминать аудитории, что команды немного тяжеловатые — идут сборы, игроков нагружают, а тренеры смотрят тактические вещи, наработать объем физической работы. Результат тут не на первом и не на втором месте.

«Спартак» с «Краснодаром» выглядел неплохо. Манера игры красно-белых — когда мяч у них, они начинают играть в три защитника — назад садится Пруцев или Литвинов, а крайние поднимаются высоко. Отмечу гол Мелешина — мяч после удара в «три пальца» крутится от вратаря. А в конце игры красно-белые мне напомнили мне «Спартак» Романцева — организованный бардачок «отдал — открылся».

Неплох Зиньковский. Гол во втором матче он забил впечатляющий, но мне показалось, что «Краснодар» в таких эпизодах должен играть более внимательно в своей штрафной — а тут не трогали, давали шанс для удара.

Вообще, линия атаки команды впечатляет — Зиньковский, Соболев, Бальде, Промес, Мозес, Николсон.

По новичкам. Дуарте грубо не ошибается, пока адаптируется, трудностей ему особо никто не создавал. Есть ощущение, что для центрального защитника он немного суховат, не хватает мощи — все-таки центральные защитники сейчас другие.

Таварес тягучий, не похож на крайнего защитника, на этой позиции обычно играют более быстрые, ртутные ребята.

Источник: «РБ Спорт»

4 комментария

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Владимир Молявин
Новички наберут форму. Тавареш сегодня хорошо смотрелся.
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Никита Самарин
Организованный хаус 😏
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леша коваленко
Подписание новичков согласовывалось или даже приобретались по просьбе тренера, значит он видел какую- то изюминку в их игре и нужно время и тренировки что бы они показали на что способны.
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Konstantin Zorin
Так и запишем... Футбол Романцева - бардачок!
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-1
-1
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