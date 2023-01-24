Ананидзе: «Лучший вариант для Дзюбы – «Ростов». Но там Карпин...»

Экс-хавбек «Спартака» рассказал о дружбе с Джикией и будущем Дзюбы.

— Ты посетил игру «Спартака» с АГМК. С кем из спартаковцев пообщался?

— С Георгием Джикией. Мы списывались еще до игры, когда я приехал в Дубай на отдых с семьей. К сожалению, в команде осталось очень мало тех, с кем я пересекался. Но с Георгием, Артемом Ребровым, Романом Зобниным, Сашей Селиховым всегда рад встретиться.

— За матчами «Спартака» в РПЛ следишь?

— Очень редко: у нас чемпионат России не показывают, да и времени не так много. Но когда получается, слежу. Пару игр в этом сезоне смотрел.

— Как тебе команда Абаскаля? Многие сравнивают ее с романцевским «Спартаком».

— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский.

— Шансы догнать «Зенит» есть?

— Конечно! Шансы есть всегда. Шесть очков — не так много. Но, разумеется, сделать это очень тяжело, потому что у «Зенита» тоже отличная команда — играют они сильно.

— Видел драку в Питере в последнем матче прошлого года?

— Саму игру не смотрел, но в соцсетях наткнулся на видео потасовки. Это футбол — всякое случается. Правда, за десять лет в «Спартаке» при мне такого не было ни разу, а стоило уйти — произошло, ха-ха! Если честно, впервые наблюдал, чтобы прям команда на команду дрались. Обычно пара человек потолкаются, да и все...

— Круто, когда такие страсти кипят?

— Думаю, да, это очень круто! Все-таки «Спартак» и «Зенит» — это противостояние не только команд, но и городов. В раздевалках все копится, нагнетается, а потом на поле вспыхивает. Считаю, все нормально — это футбол.

— В «Спартаке» и «Ростове» ты общался с Артемом Дзюбой. Он до сих пор без клуба — вы с ним на связи?

— Не скажу, что прямо вот на связи. Иногда переписываемся, комментируем фото друг друга в соцсетях...

— Он найдет команду до конца сезона?

— Думаю, шансы есть. Он хочет еще поиграть — недавно сам сказал об этом где-то в интервью. Наверное, с кем-то подпишется. — Недавно сорвался его переход в «Торпедо». А какой клуб, на твой взгляд, стал бы идеальным для Артема?

— Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор...

— Так там Карпин.

— Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно... Не знаю, чем в итоге все завершится! Уверен, есть команды, в которых он может играть и приносить пользу. Потому что Дзюба — хороший нападающий. Он это доказал.

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