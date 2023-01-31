«Были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках, все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать». Митрески - о допинге в «Спартаке

Экс-защитник «Спартака» рассказал, как бромантановый скандал поверг в шок всю команду.

— Ты успел стать чемпионом России при Романцеве, выиграть Кубок. Мог он тогда остаться в команде?

— Мы тогда играли в футбол, думали только об этом, работали и уважали главного тренера. А что творилось в руководстве — не знали. Думаю, что Червиченко тогда сделал большую ошибку. Не просто так клуб выиграл следующее чемпионство только через 16 лет после многолетнего периода неудач, и это стало следствием ухода Романцева. Но это было решение руководства или спонсоров, я не знаю.

— Вы узнали об отставке из прессы?

— Да, журналисты писали разное, мы это читали. Появилась новость, а на следующий день у нас было собрание, на котором всё объявили официально.

— Что испытали? Шок?

— Как сейчас помню, стояла такая тишина в зале в тот момент. Мы просто смотрели друг на друга: «Что? Почему? Как? Зачем?». Хотя был просто обычный рабочий день, должна была пройти тренировка. Было видно по лицам, что все в шоке.

— А при новом тренере как вы себя чувствовали? Тогда же этот скандал с бромантаном всплыл.

— Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, всё-таки он был лидером, капитаном команды. С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него — в другой, эта новость стала трагедией для команды.

— Ты таблетки не принимал — это была принципиальная позиция?

— Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» — практически во всех клубах, в том числе в немецких. Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» — нигде. Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.

— Кто виноват был в той истории?

— Не знаю, честно. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.

— Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались?

— Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие-то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нем — таблетки. А что в этих таблетках, ты не знаешь, доктор говорит — полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например. Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать.