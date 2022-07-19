Арендованный у «Спартака» хавбек Йоррит Хендрикс может досрочно покинуть «Фейеноорд»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, может досрочно покинуть нидерландский клуб, сообщает 1908.nl.

По информации источника, главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот сообщил футболисту, что он не входит в его планы на предстоящий сезон. Хендрикс не попал в список команды на предсезонный сбор. Сам Хендрикс не хочет покидать «Фейеноорд». В услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы «Твенте» и «Антверпен».

Арендное соглашение Хендрикса с «Фейеноордом» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Футболист перешёл в стан нидерландской команды в январе текущего года на правах аренды из «Спартака». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

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